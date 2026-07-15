Rodri y Fabián, al frente del 'tiki-taka' 2.0 de España: un dominio del espacio-tiempo para rozar la perfección

Hay partidos que no se juegan; se esculpen. Lo que ocurrió sobre el césped en la semifinal del Mundial no fue un simple enfrentamiento de 11 contra 11, sino la colisión entre el metal pesado de una Francia hipermusculada y la seda matemática de una España que ha decidido actualizar su propio mito.

Es la puesta en escena del bautizado como Tiki-Taka 2.0, una evolución del legado de 2010 adaptada a la velocidad y la exigencia del fútbol moderno.

En una noche donde el viento parecía soplar al compás de la pelota, el combinado español no solo derrotó a los galos; los neutralizó hasta adormecerlos, reduciéndolos a una expresión minimalista, casi inofensiva.

Los datos, a veces fríos, revelan hoy la magnitud de la obra de arte: un raquítico 0.3 de goles esperados para el combinado francés. Detrás de esa cifra no hay mala suerte francesa; hay una dictadura del espacio y del tiempo ejercida por un grupo de futbolistas vestidos de rojo.

Una máquina perfecta

El control de España en la zona ancha no se tradujo en una posesión monopolizadora, sino en una pulcritud y efectividad posicional superlativas. El doble pivote formado por Rodri Hernández y Fabián Ruiz completó un encuentro de altísima factura, desactivando la capacidad de despliegue físico del centro del campo francés.

Rodri ejerció una vez más como el ancla del sistema. El mediocentro completó 59 de sus 68 pases (87% de precisión), mostrándose prácticamente infalible en la salida desde campo propio con un 93% de acierto (39/42).

Además, logró dar continuidad al juego en territorio hostil con 20 pases precisos en campo rival (77% de efectividad), impidiendo que Francia pudiera robar y correr.

A su lado, Fabián Ruiz aportó el dinamismo y la creatividad entre líneas. El andaluz completó 56 de 65 pases (86% de acierto), pero su gran valor diferencial estuvo en el último tercio, donde firmó un sobresaliente 83% de precisión en campo rival (24/29) y generó 2 pases clave.

La sintonía entre ambos permitió a España dominar los tiempos sin necesidad de desgastarse en transiciones descontroladas.

Para que los centrocampistas pudieran recibir con ventajas espaciales, la primera fase de construcción desde la línea defensiva tuvo que ser impecable. Los centrales Pau Cubarsí y Aymeric Laporte ejecutaron un plan de salida limpia que desarmó por completo la presión alta diseñada por Didier Deschamps.

Cubarsí y Laporte celebran el pase a la final del Mundial. REUTERS

Cubarsí dio un recital de serenidad impropio de su edad. El joven central completó 29 de 32 pases totales (91% de acierto), fallando un único envío en campo propio (23 de 24 para un 96% de efectividad).

Por su parte, Laporte aportó volumen de juego y jerarquía. Fue el faro de la salida con 70 pases precisos de 76 intentos (92%), asumiendo la responsabilidad con un impresionante 98% de acierto en campo propio (51/52) y sumando 2 desplazamientos en largo acertados de 5 intentos para dar oxígeno al bloque.

Evolución del estilo

Durante años, el fútbol mundial creyó haber descifrado el jeroglífico de la posesión española. Se acusó al viejo estilo de haberse convertido en una biblioteca de pases mudos, un ejercicio de hipnosis que adormecía al rival, pero también al espectador.

Lo que este equipo ha desatado sobre el tapiz verde es una mutación genética y vibrante de aquella idea original: el Tiki-Taka 2.0. Ya no es una nana horizontal construida para defenderse con el balón; ahora es una partitura afilada que esconde un veneno repentino.

Esta nueva versión conserva el culto sagrado a la asociación, pero le ha extirpado la melancolía. España sigue amando la pelota, pero ahora la busca con la mirada fija en el horizonte, no en los costados.

Se toca para atraer, se adormece para abrir la grieta y, en el instante preciso en que el rival pestañea creyendo que se enfrenta al viejo fantasma del monólogo estéril, la jugada se transforma en un relámpago vertical.

Los jugadores celebran el gol de Pedro Porro ante Francia. Reuters

Es un estilo felino y camaleónico, que sabe cuándo ser caricia en el círculo central y cuándo convertirse en un zarpazo letal en el área contraria.

Francia, acostumbrada a imponer su ley a través del asfalto, la velocidad y el músculo, se vio atrapada en una red invisible. Buscaban un choque de trenes y se encontraron con un ballet donde el esférico siempre corría un segundo más rápido que sus sospechas.

No hubo contragolpes salvajes porque la presión tras pérdida de la Selección fue una jaula invisible de la que era imposible escapar. Francia corrió detrás de sombras bajo los focos de una noche que ya pertenece a la historia de nuestro fútbol.

Los jugadores celebran el gol de Pedro Porro ante Francia. Reuters

Al sonar el pitido final, la noche se tiñó de una mística inconfundible. La imagen de los jugadores franceses, con la mirada perdida en el infinito, era el retrato de quien ha sido vencido no por la fuerza, sino por la pura belleza de una idea superior.

España no solo viaja a la gran final con la maleta llena de certezas tácticas; lo hace habiendo reconciliado al espectador con la esencia más lírica de este juego.

Bajo el cielo de la gran cita, esta Selección no rehúye el espejo de 2010, sino que lo abraza como el cimiento ineludible de su propia identidad.

Como bien insiste Luis de la Fuente, mirar atrás no es un síntoma de melancolía, sino un ejercicio de memoria y orgullo necesario: el faro histórico que nos recuerda que el arte de pasar el balón sigue siendo la forma más hermosa, inteligente y devastadora de gobernar el mundo.