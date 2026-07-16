España - Argentina, una rivalidad con equilibrio milimétrico y un único precedente en los Mundiales

El único España - Argentina en los Mundiales se disputó en 1966. AFA

España y Argentina llegan a la final del Mundial 2026 con una rivalidad larga, muy igualada y apenas estrenada en la Copa del Mundo, donde solo registran un enfrentamiento previo, en Inglaterra 1966.

El domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los campeones de Europa y los de América -y vigentes también del mundo- se cruzarán por el título en un duelo que también servirá para inclinar un historial casi perfectamente simétrico.

Entre amistosos y choques oficiales, España y Argentina se han medido 14 veces a nivel de selección absoluta, con un balance que habla por sí solo: seis victorias para la Albiceleste, seis triunfos para la Roja y dos empates.

También en los goles la diferencia es mínima, con 19 tantos españoles frente a 18 argentinos, reflejo de una rivalidad repartida entre recitales ofensivos y partidos de tensión máxima.

En ese acumulado figuran fechas grabadas en la memoria reciente, como el 4-1 albiceleste de 2010 ante la campeona del mundo en el Monumental y el 6-1 español de 2018 en Madrid, en la antesala de Rusia.

Pese a la dimensión de ambos combinados, casi todo el historial se ha escrito en amistosos: 13 de los 14 partidos no tuvieron puntos en juego, algo poco habitual entre dos potencias que han compartido décadas en la élite.

El único precedente oficial, el que ahora salta al primer plano, es el partido de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, en Villa Park, saldado con victoria argentina por 2-1. Durante casi 60 años, ese ha sido el único capítulo de la historia mundialista entre las dos camisetas.

De Villa Park a Nueva Jersey

El contexto de aquel duelo de 1966 poco tiene que ver con el de la final del domingo, pero ayuda a dimensionar el encuentro.

Argentina llegó entonces en medio de una crisis futbolística y estructural, con dudas sobre su cuerpo técnico y un plantel armado a contrarreloj, mientras que España acudía con el aval de la Eurocopa ganada en 1964.

El triunfo albiceleste en Birmingham empujó a Argentina hacia los cuartos de final y dejó a España otra vez fuera a las primeras de cambio, prolongando una etapa de frustraciones mundialistas del lado europeo.

La final del Mundial 2026 presenta casi el espejo inverso: España llega como vigente campeona de Europa y con una racha histórica de partidos sin perder, mientras que Argentina defiende su condición de campeona del mundo desde Qatar 2022, ahora con una generación renovada alrededor de sus grandes figuras.

El duelo se produce, además, tras un sorteo que situó a ambas como cabezas de serie número uno y dos, en lados opuestos del cuadro, con la previsión explícita de que solo podrían verse en la final si eran primeras de grupo. La Copa del Mundo ha cumplido el guion.

Una final que redefine la rivalidad

El choque en Nueva Jersey no solo pondrá en juego el título y el lugar de cada una en la historia reciente del fútbol de selecciones, también será el primer gran desempate simbólico en una rivalidad que hasta ahora se había gestionado casi únicamente en amistosos.

La Albiceleste conserva el recuerdo de su único triunfo mundialista ante España y un ligero dominio en el cara a cara, mientras que la Selección se presenta con el impulso de su ciclo perfecto de grandes torneos y el aval de su última goleada en 2018.

De Villa Park a Nueva Jersey, de un único precedente mundialista a una final por la gloria, España y Argentina reescriben este domingo la historia compartida de dos selecciones destinadas a encontrarse en la cima.