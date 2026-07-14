Luis de la Fuente busca la inspiración en Julio César para las semis ante Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"

Luis de la Fuente, señalándose el escudo de la Selección en la sala de prensa. EFE

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Luis de la Fuente llegó a la rueda de prensa previa a la semifinal del Mundial ante Francia armado de fútbol… y de historia.

El seleccionador volvió a mirar al Imperio romano para explicar el estado de ánimo de su vestuario y dejó una frase destinada a acompañar a España en la víspera del duelo: "Julio César, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que 'no hay un gran logro sin sufrimiento'. Y yo suscribo esa frase".

Atribuida al líder romano y cercana a la tradición estoica, la máxima sirve a De la Fuente para encuadrar una semifinal en la que asume que su equipo tendrá que resistir, sufrir y competir al límite para alcanzar la final.

El técnico, que siempre se ha declarado "aficionado al mundo romano", reconoció que es "una de las expresiones" que más le gustan y que utiliza con sus jugadores como guía de comportamiento.

"Es una de las expresiones que me gusta y que traslado a mis jugadores. Si quieres lograr algo en la vida tienes que dejar algo en el camino y estar dispuesto a sufrir. Y venimos dispuestos a sufrir", subrayó, dejando claro que España no solo está preparada para mandar con balón, sino también para aguantar los momentos de apuro que plantee una Francia peligrosa en las transiciones.

La etiqueta de favoritos

En paralelo a ese guiño histórico, De la Fuente rebajó cualquier debate sobre el cartel de favorito que le ha colgado Didier Deschamps. El seleccionador francés había insistido en que España es la gran candidata al título desde el inicio, pero el técnico riojano se desmarcó del juego psicológico.

"Desde el principio os he dicho que, que te digan que eres favorito, no significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones; como la otra semifinal. No entiendo de favoritos, presión… La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros", explicó.

Sobre el césped, De la Fuente mantuvo el hermetismo habitual con la alineación, especialmente en la sala de máquinas.

Luis de la Fuente, en rueda de prensa este lunes. EFE

No aclaró si Pedri o Fabián serán titulares, e incluso se permitió una broma para destensar el ambiente: "Cada uno tiene sus virtudes, dentro de que son jugadores que tienen características diferentes; y pueden jugar los dos. Si tengo esa duda, pondremos a los dos y se acabó el problema".

Tampoco desveló si Mikel Merino, héroe con sus goles decisivos ante Portugal y Bélgica, se ha ganado un puesto fijo. "Hay 26 futbolistas que podrían ser titulares mañana tranquilamente. Los detalles que nos invitan a optar por un jugador u otro depende de nuestro análisis del rival", apuntó.

En ese análisis aparece un nombre propio inevitable: Kylian Mbappé. De la Fuente no esquivó la dimensión del capitán francés y, lejos de minimizarlo, lo ensalzó.

"La crítica es libre. Es un futbolista genial, igual que también han criticado a algunos de nuestros jugadores y se tienen que sobreponer a ellos. Soy un admirador del fútbol espectáculo y de los grandes futbolistas que hay, como él", dijo, al tiempo que advertía de la velocidad de las transiciones francesas como uno de los grandes focos de atención defensiva para España.

El seleccionador aseguró que tienen "muy estudiado a Francia" y que la clave pasará por imponer la personalidad del equipo español desde el balón.

"Tiene futbolistas excepcionales, pero nosotros también. La clave es intentar imponer las características de uno al otro. En cualquier caso, estaremos muy pendientes de ellos, ganando duelos, con ayudas, siendo protagonistas con nuestro estilo y hay que tener cuidado con las transiciones de ellos, que son muy rápidas", señaló.

De la Fuente recordó también que "son partidos diferentes" a otras semifinales anteriores y que el objetivo es repetir los escenarios favorables y evitar "los últimos 15 minutos del 5-1 al 5-4", referencia a una selección que ya conoce lo que es sufrir con ventaja en el marcador.

Más allá de la pizarra, el técnico abrió la puerta a su lado más humano. Explicó cuál es el mensaje que lanza al grupo antes de saltar al césped en noches como la que se avecina.

Luis de la Fuente, en la sala de prensa con la Selección. EFE

"Salgamos a disfrutar. Estamos en un escenario único y sabe Dios si será repetible. Y que seamos nosotros mismos, que seamos el equipo que sabemos ser; un equipo profesional y que quiere competir hasta la final", desveló.

Y añadió, entre risas, el "secreto" que suele repetir en la caseta: "'Disfrutad del momento, somos unos privilegiados, vamos a jugar al fútbol y hagamos lo que tenemos que hacer'. Es algo bueno afrontar los partidos de esa manera".

La guinda a 13 años en la RFEF

En esa mezcla de exigencia y disfrute encaja también el largo recorrido de De la Fuente en la Federación. El seleccionador recordó sus 13 años de trabajo en las distintas categorías de la RFEF y la continuidad de varios jugadores que le han acompañado en ese camino.

"Siento orgullo del tiempo transcurrido, porque ya ha pasado mucho, pero orgullo. Por los pasos que hemos dado. Soy un privilegiado por haber desarrollado mi carrera. Siempre hablábamos de cerrar el círculo. Queremos que sea otro paso más. Queremos seguir compitiendo. Sería una buena guinda ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿Y si sí?", confesó.

La rueda de prensa mostró a un De la Fuente distendido, bromista por momentos y sin rastro de bloqueo por la presión. Él mismo se definió como "muy romántico" porque le "gusta Julio Iglesias", y tiró de humor citando una frase de su amigo Joaquín Caparrós, en plena lucha contra un cáncer de colon:

"Para liberar un poco de tensión y relajar el ambiente. Recuerdo a mi amigo Joaquín Caparrós. Él decía '¿Tú crees que se presentarán?'".

El tono cambió al final, cuando el seleccionador se emocionó al recordar a sus padres y a su hermano Óscar, fallecido hace tres años. "Me acuerdo mucho de ellos. De mi familia. Les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo yo, como disfrutaron antes", reconoció, visiblemente conmovido.

Entre el recuerdo íntimo, el humor y el rigor táctico, la frase atribuida a Julio César funciona como hilo conductor del discurso de De la Fuente. España llega a la semifinal dispuesta a sufrir, a competir y a disfrutar de un escenario que su seleccionador presenta como un privilegio reservado a unos pocos.

Si el estoicismo romano enseñaba a aceptar el dolor como parte del camino hacia la virtud, la España de De la Fuente parece haber hecho suya esa paráfrasis: para rozar la gloria del Mundial, primero habrá que abrazar el sufrimiento.