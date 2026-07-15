Francia, anulada por tercera vez por España, culpa al árbitro de la derrota: "¿Tenía el nivel para unas semis del Mundial?"

Francia

España

España volvió a convertirse en la pesadilla de Francia en un gran torneo y la reacción del vigente subcampeón mundial fue apuntar al árbitro antes que a su propio desplome ofensivo.

En Dallas, la Selección venció 2-0 a los bleus en semifinales del Mundial, siendo la tercera eliminación consecutiva en una penúltima ronda tras la Euro 2024 y la Nations League 2025.

Los de Luis de la Fuente dejaron al equipo de Didier Deschamps con apenas 0,30 xG (goles esperados) pese a tener el que había sido hasta entonces el mejor ataque del campeonato.

El control español no se explica tanto por la posesión (51% frente a 49%) como por la calidad de las ocasiones que permitió y generó.

Mientras España alcanzó 1,63 xG, impulsada por el penalti señalado sobre Lamine Yamal y alguna llegada franca más, Francia se quedó en esos 0,30 xG sin registrar una sola "gran ocasión" según los modelos avanzados.

Al descanso, el contraste era todavía más extremo: 0,99 xG para España, 0,04 para Francia, un retrato estadístico de una semifinal en la que el favorito ofensivo apenas pisó con peligro el área de Unai Simón.

Kylian Mbappé fue el gran símbolo de ese bloqueo. El delantero francés se fue al intermedio sin remates, con varios fueras de juego y muy pocos duelos ganados, y terminó la noche sin haber generado una ocasión clara que justificara el cartel de mejor ataque del torneo.

Cucurella evita una ocasión de Mbappé en el área de España. Reuters

Los 10 remates de Francia se repartieron sobre todo en situaciones forzadas, muchos desde fuera del área y con España ganando más de la mitad de los duelos y defendiendo las transiciones con una línea muy junta.

En el otro lado, la eficacia española tuvo un punto de respaldo estadístico. El penal transformado por Mikel Oyarzabal, que abrió el marcador, se estimó por algunos modelos en un xG cercano a 0,80 y un xGOT superior al 0,95 una vez el disparo encontró portería, una acción casi irreversible para Mike Maignan.

El segundo gol terminó de hundir a Francia y reforzó la idea de una España clínica en las áreas y muy madura para trabajar sin balón en un escenario de máxima exigencia.

La serie negra de Francia

La derrota en Dallas no es un episodio aislado en la relación reciente entre ambas selecciones. España ya había eliminado a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la Nations League 2025, y ahora repite guion en el Mundial, siempre en una instancia que dejaba a los bleus a un paso de la final.

En todos esos cruces, la selección española ha conseguido reducir el volumen ofensivo francés y castigar errores en salida o en vigilancia de zona, alimentando una narrativa de 'bestia negra' que en este Mundial ha ganado un capítulo definitivo.

Con Mbappé como nuevo capitán y un ataque reforzado respecto a ciclos anteriores, Francia aterrizaba en Estados Unidos, México y Canadá como una de las favoritas por talento y profundidad.

Sin embargo, frente a España sus cifras se han repetido con un patrón que preocupa: poco xG, mucha frustración y la sensación de que la estructura defensiva de la Roja tiene ya un plan muy interiorizado para cerrar líneas de pase hacia el francés y aislar a sus acompañantes.

Deschamps mira al árbitro

Tras el partido, Didier Deschamps alternó la autocrítica con un mensaje claro de inconformidad hacia el salvadoreño Iván Barton, árbitro de la semifinal.

El seleccionador francés admitió que su equipo no estuvo en su mejor nivel técnico y físico -"para ganarle a España había que dar el máximo y no ha sido el caso"-, pero lanzó una pregunta que rápidamente recorrió las portadas: "¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de Copa del Mundo?".

En distintas intervenciones, Deschamps insistió en ese planteamiento, aunque siempre envuelto en la cautela de no aparecer como un técnico que busca excusas.

Didier Deschamps, abatido tras la eliminación de Francia a manos de España. Reuters

"Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos", reconoció, antes de volver sobre la designación de Barton y subrayar que su duda no se refería solo al penal señalado a favor de España.

"Está el penalti, pero no es solo eso, se suma a todo lo demás", explicó en una entrevista televisiva, dejando entrever que Francia percibió un patrón de decisiones "a menudo en nuestra contra".

En rueda de prensa, el técnico fue todavía más gráfico al contraponer al árbitro principal con el resto de la terna. "El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos, ¿creen que el árbitro estaba a la altura?", se preguntó ante la sala, devolviendo la responsabilidad de juzgar a los periodistas pero instalando la idea de que el nivel del colegiado no correspondía al de una semifinal mundialista.

Deschamps, que afronta su despedida de la selección tras este torneo, dejó claro que "no es porque hayamos perdido que lo digo" y que "ante todo es culpa nuestra", pero la frase quedó como síntesis del enfado francés con la gestión de Barton en Dallas.

Más allá de las quejas sobre el arbitraje, los propios mensajes del técnico y las cifras del partido apuntan a que Francia se quedó "un tono por debajo" de lo necesario para competir con España.

El equipo galo acumuló errores técnicos, no logró conectar los pases que suelen activar a Mbappé entre líneas y apenas inquietó a una selección que ya le había encontrado el antídoto en las dos semifinales anteriores.

En una Copa del Mundo en la que la tecnología y los modelos estadísticos permiten medir con precisión el peso de cada ocasión, ese 0,30 xG y la ausencia de grandes oportunidades hablan de una derrota construida, sobre todo, desde el dominio futbolístico español, por encima de cualquier polémica.