Argentina remonta in extremis a Inglaterra y se cita con España en la final del Mundial

La vigente campeona le dio la vuelta al marcador en tan solo siete minutos. Enzo Fernández en el 85 y Lautaro en el 92 invalidaron el gol de Anthony Gordon.

Inglaterra

Argentina

Argentina defenderá su trono mundialista ante España. La Albiceleste protagonizó una nueva remontada que le ha permitido sellar el billete a una nueva final tras remontar a Inglaterra, que pecó de conservadurismo tras adelantarse en el marcador [Narración y estadísticas del partido: Inglaterra 1-2 Argentina].

La vigente campeona desató la locura de los aficionados argentinos en las gradas del Atlanta Stadium tras remontar un partido que tenían prácticamente perdido. En el minuto 84 perdían 1-0, en el 92 el electrónico reflejaba un sorprendente 1-2.

Enzo Fernández y Lautaro Martínez fueron los artífices de una nueva remontada en una noche mágica. Un partido en el volvió a ser determinante Leo Messi. El '10' no marcó, pero asistió en los dos goles que valen una final.

LO PUEDES INTENTAR EXPLICAR

LO PUEDES INTENTAR COMPRENDER

LE PUEDES BUSCAR CUALQUIER TIPO DE LÓGICA



PERO LA RESPUESTA SIEMPRE ES MESSI. ¡QUÉ AUTÉNTICA LOCURA!#DAZNMundial pic.twitter.com/Dc1WsmhPib — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026

A pesar que ninguno quería salirse del guion de que este duelo era, al fin y al cabo, un partido de fútbol, lo cierto es que la intensidad con la que se emplearon todos los protagonistas reflejaba un escenario muy diferente.

Un encuentro muy disputado, cerrado e incluso feo se podría llamar. Muchas interrupciones debido a la facilidad de los jugadores por ir al límite del reglamento. Dominar el centro del campo se convirtió en una batalla y las ocasiones brillaron por sus ausencias. De hecho, llegaron a cuentagotas.

Un gran disparo de Enzo Fernández y un cabezazo desviado de Stones, lo único reseñable en un primer tiempo que, desde luego, no pasará a la historia de los Mundiales. Sin disparos entre los tres palos y con 19 faltas señaladas. Solo dos amarillas, eso sí.

El Dibu Martínez y Jordan Pickford eran meros espectadores de un espectáculo en el que las altas revoluciones de los jugadores acaparó el protagonismo. El encuentro fue una auténtica batalla física en cada parcela del campo. Cada metro del terreno de juego se peleaba.

19 faltas en apenas 45 minutos. Un trailer de la película que se promocionó en el majestuoso Mercedes-Benz Stadium entre dos selecciones con una encarnizada rivalidad deportiva, con los ejemplos de las expulsiones de Rattín o Beckham o la mano de Dios de Maradona, y también política, con la Guerra de las Malvinas.

Argentina intentó proponer algo más que Inglaterra triangulando rápido e intentando tener posesiones más largas, pero con un rival cerrando muy bien los espacios y amenazando al contragolpe, no quisieron arriesgar de más los de Scaloni.

La primera ocasión llegó cuando se había superado la media hora de juego. El remate de cabeza de Stones fue impreciso, pero sirvió para avisar. Aunque para aviso el de Enzo Fernández. Al filo del descanso, el argentino se sacó de la manga un misil que se marchó a centímetros de la escuadra.

Con esas ocasiones se llegó al final de la primera parte. Inglaterra intentando mover, pero sin arriesgar; mientras que 'La Albiceleste' parecía no estar incómoda con el ritmo de partido que se estaba jugando.

La segunda parte sí estuvo más acorde a la semifinal de un torneo de este calibre. El mensaje que Scaloni trasladó a sus jugadores en el descanso caló y nada más reanudarse el partido, Julián Álvarez estuvo a punto de inaugurar el marcador.

'La Araña' agarró un balón en el lado derecho, metió cuerpo ante Spence y sacó un latigazo al palo corto que se encontró con la mano providencial de Jordan Pickford, quien acabaría emergiendo como el salvador de 'The Three Lions'.

Se ordenaron los de Thomas Tuchel y en una jugada aislada, a priori sin demasiado peligro llegó el primer gol del partido. No necesita Kane hacer un gran partido para marcar las diferencias y en el 55 inició el contragolpe que terminaría con el gol de Anthony Gordon.

El inglés lanzó la contra con un pase largo maravilloso al costado derecho. Allí, Rogers y Bellingham volvieron loca a la zaga argentina y cambiaron el balón de lado. Gordon atacó con todo y remató al segundo palo ante la impotencia del Dibu. Quedó retratado Nahuel Molina, quien se olvidó del inglés.

Como ya pasó ante Egipto, Argentina estaba de nuevo contra las cuerdas. La vigente campeona tenía poco más de media hora para evitar la eliminación. Sin embargo, se desenvuelven como pez en el agua en estos escenarios.

Los de Scaloni hundieron a los ingleses, que pecaron de ser demasiado amarrateguis.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.