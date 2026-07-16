El camino impoluto de Luis de la Fuente como seleccionador español: cuatro torneos, cuatro finales... "¿y si sí?"

Cuatro competiciones, cuatro finales. El martes 14 de julio, con la victoria sobre Francia en las semifinales del Mundial (0-2) en el AT&T Stadium de Dallas, Luis de la Fuente culminó el ciclo más exitoso de un seleccionador español desde la era dorada de Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

El técnico riojano lleva tres años y cuatro meses al frente de la Selección absoluta y no ha disputado un solo torneo que no haya concluido en la partida definitiva.

Su registro es, sencillamente, perfecto: Nations League 2023 (campeón), Eurocopa 2024 (campeón), Nations League 2025 (subcampeón) y Mundial 2026 (finalista, por ahora). Cuatro torneos, cuatro finales.

La victoria ante Francia con goles de Mikel Oyarzabal, de penalti en el minuto 22, y de Pedro Porro, en el 58', no fue solo un resultado. Fue la confirmación de un estilo, de un proyecto y de una forma de entender el fútbol que De la Fuente instaló en la Selección desde el primer día.

Con el triunfo, España igualó además la racha invicta de 37 partidos consecutivos sin perder que Italia había establecido entre 2018 y 2021, la mayor de la historia del fútbol de selecciones. Una marca que podría superar si gana el domingo la final del Mundial.

Nombramiento a contracorriente

El 12 de diciembre de 2022, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Luis de la Fuente fue presentado como el nuevo seleccionador de España.

Lo hacía en el peor momento posible: apenas días después de la decepcionante eliminación en octavos de final ante Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, con Luis Enrique como su predecesor y con una opinión pública profundamente escéptica.

Para él, era cruzar la meta de la travesía que empezó nueve años antes, cuando estaba en el paro y vio un pequeño anuncio de prensa para buscar técnicos de categorías inferiores en la RFEF.

Aquel recorte le llevó a llamar a Iñaki Sáez, a pasar una serie de entrevistas y, finalmente, a firmar su primer contrato con la Federación el 1 de mayo de 2013.

En la Absoluta, casi una década más tarde, el nombre del riojano tomó por sorpresa a casi todos. No tenía experiencia más allá del fútbol de base. Sus detractores abundaban. Hoy, esos mismos guardan silencio.

Luis de la Fuente celebra tras alcanzar la final del Mundial 2026 con España. Reuters

De la Fuente no llegó al cargo en un vacío. Llegó con un palmarés construido durante casi una década en las categorías inferiores de la Federación, a la que se había incorporado en 2013.

Bajo su batuta, la Sub19 fue campeona de Europa en 2015 y la Sub21 conquistó el Europeo en 2019, donde ya entrenaba a jugadores como Dani Olmo, Fabián Ruiz, Mikel Merino o Mikel Oyarzabal, hoy pilares de la selección absoluta y protagonistas del Mundial.

La medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue el colofón de una etapa formativa que resultó ser, en realidad, la construcción clandestina del equipo campeón del mundo.

La construcción del mejor equipo

Su primer partido oficial al frente de la Absoluta llegó el 25 de marzo de 2023, un 3-0 ante Noruega en La Rosaleda. Pocos días después, el 28 de marzo, Escocia derrotó a España por 2-0 en Glasgow. Es la última derrota oficial de la Selección.

A partir de ahí, comenzó una racha que ya se extiende a 37 partidos sin perder y que, de conquistar el título mundial el domingo, pasaría a ser la más larga de toda la historia del fútbol de selecciones.

El técnico de Haro fue fiel a un principio que repitió en cada comparecencia: la idea por encima de todo. La posesión, el dominio de los espacios, la superación de la presión alta del rival, el talento individual al servicio del colectivo.

"No teníamos duda de que siendo nosotros mismos íbamos a hacerle mucho daño a Francia", declaró tras la semifinal. Una frase que resume su filosofía: la identidad como arma.

La Nations League 2023, con la victoria final ante Croacia en Enschede, fue el primer gran premio de ese trabajo.

La Eurocopa 2024 en Alemania, con un recorrido impecable que culminó con el 2-1 ante Inglaterra en Berlín gracias a los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal, fue la confirmación de que España había vuelto a la cima del fútbol mundial. Cuatro Eurocopas en la historia, más que ninguna otra selección.

La Nations League 2025, aunque perdida en la final de Múnich ante Portugal en los penaltis, fue un nuevo testimonio de la consistencia del proyecto: otra final más.

El técnico que nunca pierde

De la Fuente no es el técnico de los golpes de efecto ni de los titulares rimbombantes. Es el técnico de los sistemas, de la confianza en el jugador, de la cohesión del grupo. "En 47 días no ha habido ni un solo problema. Nunca he visto un compromiso así en ningún equipo", afirmó tras eliminar a Francia.

Un vestuario sin fracturas, con figuras mundiales -Lamine Yamal, el gran talento de este equipo con apenas 19 años; Pedri, Olmo- que aceptan roles e intercambian protagonismo sin fisuras.

Retrato de Luis de la Fuente tras la victoria de España ante Francia en el Mundial. EFE

La racha de 37 partidos invictos es, además, la fotografía más fiel de ese equilibrio. Los números no mienten: 30 victorias, siete empates, 96 goles a favor y solo 26 en contra en esa secuencia. Una generación que no ha perdido en partido oficial en los últimos 1.206 días -y subiendo-.

Un paso más

El seleccionador compareció ante los medios en Dallas envuelto en una mezcla de euforia contenida y ambición insaciable que ya se ha convertido en su sello particular.

"Es un orgullo ser español", dijo a TVE tras la clasificación. Y añadió: "Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo."

Ese "paso más" es la final del domingo, donde España buscará la segunda estrella mundialista de su historia, la primera desde Sudáfrica 2010, cuando la generación de Xavi, Iniesta y Casillas se impuso a Países Bajos.

Si lo consigue, el récord de 37 partidos invictos quedará roto por la propia España, superando definitivamente a Italia. Si no, el legado de Luis de la Fuente ya está grabado en la historia del fútbol español con letras indelebles.

"¡Cómo no vas a estar feliz de disputar una final! [...] Quién me iba a decir esto hace trece años. Estoy en una final, ¿y si sí?", sentenció el riojano. Cuatro torneos, cuatro finales. El camino de De la Fuente al frente de la Selección no tiene mácula. Lo que venga el domingo será, en cualquier caso, historia.