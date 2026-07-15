Collina responde a Deschamps por sus críticas al arbitraje en el duelo ante España: "Nuestros árbitros son de clase mundial"

Iván Barton espera a tomar una decisión en el partido entre Francia y España. REUTERS

Didier Deschamps disparó contra el árbitro después de que Francia perdiera con claridad ante España en las semifinales del Mundial. La FIFA no ha tardado en responder al seleccionador francés.

Lo ha hecho por boca del presidente de su Comité Arbitral, Pierluigi Collina. El mítico exárbitro italiano salió en defensa de Iván Barton, el colegiado que dirigió con el silbato el duelo entre galos y españoles.

"En respuesta a los comentarios de Didier Deschamps que cuestionan si nuestro árbitro del partido estaba al nivel para arbitrar la semifinal, la respuesta de la FIFA es clara: 'Sí, definitivamente'", aseguró Pierluigi Collina en su contestación oficial.

Incidió el reconocido extrencilla en defensa de sus compañeros de profesión presentes en la Copa del Mundo: "Nuestros árbitros son de clase mundial".

De esta forma, Collina y la FIFA quisieron despejar cualquier tipo de polémica que se hubiera podido generar en torno al salvadoreño Iván Barton. Pese a todo, la actuación del colegiado no fue decisiva en el desarrollo de un partido en el que España fue muy superior a Francia, algo reconocido en las crónicas de todo el mundo.

La queja de Deschamps

Didier Deschamps se mostró contrariado después de perder contra España en las semifinales del Mundial. Se quedó a las puertas de su tercera final de la Copa del Mundo consecutiva el entrenador, que termina ciclo al frente de la selección francesa.

El técnico disparó contra el arbitraje de Iván Barton, sobre quien sembró la duda: "Para ganarle a España había que dar el máximo y no ha sido el caso, pero... ¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de Copa del Mundo?".

Con esa pregunta retórica quiso Deschamps, quien no acostumbra a cargar contra los colegiados de manera habitual, descargar las culpas de la eliminación de Francia en semifinales.

"Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos", reconoció, antes de volver sobre la designación de Barton. Entonces regresó a la carga e hizo referencia al penalti señalado sobre Lamine Yamal que empezó a decantar el duelo en la primera parte.

"Está el penalti, pero no es solo eso, se suma a todo lo demás", explicó en una entrevista televisiva, dejando entrever que Francia percibió un patrón de decisiones "a menudo en nuestra contra".

En rueda de prensa, el técnico fue todavía más gráfico al contraponer al árbitro principal con el resto de la terna. "El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos, ¿creen que el árbitro estaba a la altura?", se preguntó ante la sala de manera retórica.