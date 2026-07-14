El mejor ataque contra la mejor defensa: el sueño de la segunda estrella enfrenta la pegada de Francia a la solidez de España

Francia

España

Dallas, Texas, se convertirá este martes en el escenario de una de esas semifinales que los aficionados no olvidan.

La cita del AT&T Stadium reunirá al mejor ataque del Mundial -Francia- y a la mejor defensa de la competición -España-, un duelo de principios opuestos que se extiende ya a lo largo de tres enfrentamientos recientes y que, en el fondo, escenifica dos maneras irreconciliables de entender el fútbol.

España busca su primera final mundialista desde Sudáfrica 2010 y sueña con la segunda estrella. Francia, con Deschamps despidiéndose del banquillo tras el torneo, persigue la hazaña de ser el tercer equipo en la historia en disputar tres finales consecutivas de un Mundial.

Los datos son el mejor argumento. Francia llega a Dallas como el equipo más goleador del torneo: 16 goles en seis partidos -cuatro de ellos con tres o más tantos-, con un 90% de precisión en sus 110 remates y una efectividad del 15% sobre los disparos al arco.

Kylian Mbappé condensa en su propia estadística la brutalidad ofensiva gala: ocho tantos que le colocan como máximo goleador del Mundial, empatado con Lionel Messi pero por delante de él en la clasificación de la Bota de Oro gracias a sus tres asistencias.

Solo ha encajado dos goles en todo el torneo, ambos ante Senegal y Noruega en la fase de grupos.

España, en cambio, representa el polo defensivo del torneo.

La Selección ha encajado un único gol en seis partidos -el de Charles De Ketelaere en cuartos ante Bélgica, que puso fin a 650 minutos de imbatibilidad-, tiene el xG en contra más bajo del Mundial con apenas 0,33 por partido -la mitad que Francia- y solo ha recibido 29 disparos en cinco partidos de la fase regular, un promedio de 5,8 por encuentro.

Unai Simón, que llegó a encadenar esos 650 minutos sin encajar batiendo el récord histórico de Walter Zenga, representa en persona ese muro. La Selección ha marcado 11 goles, con Mikel Oyarzabal como máximo artillero con cuatro tantos.

La filosofía de cada equipo

Los sistemas de juego son el reflejo de esas identidades. España opera con un 4-3-3 que se convierte en un 4-2-3-1 según el momento, con la posesión como escudo y espada.

El 59% de tenencia de balón en el torneo la sitúa como el equipo dominador del esférico, y su presión tras pérdida es la segunda más feroz de los cuartofinalistas, solo por detrás de Inglaterra.

El circuito de pases pivota sobre Rodri -el jugador con más entradas ganadas del Mundial, 15, con un 90,4% de efectividad en el pase bajo presión-, Pedri -suplido en el once por Fabián Ruiz ante Bélgica- y Dani Olmo, capaces de sacudirse la presión rival con combinaciones cortas y de mover el balón con una velocidad que deja sin oxígeno al contrario.

Alineaciones probables del Francia - España. EE

Francia, por su parte, ha evolucionado radicalmente desde la Eurocopa. Deschamps abandonó el 4-3-3 con tres centrocampistas tras la eliminatoria de Nations League ante Croacia en marzo de 2025 y adoptó un 4-2-3-1 ofensivo, colocando a cuatro jugadores de ataque por delante de un doble pivote.

El resultado: un equipo que acepta ceder la posesión para defender en bloque medio y atacar con ráfagas verticales de devastadora velocidad. Mbappé, Dembélé, Olise y el joven Doué -o Barcola, la gran duda en el once- forman una línea de fuego sin parangón en el torneo.

La batalla del mediocampo

El duelo táctico central del partido se librará en el centro del campo. Si España logra imponer su circuito posesional con Rodri, Pedri -o Fabián- y Olmo, reducirá los espacios de transición que Francia necesita para liberar a sus estrellas.

Los galos responderán con la intensidad de Manu Koné o Tchouaméni y de Rabiot, cuya capacidad para recuperar y acelerar el juego es el primer eslabón de cada contraataque peligroso.

El precedente de la Nations League 2025 resultó clarificador: cuando Francia presionó alto y partió su bloque, España los desarticuló y llegó a ponerse 5-1 en el marcador. La lección, sin embargo, también funcionó a la inversa: cuando España se relajó, Francia recortó hasta el 5-4 final en los minutos finales.

Lecciones de dos precedentes

El historial reciente entre ambas selecciones favorece a España, que ha ganado los dos últimos enfrentamientos, aunque con matices importantes.

En la semifinal de la Eurocopa 2024, disputada en Múnich, España remontó el gol inicial de Kolo Muani con dos tantos en cuatro minutos: un golazo de Lamine Yamal desde 25 metros -el goleador más joven de la historia de una Eurocopa con 16 años- y un remate de Dani Olmo.

Las claves tácticas de aquella noche fueron la pasividad de Francia en la ocupación de área, las distancias excesivas entre sus líneas y la capacidad de España de explotar los espacios interiores.

En la semifinal de la Nations League 2025, celebrada en Stuttgart, el resultado fue aún más llamativo: España llegó a golear 5-1 gracias a una primera parte perfecta en la que la sociedad Lamine-Pedri fue imparable y Unai Simón fue decisivo para mantener el marcador antes del descanso.

