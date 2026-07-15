Scaloni y Tuchel, rendidos a España y a De la Fuente: "Parece que no pueden perder en eliminación directa"

España ya espera rival para la gran final del Mundial 2026 tras superar con autoridad a Francia. La Selección jugará en Nueva York contra el que gane la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Mientras ambas selecciones preparan un duelo cargado de historia, sus respectivos entrenadores comparecieron ante los medios.

Thomas Tuchel y Lionel Scaloni fueron preguntados por la selección española y ambos coincidieron en destacar el extraordinario nivel que ha mostrado el conjunto de Luis de la Fuente durante todo el campeonato.

El seleccionador del combinado inglés alabó el recorrido que lleva la Selección en los anteriores torneos que ha disputado: "Parece que no pueden perder ningún partido de eliminación directa".

El técnico, de origen alemán, también analizó el triunfo de España sobre Francia y elogió la personalidad con la que afrontó una semifinal de máxima exigencia: "Puede ver la primera mitad y fue impresionante. Cuanto más grande es el escenario, mayor es la tensión, más tranquilos juegan y con más confianza en sí mismos. Es muy impresionante, enhorabuena por el logro".

Las preciosas palabras de Lionel Scaloni a Luis de la Fuente 😍👏



"Se lo merece, es un gran tipo. Lo que se ve de su selección es como todos queremos que se vea la nuestra"#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LfzOtZiZg8 — DAZN España (@DAZN_ES) July 14, 2026

De igual manera habló Scaloni, que también opinó sobre el encuentro contra los galos: "Me pareció justo ganador. Ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy, me parece el más completo del Mundial".

También valoró el recorrido de España en el torneo: "Está yendo de menos a más. Fue su mejor partido".

Elogios a Luis de la Fuente

Ambos seleccionadores no dudaron en felicitar a Luis de la Fuente tras el gran trabajo que está realizando con la Selección.

Scaloni de hecho, vio ciertas similitudes con Argentina: "Estoy contento por él, se lo merece, es un gran tipo y a mí siempre me ha ayudado. Lo que se ve de él en su Selección es lo que se ve de la nuestra".

Luis de la Fuente, en el Mundial. Reuters

El argentino comentó la posibilidad de una llamada si Argentina no consigue llegar a la final, cosa que no quiere que pase: "Esperemos que no haya llamada hasta después de la final".

Tanto Tuchel como Scaloni dejaron claro en varias ocasiones que toda su atención está puesta en la semifinal que tienen delante.

Scaloni, durante el partido contra Egipto. REUTERS

Sin embargo, sus palabras reflejan el enorme respeto que despierta España entre sus posibles rivales. La Selección ya espera en la final y lo hace convertida, para muchos, en el equipo que mejor fútbol ha practicado durante el Mundial.

España tendrá ahora varios días para preparar la gran final y recuperar efectivos antes de pelear para conseguir levantar la Copa del Mundo. Luis de la Fuente podrá analizar con calma a su próximo rival desde la distancia.

Sea Inglaterra o Argentina, ambas selecciones ya han dejado claro que consideran a España el gran referente del campeonato.