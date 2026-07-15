Inglaterra - Argentina, Mundial 2026 hoy | Resultado, goles y última hora de la semifinal del Mundial 2026, en directo
La selección argentina intentará superar a los pupilos de Tuchel para verse las caras en la gran final del domingo, en Nueva Jersey, en el MetLife Stadium.
España espera a Inglaterra o Argentina: una guerra táctica con 60 años de tensión y la primera vez de Messi de fondo
La selección de Thomas Tuchel y la vigente campeona del mundo, dirigida por Lionel Scaloni, protagonizan una de las semifinales más esperadas del torneo. Con Jude Bellingham y Harry Kane como referentes de los 'Three Lions' y Lionel Messi liderando a la Albiceleste en busca de otra final mundialista, el encuentro promete máxima igualdad. El ganador del encuentro se enfrentará a España en Nueva York.
🔴 Alineaciones probables del Inglaterra - Argentina
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
🔴 Dónde ver por TV y online el Inglaterra - Argentina del Mundial 2026
El Inglaterra - Argentina, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputa este miércoles 15 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) y podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN en España.
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Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 19 | Máximo respeto entre dos gigantes del fútbol mundial
Superado el primer cuarto de hora, el partido continúa muy igualado. Inglaterra y Argentina se respetan mucho sobre el césped y, por ahora, no se han generado ocasiones claras de gol. Mucho control, pocas concesiones y máxima concentración en ambos equipos.
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Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 12 | La tensión marca el ritmo del partido
El encuentro se juega con mucha intensidad desde el pitido inicial. Inglaterra y Argentina disputan cada balón al límite en una semifinal que, por el momento, está marcada más por la tensión y el rigor táctico que por las ocasiones de gol.
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Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 6 | Primer saque de esquina para Inglaterra
Primer córner del partido para Inglaterra. Los de Thomas Tuchel disponen de su primera oportunidad a balón parado para intentar generar peligro sobre la portería argentina.
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Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 5 | Spence rompe líneas en la primera gran llegada inglesa
Primera acción de verdadero peligro para Inglaterra. Djed Spence se incorpora con mucha personalidad al ataque y firma una gran internada por su banda, obligando a la defensa argentina a replegarse con rapidez. Buen comienzo del lateral inglés, muy participativo en estos primeros minutos.
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Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 3 | Primera tangana entre ingleses y argentinos
Saltan las chispas en los primeros compases del encuentro. Enzo Fernández golpeó a Elliot Anderson, lo que provocó la primera tangana de la semifinal. Los jugadores de ambos equipos acudieron rápidamente a la zona del incidente para recriminarse la acción, obligando al colegiado a intervenir para calmar los ánimos. El partido deja claro desde el inicio que la tensión será máxima.
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Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 1 | ¡Rueda el balón en busca del último billete para la final!
¡Comienza la segunda semifinal del Mundial 2026! Inglaterra pone el balón en juego frente a Argentina en un duelo de máxima tensión. Noventa minutos —o quizá más— separan a una de las dos selecciones de la gran final contra España. Empieza la batalla por la gloria.
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Inglaterra - Argentina. resultado y goles | Minuto 0 | ¡Suenan los himnos y comienza la batalla por la final!
¡Todo preparado! Suenan los himnos nacionales en el estadio y ya se respira el ambiente de las grandes noches. Inglaterra y Argentina afrontan los últimos instantes antes del pitido inicial con un único objetivo: conseguir el billete para la final del Mundial 2026, donde España ya espera rival. Comienza una semifinal con aroma a historia.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Argentina ha marcado en todos sus partidos
La Albiceleste ha visto puerta en cada uno de sus encuentros del Mundial 2026, una regularidad ofensiva que explica su presencia en semifinales.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Argentina busca su segunda final consecutiva
La Albiceleste está a media hora de alcanzar otra final mundialista consecutiva, un logro reservado a muy pocas selecciones en la historia.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Giuliano Simeone, la gran sorpresa del once argentino
La principal novedad en el equipo de Lionel Scaloni es la presencia de Giuliano Simeone en el once inicial. El atacante del Atlético de Madrid se gana un puesto en una semifinal del Mundial 2026 y acompañará en ataque a Lionel Messi y Julián Álvarez, en una apuesta valiente del seleccionador argentino.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Messi disputa otra semifinal mundialista
Lionel Messi vuelve a jugar una semifinal de un Mundial. El capitán argentino busca meter a la Albiceleste en una nueva final y seguir ampliando su legado en la Copa del Mundo.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | El vencedor jugará la final del domingo
No hay margen de error. El ganador de esta semifinal se enfrentará a España en la gran final del 19 de julio, mientras que el perdedor jugará el partido por el tercer puesto frente a Francia.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Atlanta acoge una semifinal con mucha historia
El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será escenario de uno de los enfrentamientos con más historia de los Mundiales. Un duelo que trasciende lo deportivo desde hace décadas.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Inglaterra disputa su cuarta semifinal mundialista
Los 'Three Lions' alcanzan una nueva semifinal de la Copa del Mundo y buscan regresar a una final que no disputan desde la conquista del título en 1966.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Inglaterra confirma su alineación con Rogers como novedad
Thomas Tuchel ya ha desvelado su once inicial para medirse a Argentina. Jordan Pickford estará en la portería, con Reece James, Marc Guéhi, John Stones y Djed Spence en defensa. El centro del campo lo formarán Declan Rice y Elliot Anderson, mientras que Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon acompañarán a Harry Kane, la gran referencia ofensiva inglesa. Tal y como adelantó David Ornstein, Rogers será finalmente la principal novedad en el equipo titular.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Scaloni apuesta por su once de gala para buscar la final
Ya es oficial el once de Argentina para la semifinal del Mundial 2026. Emiliano "Dibu" Martínez estará bajo palos, con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa. En el centro del campo formarán Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, mientras que Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez liderarán el ataque de la Albiceleste en busca del pase a la final frente a España.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Morgan Rogers apunta a la titularidad ante Argentina
Sorpresa de última hora en Inglaterra. Según adelanta David Ornstein (The Athletic), Morgan Rogers será titular por la banda derecha frente a Argentina. El atacante del Aston Villa se habría ganado la confianza de Thomas Tuchel tras su impacto saliendo desde el banquillo en los cuartos de final contra Noruega.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Cuatro campeones llegaron a semifinales
Este Mundial ha reunido en semifinales a cuatro selecciones campeonas del mundo: España, Francia, Inglaterra y Argentina. Una circunstancia muy poco habitual en la historia del torneo.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | Argentina busca enlazar otra final mundialista
La vigente campeona quiere volver a disputar el partido por el título y mantener vivo el sueño de revalidar el campeonato conquistado antes de esta edición.
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Inglaterra - Argentina, en directo hoy | España espera rival tras eliminar a Francia
La primera finalista ya está decidida. España venció a Francia (2-0) y aguarda al vencedor de este Inglaterra-Argentina para disputar la gran final del Mundial 2026.