Según Deschamps al término del partido, el combinado galo no pudo encontrar los automatismos defensivos para contener a un equipo tan eficiente.

Sin embargo, la reacción francesa en el segundo tiempo -del 5-1 al 5-4 con Cherki como catalizador- anticipó lo que puede ocurrir si España permite que el partido se abra.

La gran diferencia respecto a aquella noche es que Francia ha evolucionado tácticamente desde entonces y ha ganado todos sus seis partidos en este Mundial.

La pegada de Mbappé y el factor Merino

Hablar de la amenaza ofensiva francesa en esta semifinal implica, inevitablemente, hablar de Mbappé. La estrella del Real Madrid llega en estado de gracia: sus ocho goles en el torneo incluyen la marca histórica de convertirse en el máximo goleador en partidos de eliminación directa de toda la historia de los Mundiales, con 11 anotaciones.

El patrón de juego francés está diseñado alrededor de su perfil: cambios de frente rápidos para aislarle en el carril izquierdo, llegadas de Lucas Digne desde la banda, y el trabajo de Dembélé por la derecha para ensanchar la defensa rival.

El único punto de alarma para Deschamps fue la entrada que recibió en el tobillo en cuartos ante Marruecos, aunque el propio Mbappé descartó cualquier lesión de gravedad.

Los 20 goles de Kylian Mbappé en los Mundiales. Fuente: Opta

Frente a esa amenaza, España opone su propia joya generacional. Lamine Yamal, con 19 años recién cumplidos este lunes, acumula un gol en el Mundial -condicionado por los minutos limitados que tuvo durante su recuperación muscular en la fase de grupos-, pero su impacto en el juego trasciende las estadísticas.

La pantalla derecha de España ha sido históricamente el canal por el que los rivales intentan frenarle. Sin Nico Williams -su pareja perfecta de la Eurocopa, quien podría reaparecer como alternativa desde el banquillo- Lamine ha asumido más responsabilidad en solitario.

Aun así, sigue siendo el jugador más desequilibrante de la Selección: capaz de atraer marcas, romper líneas y generar superioridades numéricas que liberan a los interiores españoles.

Pero si hay un nombre que resume mejor que ninguno el carácter de esta España en el torneo, ese es el de Mikel Merino.

Los toques de Mikel Merino en octavos y cuartos del Mundial 2026. Fuente: Opta

El centrocampista del Arsenal ha pasado del banquillo a la leyenda en dos jornadas: marcó el gol del 1-0 ante Portugal en el minuto 91, cuando entró en el descuento y resolvió en frío una jugada de estrategia; y repitió la hazaña una semana después ante Bélgica, con el 2-1 definitivo en el minuto 88 que certificó el pase a semis.

"Es surrealista que me haya pasado dos partidos seguidos", admitió el propio jugador tras el duelo en Los Ángeles. Merino encarna el argumento más valioso que puede esgrimir De la Fuente ante Deschamps: que España gana también desde el banquillo.

Las bandas y el balón parado

El duelo por las bandas será definitivo. España buscará explotar el espacio que Lucas Digne deja a su espalda cuando se proyecta al ataque -una grieta estructural del sistema francés que con este lateral se reduce en comparación a Theo Hernández-, mientras que Francia intentará que Mbappé y Dembélé castiguen las subidas puntuales de los laterales españoles.

De la Fuente debe decidir si refresca ese flanco con Nico desde el inicio o lo reserva para los últimos treinta minutos, cuando el cansancio abra los espacios.

En un partido que se prevé muy cerrado, el balón parado puede ser el factor diferencial. Francia acumula una superioridad física manifiesta en las segundas jugadas: Upamecano, Saliba, Rabiot o Tchouaméni/Koné representan una amenaza constante en los córners y faltas.

España, por su parte, dispone de los mejores ejecutores del torneo: Dani Olmo y Lamine Yamal son dos de las referencias en las jugadas de estrategia de De la Fuente, capaces de decidir un partido con un golpe de efecto.

El primer gol, el gran condicionante

Cada uno de los dos precedentes recientes dejó una conclusión clara: el primer gol lo cambia todo. En la Eurocopa, España remontó en cuatro minutos porque Francia no supo gestionar la ventaja y bajó su intensidad defensiva. En la Nations League, cuando España se puso 5-1 y se relajó, la tormenta francesa fue incontrolable.

En Dallas, si la Selección golpea primero, obligará a Francia a adelantar líneas y abrirá espacios para el contragolpe en un escenario donde Mbappé y Dembélé son mortales.

Si marca Francia antes, el guion se voltea: España deberá abrir su estructura, y la velocidad gala se convertirá en el arma más letal del partido.

Luis de la Fuente ha construido en este torneo un equipo que gana con y sin balón, que presiona sin piedad y que produce goles colectivos en lugar de depender de un único genio.

Didier Deschamps, en su despedida anunciada del banquillo francés, ha tenido la valentía de transformar un equipo conservador en una máquina ofensiva que ha barrido a todos sus rivales.

Este martes, en el AT&T Stadium de Dallas, se medirán la España más sólida del siglo frente a la Francia más goleadora del Mundial. Un partido que, como los dos precedentes recientes, no promete certezas: solo el vértigo de dos equipos dispuestos a jugárselo todo.