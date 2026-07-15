España no teme a su rival en la final del Mundial: "Somos el mejor equipo del mundo"

Luis de la Fuente da indicaciones a sus jugadores en una pausa de hidratación. Reuters

Francia

España

Por segunda vez en su historia, España jugará una final del Mundial. Ante Francia, que venía de jugar dos finales consecutivas y siendo la gran favorita a salir campeona, la Selección firmó uno de los mejores partidos de su historia. La mejor versión salió en el momento idóneo.

En esta Copa del Mundo se han repetido ciertos patrones que ya se vieron en 2010 cuando la selección dirigida por aquel entonces por Vicente del Bosque perdió en su debut ante Suiza. Esta nueva andadura comenzó con un empate ante Cabo Verde y un mes después se han plantado en la final.

España está a un partido de sumar su segunda estrella y a tenor de los mensajes que han trasladado Luis de la Fuente y los jugadores al término del partido, hay gran optimismo de que se vaya a conseguir.

"Ahora es difícil describir lo que uno siempre, pero debe ser parecido a la felicidad y al orgullo de dirigir a profesionales como estos. Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo", fueron las primeras palabras del seleccionador en La 1 tras el pitido final del salvadoreño Iván Barton.

Luis de la Fuente no ocultó el contenido del discurso que trasladó a sus jugadores antes del partido: "Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo pero hoy ellos se enfrentaban al mejor equipo del mundo".

"Estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo, porque son extraordinarios. Interpretan muy bien el juego y son unos virtuosos. En definitiva, son genios en sus actuaciones. Hemos hecho un partidazo y estamos muy felices tras hacer historia", continuó ya en los micrófonos de DAZN.

"Hay mucho futuro en la Selección. Veo futbolistas comprometidos por la causa, los valores... la actitud que tienen ante la vida y el deporte. Estoy emocionado porque veo un vestuario feliz y un país entregado. Queríamos recuperar el espíritu de 2010 y creo que lo hemos conseguido", cerró.

🗣️ Luis de la Fuente: "Estoy emocionado, veo a un vestuario feliz y a un país en la calle celebrando. Los chavales se han quedado entrenando después del partido"#DAZNMundial pic.twitter.com/lANQ8HDxcl — DAZN España (@DAZN_ES) July 14, 2026

Tras el seleccionador, fue el turno de Pedro Porro, uno de los mejores futbolistas del partido ante Francia. El mejor a los ojos de la FIFA. El lateral ocupó toda la banda derecha y, como acostumbra, se complementó a la perfección con Lamine, aunque esta vez aportó un plus.

"Sabíamos que contrarrestar su punto fuerte era clave. Lo hemos hecho y estoy muy feliz", reconoció un jugador que hizo un partido sublime. Y es que sus incorporaciones fueron muy peligrosas y le valió anotar de manera brillante el 0-2 tras combinación con Dani Olmo.

El derecho a soñar

El de Don Benito (Badajoz) reconoció haber cumplido un sueño: "Ni en mis mejores sueños, muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Hemos hecho un gran partido, todo podía pasar. Ellos hacen las cosas muy bien y la victoria es del equipo, no es nada mío".

Tras el triunfo, podía ser el día perfecto para sacar pecho, pero fiel a su humildad, Oyarzabal mostró su naturalidad al atender a los medios. El autor del primer gol del partido no se puso nervioso desde los once metros ante Maignan y el resultado fue el primer gol del partido.

"Se trata de visualizar el penalti, que esos momentos que te toca vivir los tengas en la cabeza de antes y que tengas una rutina para cuando te toque esos momentos. Nos hemos ganado el derecho a soñar, a tener el título en mente, ojalá podamos poner la guinda en cinco días", explicó el de Eibar.

"Pasito a paso, un paso más. El equipo está eufórico, es la segunda vez que estamos en una final y hay que estar tranquilos y descansar", añadió Rodri, cuyas actuaciones en los últimos partidos vuelven a situarle entre los mejores mediocentros del mundo.

Los jugadores españoles celebran con la afición el primer gol del partido. Reuters

Mientras España sonríe, el combinado galo se ha quedado a las puertas de la final en el Día Nacional de Francia. Un duro varapalo para un equipo que, inexplicablemente, ha centrado en la figura del árbitro una parte de la responsabilidad de la derrota.

"Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro está a la altura de la tarea de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero eso no es todo; se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos", se mostró contrariado Didier Deschamps.

Al final, España hizo un partido perfecto de principio a fin. Sólidos en defensa, sin dejarles generar peligro y letales en ataque. Rayan Cherki se acabó rindiendo al juego de una selección española que está a un partido de hacer historia.