Inglaterra - Argentina, Mundial 2026 hoy | Alineaciones confirmadas, dónde ver el partido y última hora de la semifinal del Mundial 2026, en directo
La selección argentina intentará superar a los pupilos de Tuchel para verse las caras en la gran final del domingo, en Nueva Jersey, en el MetLife Stadium.
España espera a Inglaterra o Argentina: una guerra táctica con 60 años de tensión y la primera vez de Messi de fondo
La selección de Thomas Tuchel y la vigente campeona del mundo, dirigida por Lionel Scaloni, protagonizan una de las semifinales más esperadas del torneo. Con Jude Bellingham y Harry Kane como referentes de los 'Three Lions' y Lionel Messi liderando a la Albiceleste en busca de otra final mundialista, el encuentro promete máxima igualdad. El ganador del encuentro se enfrentará a España en Nueva York.
🔴 Alineaciones probables del Inglaterra - Argentina
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
🔴 Dónde ver por TV y online el Inglaterra - Argentina del Mundial 2026
El Inglaterra - Argentina, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputa este miércoles 15 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) y podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN en España.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Inglaterra disputa su cuarta semifinal mundialista
Los 'Three Lions' alcanzan una nueva semifinal de la Copa del Mundo y buscan regresar a una final que no disputan desde la conquista del título en 1966.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Inglaterra confirma su alineación con Rogers como novedad
Thomas Tuchel ya ha desvelado su once inicial para medirse a Argentina. Jordan Pickford estará en la portería, con Reece James, Marc Guéhi, John Stones y Djed Spence en defensa. El centro del campo lo formarán Declan Rice y Elliot Anderson, mientras que Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon acompañarán a Harry Kane, la gran referencia ofensiva inglesa. Tal y como adelantó David Ornstein, Rogers será finalmente la principal novedad en el equipo titular.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Scaloni apuesta por su once de gala para buscar la final
Ya es oficial el once de Argentina para la semifinal del Mundial 2026. Emiliano "Dibu" Martínez estará bajo palos, con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa. En el centro del campo formarán Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, mientras que Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez liderarán el ataque de la Albiceleste en busca del pase a la final frente a España.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Morgan Rogers apunta a la titularidad ante Argentina
Sorpresa de última hora en Inglaterra. Según adelanta David Ornstein (The Athletic), Morgan Rogers será titular por la banda derecha frente a Argentina. El atacante del Aston Villa se habría ganado la confianza de Thomas Tuchel tras su impacto saliendo desde el banquillo en los cuartos de final contra Noruega.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Cuatro campeones llegaron a semifinales
Este Mundial ha reunido en semifinales a cuatro selecciones campeonas del mundo: España, Francia, Inglaterra y Argentina. Una circunstancia muy poco habitual en la historia del torneo.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Argentina busca enlazar otra final mundialista
La vigente campeona quiere volver a disputar el partido por el título y mantener vivo el sueño de revalidar el campeonato conquistado antes de esta edición.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | España espera rival tras eliminar a Francia
La primera finalista ya está decidida. España venció a Francia (2-0) y aguarda al vencedor de este Inglaterra-Argentina para disputar la gran final del Mundial 2026.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Argentina ya ha superado los 15 goles en el torneo
La Albiceleste también ha brillado en ataque. El conjunto de Lionel Scaloni ha firmado un Mundial muy sólido y supera la barrera de los 15 tantos antes de disputar esta semifinal.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Inglaterra suma 13 goles en el Mundial
Los ingleses llegan a semifinales tras marcar 13 goles en el torneo. Buena parte del caudal ofensivo ha pasado por Harry Kane y Jude Bellingham, grandes referentes del equipo de Thomas Tuchel.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Un clásico que vuelve 24 años después
La última vez que Inglaterra y Argentina se enfrentaron en un Mundial fue en Corea y Japón 2002, con triunfo inglés por 1-0. Antes dejaron capítulos inolvidables en 1986 y 1998.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Sexto duelo entre ambos en la historia de los Mundiales
Será el sexto enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina en una Copa del Mundo. El balance es favorable para los ingleses, con tres victorias por dos de la Albiceleste.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | La Albiceleste dejó atrás a Suiza
Argentina consiguió el pase a semifinales tras imponerse a Suiza en la ronda de cuartos y buscará ahora un nuevo triunfo para alcanzar la final.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Los ingleses llegan tras eliminar a Noruega
Inglaterra alcanzó estas semifinales después de superar a Noruega en cuartos de final y mantiene intactas sus opciones de pelear por el título.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Inglaterra busca romper una larga espera
La selección inglesa vuelve a situarse entre las cuatro mejores del torneo e intentará aprovechar la oportunidad para clasificarse para una nueva final mundialista.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Argentina quiere volver a una final mundialista
La Albiceleste afronta una nueva semifinal con el objetivo de regresar a una final del Mundial, un escenario que conoce bien tras disputar las dos últimas ediciones antes de 2026.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | España ya espera rival en la gran final
La selección española ya ha hecho los deberes. Ahora, Inglaterra y Argentina se disputan el segundo billete para la final del Mundial 2026, donde la Roja espera rival tras eliminar a Francia.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Una rivalidad mundialista que regresa 24 años después
Inglaterra y Argentina vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo después de casi un cuarto de siglo. Su último enfrentamiento mundialista se produjo en Japón en 2002, cuando un penalti convertido por David Beckham permitió a los ingleses imponerse por 1-0 durante la fase de grupos.
El de Atlanta será el sexto duelo entre ambas selecciones en un Mundial. Inglaterra domina el historial con tres victorias frente a dos de Argentina, aunque cada capítulo dejó alguna imagen inolvidable: la expulsión de Rattín, la Mano de Dios, el gol de Owen o la redención de Beckham.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Bellingham llega tras igualar una marca de Maradona
Jude Bellingham fue el gran protagonista de la clasificación inglesa ante Noruega. El centrocampista marcó los dos goles de la remontada, incluido el tanto de la victoria durante la prórroga, y elevó su cuenta personal hasta los seis goles en el Mundial 2026. Sus dobletes consecutivos ante México y Noruega le permitieron igualar un registro que no se veía desde 1986. El último jugador que había marcado al menos dos tantos en dos eliminatorias seguidas de una misma Copa del Mundo era Diego Maradona, precisamente contra Inglaterra y Bélgica. Un paralelismo tan curioso como simbólico.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Messi, Kane y Bellingham se disputan el gol
La semifinal reúne a tres de los máximos goleadores del Mundial. Lionel Messi suma ocho tantos, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham han alcanzado los seis. Entre los dos futbolistas ingleses han firmado 12 de los 13 goles marcados por su selección en el torneo. El duelo también puede resultar decisivo para la Bota de Oro. Messi combina sus ocho goles con una asistencia, mientras que Bellingham llega lanzado después de marcar dos dobletes consecutivos en eliminatorias. La capacidad para aparecer en los momentos decisivos convierte a los tres en las principales amenazas ofensivas del encuentro.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | El primer partido de Messi contra los ingleses
Resulta difícil encontrar una selección importante a la que Lionel Messi nunca se haya enfrentado, pero Inglaterra era una de ellas. El capitán argentino disputará hoy su primer encuentro internacional contra los Three Lions, después de más de veinte años compitiendo con la Albiceleste. Messi afrontará además la tercera semifinal mundialista de su carrera. Ya participó en las alcanzadas por Argentina en Brasil 2014 y Qatar 2022, ambas resueltas favorablemente. Ahora, con 39 años, tratará de superar a uno de los grandes rivales históricos de su país y regresar nuevamente al partido por el título.