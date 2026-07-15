Inglaterra - Argentina hoy, Mundial 2026 | Resultado, gol de Lautaro y última hora de la semifinal del Mundial 2026, en directo (1-0)

¡Explota la Albiceleste! Lautaro Martínez marca el 1-2 en pleno tiempo añadido y desata la locura entre los argentinos. Cuando parecía que el partido podía irse a la prórroga, el delantero apareció en el momento decisivo para completar la remontada de Argentina. Inglaterra queda contra las cuerdas y tendrá que lanzarse con todo en los minutos finales para evitar la eliminación.