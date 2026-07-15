Lamine Yamal sufre un intento de robo en su casa de Barcelona tras el Francia - España

La casa de Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat (Barcelona) sufrió esta madrugada un intento de robo que fue abortado por la rápida reacción de su seguridad privada, que detectó por las cámaras a dos encapuchados encaramados a un muro antes de que huyeran y se avisara a los Mossos.

La policía catalana investiga ahora las imágenes de los intrusos, en un contexto de varios robos recientes en la misma urbanización y de grupos organizados que recorren Europa centrados en viviendas de futbolistas, atraídos por sus colecciones de joyas y relojes como las piezas de alto valor que el jugador del FC Barcelona exhibe en redes.

La vivienda, muy mediática por haber pertenecido a Gerard Piqué y Shakira, ha vuelto a ser foco de atención después de que el internacional español mostrara públicamente la mansión en un vídeo tipo house tour poco antes de viajar al Mundial.

Según ha avanzado el diario La Vanguardia, el intento de robo se produjo de madrugada, pocas horas después de que Lamine Yamal participara en la victoria de España frente a Francia que dio el pase a la final del Mundial.

El personal de seguridad privada del jugador detectó a dos individuos encapuchados intentando acceder a la propiedad y activó el protocolo de emergencia.

Los Mossos d'Esquadra acudieron al domicilio y han abierto diligencias por un delito de tentativa de robo con fuerza, mientras la División de Investigación Criminal analiza las grabaciones de las cámaras para tratar de identificar a los sospechosos.

Robos a Cubarsí y Joan García

En febrero, Pau Cubarsí y Joan García se convirtieron en las últimas víctimas de la oleada de robos en domicilios de jugadores del FC Barcelona en el área metropolitana.

En el caso del central, los ladrones aprovecharon que el joven estaba entrenando tras las vacaciones de Navidad para entrar en su vivienda del Baix Llobregat y hacerse, entre otros objetos, con un reloj de alta gama; días después, el guardameta sufrió otro asalto mientras se encontraba en Arabia Saudí disputando la Supercopa, y los intrusos se llevaron joyas y dinero en efectivo tras activar la alarma de su casa.

En ambos episodios, el botín rondó los 6.000 euros y los Mossos d'Esquadra abrieron investigaciones específicas a través de la División de Investigación Criminal, aunque las primeras pesquisas apuntaron a que no se trataba del mismo grupo actuando en los dos robos.

Estos casos reforzaron la sensación de vulnerabilidad de los futbolistas y precipitaron un debate sobre la seguridad en torno a las estrellas del Barça, con voces del propio cuerpo policial insistiendo en que los delincuentes analizan rutinas y desplazamientos para entrar cuando las viviendas están vacías y actúan con rapidez buscando relojes, joyas y efectivo.

Aunque se descartó inicialmente la intervención de bandas altamente especializadas como las que operan en otras zonas de Europa, los robos sufridos se suman a una lista creciente de incidentes que han llevado al club y a las autoridades a revisar protocolos de vigilancia, sistemas de alarma y coordinación entre seguridad privada y fuerzas policiales. El intento de robo sufrido por Lamine Yamal en pleno Mundial es el último episodio.