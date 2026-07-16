Un aparatoso vendaje en el muslo: Lamine se entrena al margen a tan sólo tres días de la final del Mundial

Lamine Yamal y Pedro Porro se entrenaron este jueves al margen de sus compañeros. El delantero y el defensa no siguieron el mismo ritmo que el resto por las molestias que arrastran, algo que hizo saltar las alarmas pensando en la final del Mundial.

A tan sólo tres días del gran partido que decidirá quién es la nueva campeona de la Copa del Mundo, cualquier contratiempo cobra una magnitud desorbitada. Sin embargo, la final no peligra para ninguno de los dos, y la Federación ha transmitido total calma en este sentido. Estarán a punto.

Tanto Lamine Yamal como Pedro Porro saltaron al césped junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, tras unos ligeros ejercicios de calentamiento, no participaron en los rondos habituales y llevaron a cabo estiramientos sobre esterillas durante los 15 minutos abiertos a la prensa.

Lamine Yamal, en el suelo. REUTERS

Luis de la Fuente estuvo en todo momento muy pendiente de los dos, siguiendo sus evoluciones y percatándose de que todo estuviera en orden.

Se espera, de hecho, que este mismo viernes tanto Lamine como Porro puedan reintegrarse al resto del grupo para trabajar con total normalidad.

La imagen más aparatosa fue la de Lamine Yamal. El jugador del Barça saltó al entrenamiento con una venda protegiendo todo su muslo izquierdo, y también se le pudo ver tocándose esa zona de la pierna.

Terminó Lamine con molestias el partido de semifinales ante Francia, donde provocó el penalti que dio origen al primer gol de la Selección.

El calor, factor a tener en cuenta

La sesión de entrenamiento estuvo además presidida por un fuerte calor. En los campos de entrenamiento del Red Bull New York, en Nueva Jersey, fue donde se ejercitó la Selección con temperaturas que rondaron los 30 grados.

De hecho, se espera que para el día de la final los termómetros sigan marcando dígitos que llevarán a los organismos de los jugadores hasta el extremo.

El equipo que consiga adaptarse mejor a estas circunstancias podrá partir con ventaja en el plano físico. Por el momento, España ya ha comenzado esta adaptación con vistas al domingo.