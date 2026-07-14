Senegal descubre que su jefe médico es en realidad ginecólogo tras estar en la selección los últimos 10 años

La Federación Senegalesa de Fútbol atraviesa una inesperada polémica. Su presidente, Abdoulaye Fall, aseguró que el jefe de los servicios médicos de la selección era ginecólogo de formación y no especialista en medicina deportiva.

La revelación se produjo durante una comparecencia para analizar el fracaso de Senegal en el Mundial 2026, tras caer en dieciseisavos de final contra Bélgica. Allí, Fall admitió que descubrió la situación tras una auditoría interna realizada por la nueva directiva: "Es algo que descubrí tarde".

El presidente fue aún más contundente sobre el asunto: "El jefe de nuestros servicios médicos no tiene la formación académica necesaria para atender a nuestros atletas".

Además, el problema también llegó a los jugadores. Y es que el dirigente aseguró que "no tenían plena confianza para depender de él".

Fall también desveló que la federación tuvo que buscar alternativas para tranquilizar al vestuario. "Había que encontrar una experiencia convincente para permitirles sentirse muy tranquilos en ese aspecto, porque la salud está por encima de todo".

Diarra celebra su gol con Senegal ante Bélgica. REUTERS

Las declaraciones del presidente se producen tras una auditoría interna impulsada por la nueva directiva. El objetivo era revisar el funcionamiento de la federación después de un Mundial decepcionante y de varios meses marcados por la inestabilidad deportiva e institucional.

Y es que la situación en Senegal no está precisamente para celebraciones. Pape Gueye anunció que no volvería a vestir la camiseta de la selección mientras continuara el mismo cuerpo técnico, aumentando la tensión alrededor del combinado africano.

La crisis tuvo una primera consecuencia apenas dos días después. La federación senegalesa decidió destituir al seleccionador Pape Thiaw e iniciar una profunda reestructuración con el objetivo de recuperar la estabilidad del proyecto.

La polémica llega en un momento especialmente delicado para el fútbol senegalés. El combinado africano atraviesa una profunda crisis institucional desde la Copa Africana de Naciones, un torneo que ganó sobre el césped tras imponerse a Marruecos en la prórroga gracias a un gol de Pape Gueye.

Aficionados de Senegal enfurecidos durante la final de la Copa África Reuters

Aquel encuentro estuvo marcado por la controversia. Senegal abandonó el terreno de juego durante varios minutos en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido.

Aunque los jugadores regresaron para completar el partido, la Confederación Africana de Fútbol terminó retirándole el título meses después al considerar que la selección había incumplido el reglamento al abandonar el campo durante la final.

La eliminación frente a Bélgica en los dieciseisavos del Mundial terminó de agravar la situación. La auditoría interna y las declaraciones de Abdoulaye Fall sobre los servicios médicos añaden ahora un nuevo capítulo a una de las mayores crisis que ha vivido el fútbol senegalés en los últimos años.