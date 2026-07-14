El Lamine Yamal más elegante y ostentoso: su respuesta a Rajoy y un collar de miles de euros como autorregalo

Lamine Yamal llegó a la sala de prensa como quien entra en su propia fiesta de cumpleaños: sin prisa, sin estridencias, pero sabiendo que todas las miradas iban a detenerse en el mismo punto, el fulgor frío del collar que le abrazaba el cuello.

No era -al parecer- solo oro y diamantes, era una declaración silenciosa, un recordatorio de que el niño prodigio que desbordaba por banda también se había reservado un autorregalo para celebrar los 19. "Me lo he comprado yo", dejó caer, con una sonrisa que sonó tanto a travesura como a emancipación.

Antes de que alguien pudiera preguntarle por la semifinal, por Mbappé o por cualquier otro aspecto futbolístico, la conversación ya estaba secuestrada por otro debate: las palabras de Mariano Rajoy sobre Francia, ese intento de dictar desde la tribuna quién merece llamarse francés y quién no.

En la mesa, frente al micrófono, el chico que representa una España nueva, mestiza y sin complejos, alzó la vista y respondió sin necesidad de subir el tono. "El fútbol sirve para integrar y tanto Francia como nosotros somos ejemplo de ello", dijo con elegancia.

No hubo reproches, ni nombres propios -no mencionó directamente a Rajoy-, ni ganas de embarrar el campo mediático. Solo la firmeza tranquila de quien sabe que su mera existencia contradice el discurso de trincheras.

"Y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración. El fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona", remató, cerrando el tema con la misma sutileza con la que enhebra un regate en la frontal.

En un par de frases giró el foco: de la polémica a la idea, de la frontera al vestuario, de la desconfianza a la convivencia.

El collar de Lamine Yamal, en la rueda de prensa previa al Francia - España. EFE

En ese instante, el contraste entre las palabras y el brillo del collar se volvió casi simbólico.

Mientras una parte del país se entretenía en medir apellidos y pasaportes, él lucía en el cuello la prueba de otra pertenencia: la del futbolista que ya se piensa a sí mismo como marca, como figura capaz de regalarse diamantes en la víspera de una semifinal de un Mundial.

No era una ostentación inocente: en la escenografía de la rueda de prensa, el oro competía con el escudo de la selección por el papel protagonista.

Pero a la hora de hablar, el personaje cedió espacio a la persona. No se refugió en tópicos, ni se dejó arrastrar por el barro del debate identitario, ni aprovechó el altavoz para ajustar cuentas.

Prefirió recordar que al otro lado le espera una Francia que también se ha construido mezclando orígenes, acentos, barrios y biografías que hace tiempo desbordaron las casillas de un registro civil.

Él, que simboliza esa misma mezcla en la España de 2026, eligió tender un puente justo el día en que media Europa estaba afanada en levantar muros.

La mesa presidencial, entonces, se convirtió en un pequeño laboratorio de este fútbol global que tanto inquieta a algunos y tanto consuelo ofrece a otros. El chico del collar de brillantes hablaba de integración mientras las cámaras hacían zoom sobre un lujo que, en otros tiempos, se habría considerado impropio de un internacional español en vísperas de una semifinal.

Ahora, en cambio, su desparpajo parece tan natural como su manera de pedir la pelota entre líneas: sin pedir permiso, sin disculpas, sin ocultar que disfruta del escenario.

Quizá por eso su respuesta a Rajoy tuvo tanta potencia: porque venía envuelta en normalidad. Nadie esperaba una lección de sociología en una conferencia pensada para hablar de Francia, de temores y de duelos individuales, después de varios días en los que había repetido que, si hay un equipo al que Francia debe temer, es a España.

Sin embargo, cuando tocó bajar al barro de la polémica, eligió el terreno firme de la integración, casi como si lanzara un pase sencillo en lugar de buscar la jugada imposible.

Lamine Yamal, en rueda de prensa este lunes. EFE

Al marcharse de una sala de prensa abarrotada, el eco de sus palabras siguió flotando sobre los teclados, pero también el reflejo del collar en las fotos que empezaban a circular.

Para algunos, la imagen resumen del día será la del extremo que se planta en rueda de prensa con un autorregalo de oro y diamantes el día de su 19 cumpleaños.

Para otros, quedará la frase que clavó en mitad del ruido: el fútbol, recordó, no está para levantar sospechas sobre quién pertenece a qué país, sino para demostrar que, al menos durante noventa minutos, hay camisetas capaces de contener muchas vidas distintas.