Argentina - Inglaterra, Mundial 2026 hoy | Horario, dónde ver hoy en TV, alineaciones y última hora de la semifinal del Mundial 2026, en directo
La selección argentina intentará superar a los pupilos de Tuchel para verse las caras en la gran final del domingo, en Nueva Jersey, en el MetLife Stadium.
Argentina se enfrenta a Inglaterra en una histórica semifinal del Mundial 2026. Tras superar a Suiza, la Scaloneta buscará mantener su racha perfecta en la competición y sellar su pase a la gran final, donde ya espera España.
Liderados por un brillante Lionel Messi -goleador del torneo- y el sólido bloque de Scaloni con figuras como el "Dibu" Martínez y Julián Álvarez, el equipo está listo para revivir este clásico mundialista y dar el penúltimo gran paso hacia la gloria.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Una rivalidad mundialista que regresa 24 años después
Inglaterra y Argentina vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo después de casi un cuarto de siglo. Su último enfrentamiento mundialista se produjo en Japón en 2002, cuando un penalti convertido por David Beckham permitió a los ingleses imponerse por 1-0 durante la fase de grupos.
El de Atlanta será el sexto duelo entre ambas selecciones en un Mundial. Inglaterra domina el historial con tres victorias frente a dos de Argentina, aunque cada capítulo dejó alguna imagen inolvidable: la expulsión de Rattín, la Mano de Dios, el gol de Owen o la redención de Beckham.