Inglaterra - Argentina, Mundial 2026 hoy | Horario, dónde ver hoy en TV, alineaciones y última hora de la semifinal del Mundial 2026, en directo

La selección de Thomas Tuchel y la vigente campeona del mundo, dirigida por Lionel Scaloni, protagonizan una de las semifinales más esperadas del torneo. Con Jude Bellingham y Harry Kane como referentes de los 'Three Lions' y Lionel Messi liderando a la Albiceleste en busca de otra final mundialista, el encuentro promete máxima igualdad. El ganador del encuentro se enfrentará a España en Nueva York.

🔴 Alineaciones probables del Inglaterra - Argentina

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

🔴 Dónde ver por TV y online el Inglaterra - Argentina del Mundial 2026

El Inglaterra - Argentina, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputa este miércoles 15 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) y podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN en España.