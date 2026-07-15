Inglaterra - Argentina hoy, Mundial 2026 | Resultado, gol de Lautaro y última hora de la semifinal del Mundial 2026, en directo (1-0)
La selección argentina intentará superar a los pupilos de Tuchel para verse las caras en la gran final del domingo, en Nueva Jersey, en el MetLife Stadium.
España espera a Inglaterra o Argentina: una guerra táctica con 60 años de tensión y la primera vez de Messi de fondo
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 97 | Inglaterra cuelga balones, pero Argentina resiste
Inglaterra está completamente volcada sobre el área rival y acumula centros laterales, aunque por ahora ninguno encuentra rematador. Argentina aguanta con firmeza el asedio inglés y defiende su ventaja con orden cuando el reloj ya entra en sus últimos minutos.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 95 | Tuchel quema sus últimas naves con un doble cambio
Últimos movimientos en Inglaterra. Marcus Rashford e Ivan Toney entran al terreno de juego en sustitución de John Stones y Djed Spence. Thomas Tuchel apuesta por un equipo mucho más ofensivo para buscar el empate en los últimos instantes de una semifinal que se le escapa.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 94 | Amarilla para Rodrigo De Paul
Rodrigo De Paul ve la tarjeta amarilla en los últimos minutos del encuentro. El centrocampista argentino frena una acción inglesa y el colegiado no duda en amonestarle. Argentina trata de proteger su ventaja mientras el reloj juega a su favor.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 91 | ¡¡¡GOOOOOOOL DE LAUTARO MARTÍNEZ!!! ¡Argentina culmina la remontada!
¡Explota la Albiceleste! Lautaro Martínez marca el 1-2 en pleno tiempo añadido y desata la locura entre los argentinos. Cuando parecía que el partido podía irse a la prórroga, el delantero apareció en el momento decisivo para completar la remontada de Argentina. Inglaterra queda contra las cuerdas y tendrá que lanzarse con todo en los minutos finales para evitar la eliminación.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 90 | ¡Nos iremos hasta el 99'!
El cuarto árbitro levanta el cartelón: nueve minutos de tiempo añadido en esta apasionante semifinal del Mundial 2026. Inglaterra y Argentina dispondrán de un largo descuento para intentar desnivelar un partido que llega completamente abierto a su desenlace. Todavía queda mucha historia por escribir.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 88 | Stones, dolorido sobre el césped
Se detiene momentáneamente el juego. John Stones permanece tendido sobre el terreno de juego con visibles gestos de dolor, mientras los servicios médicos de Inglaterra entran para atender al central. Minutos de preocupación para los ingleses cuando el partido entra en su recta final.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 85 | ¡¡¡GOOOOOOOL DE ENZO FERNÁNDEZ!!! ¡Argentina encuentra el empate!
¡Gol de Argentina! Enzo Fernández aparece cuando más lo necesitaba la Albiceleste y firma el 1-1 con un gran remate que devuelve la igualdad al marcador. Después de tantos minutos de insistencia, los de Scaloni encuentran por fin el premio y vuelven a meter de lleno la semifinal en un puño. ¡Todo abierto en el tramo final!
