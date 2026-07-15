Argentina - Inglaterra, Mundial 2026 hoy | Horario, dónde ver hoy en TV, alineaciones y última hora de la semifinal del Mundial 2026, en directo

Argentina se enfrenta a Inglaterra en una histórica semifinal del Mundial 2026. Tras superar a Suiza, la Scaloneta buscará mantener su racha perfecta en la competición y sellar su pase a la gran final, donde ya espera España.

Liderados por un brillante Lionel Messi -goleador del torneo- y el sólido bloque de Scaloni con figuras como el "Dibu" Martínez y Julián Álvarez, el equipo está listo para revivir este clásico mundialista y dar el penúltimo gran paso hacia la gloria.