La reivindicación de Lamine Yamal: "Decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí"

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España llega a la semifinal del Mundial ante Francia con un mensaje claro de su gran foco mediático: Lamine Yamal se declara inmune al ruido y reivindica que la presión no le pesa, pese a las dudas sobre su nivel y a que solo ha marcado un gol en el torneo.

El extremo del Barça asume la lupa, recuerda que dentro del vestuario se ven campeones y se cita a sí mismo para el gran día: contra Francia o, si llega el caso, en la final.

En la sala de prensa del AT&T Stadium de Arlington, un día después de cumplir 19 años, Lamine convirtió una pregunta incómoda en titular: "Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí".

Lejos de sonar rendido, el mensaje llegó acompañado de un matiz que define su estado de ánimo: "Pero espero que mañana sea un gran día". El futbolista asume que la conversación externa gira en torno a si está ofreciendo su mejor versión, pero insiste en que eso no altera su manera de competir.

Mientras se acumulan análisis sobre su rendimiento, el delantero recordó que hay "situaciones mucho más difíciles que un partido de fútbol" y apeló a relativizar la presión que genera una semifinal de un Mundial.

"No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé", subrayó, reforzando la idea de que su techo no depende del contexto mediático.

Esa convicción se apoya en la confianza interna que percibe en el grupo y en la evolución de España desde la última Eurocopa hasta esta Copa del Mundo.

España se ve campeona

Más allá de su situación personal, Yamal quiso fijar el relato colectivo: en el vestuario de España se ven "como campeones".

Admitió que "es difícil", pero comparó el momento con el de 2010 y lanzó un "¿por qué no?" que encaja con la ambición que ha transmitido durante todo el torneo.

La frase no es casual: viene de semanas en los que el propio jugador ha insistido en que Francia "no es mejor" que España y en que su mentalidad es pensar que va a ganar el Mundial.

Lamine Yamal, en rueda de prensa este lunes. EFE

El cruce ante el bloque de Kylian Mbappé lo definió como "el partido más importante" de su carrera y lo colocó en su particular Top-1 de encuentros disputados.

En su análisis de la semifinal, anticipó un duelo equilibrado, con dos equipos que atacan y defienden, y lo describió como "el encuentro que todo el mundo quería ver".

Para él, el reto pasa por convertir ese escenario de máxima exigencia en una oportunidad: "No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto".

Sin miedo a Francia

El relato de Lamine sobre Francia se ha construido a fuego lento desde antes de que se confirmara el cruce.

Días atrás, ya había asegurado que afrontaban la semifinal "sin ningún miedo" y que ambos combinados eran "las mejores selecciones" del torneo, una declaración que insistía en la idea de igualdad de jerarquías.

Esa línea se mantuvo en la víspera: cuando le recordaron unas declaraciones recientes que generaron ruido, sostuvo que no le sorprendía que se hubieran malinterpretado y que su respuesta original fue que Francia no le daba miedo porque España llega como vigente campeona de Europa.

El respaldo de Luis de la Fuente

Sentado a su lado, Luis de la Fuente aprovechó la rueda de prensa para blindar públicamente a su futbolista. El seleccionador pidió que el extremo esté "tranquilo y disfrute" y rechazó cualquier atisbo de ansiedad: "El gran día de Lamine en el Mundial está por llegar, así que espero que sea mañana. Y si no, en la final, si podemos pasar".

De la Fuente evitó alimentar favoritismos y presentó la semifinal como un choque entre "dos selecciones de máximo nivel", pero dejó claro que confía en que esa gran noche individual todavía está pendiente.

El técnico insistió en que la fuerza de España radica en una plantilla de 26 jugadores "con nivel para ser titulares" y en la capacidad de imponer sus propias características minimizando las virtudes de Francia.

Al ser preguntado por el recuerdo del 5-4 de Stuttgart, avisó de que aquel contexto fue distinto y que el reto ahora pasa por corregir los errores que permitieron que un 5-1 terminara ajustado. Su discurso, como el de Lamine, giró alrededor de un punto común: confianza alta, pero sin dar nada por hecho.

Entre la exposición y la normalidad

Más allá del balón, Lamine también dejó algún detalle del impacto que está teniendo el Mundial en su vida cotidiana. Comentó que le llama la atención ser reconocido "incluso en lugares que nunca imaginó" en Estados Unidos, un reflejo del alcance global que ha adquirido su figura con apenas 19 años.

Entre bromas, explicó que antes del partido pensaba cortarse el pelo con su hermano, que no cree en la numerología pese a la coincidencia del dorsal 19, los 19 años y la fecha de la final, y que el ostentoso collar que lucía "lo pagó él mismo", no fue un regalo.

Cuando le preguntaron qué se regalaría por su cumpleaños, tiró de competitividad: una victoria ante Francia y un viaje a Nueva York.

Lamine Yamal, en rueda de prensa este lunes. EFE

Sobre la merma física de Nico Williams, esquivó la idea de que la responsabilidad ofensiva recaiga solo sobre sus hombros y reivindicó la calidad de los centrocampistas para decidir desde distintas zonas del campo.

Un foco que acepta el reto

Lamine Yamal llega al partido más grande de su carrera con una mezcla de desparpajo y naturalidad que choca con su edad. No reniega del ruido que genera, ni del debate sobre su rendimiento, pero se niega a dejar que ese ruido marque su manera de jugar.

"Sé de lo que soy capaz y no me preocupa lo más mínimo", aseguró, elevando la autoexigencia por encima de las críticas.

En la víspera de una semifinal mundialista, su frase de portada resume la relación con la prensa y con la expectativa: si otros dicen que no está a su mejor nivel, "no tenéis que esperar nada de mí".

El matiz, sin embargo, apunta a otra cosa: él sí espera que contra Francia, o en la final, llegue ese gran día que De la Fuente lleva tiempo anticipando.