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 84 | Enzo lo intenta desde lejos, pero Pickford responde con seguridad
Argentina no baja los brazos. Enzo Fernández probó suerte con un potente disparo desde la distancia, pero Jordan Pickford estuvo atento para blocar el balón y enviarlo fuera. La Albiceleste sigue buscando el empate, aunque el guardameta inglés continúa mostrándose muy sólido bajo palos.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 82 | Doble cambio en Inglaterra: Tuchel mueve el banquillo
Nuevos movimientos en Inglaterra. Declan Rice abandona el terreno de juego y entra Nico O'Reilly, mientras que Reece James no puede continuar por lesión y deja su sitio a Dan Burn. Thomas Tuchel refresca a su equipo para afrontar el tramo decisivo de una semifinal en la que los ingleses defienden su ventaja.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 80 | Nuevo cambio en Argentina: entra Lautaro Martínez
Última bala de Lionel Scaloni para buscar el empate. Lautaro Martínez entra al terreno de juego en sustitución de Nicolás Tagliafico. Argentina afronta los últimos minutos con un planteamiento claramente ofensivo, decidida a encontrar el gol que le mantenga con vida en la semifinal del Mundial 2026.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 77 | Nico González acaricia el empate, pero la jugada estaba invalidada
Argentina vuelve a avisar. Nico González remató de cabeza y el balón pasó rozando la cepa del poste, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego. La Albiceleste sigue encerrando a Inglaterra, que resiste con mucho sufrimiento en este tramo final de la semifinal.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 75 | ¡El palo evita el empate de Mac Allister!
¡La ha tenido Argentina! Alexis Mac Allister remató de cabeza dentro del área y el balón se estrelló contra el poste, salvando a Inglaterra del empate. La Albiceleste está completamente volcada sobre la portería inglesa y cada vez está más cerca del 1-1.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 71 | Triple cambio de Scaloni para buscar el empate
Mueve el banquillo Lionel Scaloni con un triple cambio. Entran Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, mientras abandonan el terreno de juego Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Lisandro Martínez. Argentina renueva energías para afrontar el último tramo del encuentro en busca del gol que iguale la semifinal.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 70 | Nueva pausa de hidratación en la semifinal
El colegiado detiene el encuentro para la pausa de hidratación. Los jugadores aprovechan estos minutos para recuperar fuerzas y recibir instrucciones desde el banquillo. Argentina llega al parón tras sus mejores minutos del partido, mientras Inglaterra intenta conservar la ventaja en el marcador.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 68 | ¡Paradón de Pickford! Nico González acaricia el empate
¡Qué intervención del guardameta inglés! Jordan Pickford firma una parada espectacular para evitar el gol de Nico González, que tuvo en sus botas el 1-1. Argentina sigue insistiendo y roza el empate, pero Inglaterra se mantiene por delante gracias a la enorme respuesta de su portero.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 67 | Argentina aprieta y encadena varios saques de esquina
La Albiceleste vive sus mejores minutos del partido. Argentina enlaza varios córners consecutivos y somete a Inglaterra cerca de su área, obligando a la defensa inglesa a multiplicarse para mantener la ventaja. Los de Scaloni aprietan con insistencia en busca del empate.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 64 | Scaloni mueve el banquillo: entra Nico González
Primer cambio en Argentina. Nico González salta al terreno de juego en sustitución de Leandro Paredes. Scaloni busca dar un nuevo impulso al equipo en el tramo final del partido, con la Albiceleste volcada en busca del empate.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 59 | Argentina aprieta y busca el empate con insistencia
La Albiceleste ha dado un paso adelante. Argentina presiona con intensidad en busca del gol del empate, obligando a Inglaterra a replegarse y defender cada vez más cerca de su área. Los de Scaloni han elevado el ritmo y buscan meter a los ingleses contra su portería.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 57 | Spence evita el empate con una entrada providencial
¡Providencial Djed Spence! Giuliano Simeone se marchaba completamente solo hacia la portería inglesa, pero el lateral apareció con una segada salvadora para cortar una ocasión clarísima de Argentina. Inglaterra respira tras una acción defensiva decisiva cuando los de Scaloni ya olían el empate.
-
Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 54 | ¡¡¡GOOOOOOOL DE GORDON!!! ¡Inglaterra rompe el empate!
¡Gol de Inglaterra! Anthony Gordon adelanta a los ingleses en el inicio de la segunda parte y desata la euforia de los Three Lions. El atacante aprovecha la ocasión para batir al Dibu Martínez y poner el 1-0 en una semifinal que cambia por completo de guion. Argentina está obligada a reaccionar si quiere seguir soñando con la final del Mundial 2026.