Frenkie de Jong vuelve a sembrar el pánico en el Barça: se teme una lesión grave en el ligamento de la rodilla derecha

Frenkie de Jong, durante el partido ante Suecia en el Mundial. Europa Press

Frenkie de Jong ha vuelto lesionado del Mundial. El neerlandés acudió este lunes a la Ciudad Esportiva y, en el día en el que se han llevado a cabo los reconocimientos médicos, ha trascendido que podría tener una lesión grave de rodilla.

En la información, adelantada por MARCA, se asegura que aún no hay un diagnóstico definitivo a la espera de que se le hagan más pruebas en los próximos días. No obstante, en la Ciudad Condal temen lo peor.

De hecho, "no se descarta que pueda permanecer varios meses alejado de los terrenos de juego". Hasta cuatro concretamente. De Jong jugó el Mundial infiltrado ante Suecia, Túnez y Marruecos a causa de unas molestias en la rodilla derecha, ahora su situación ha empeorado.

El mediocentro participó en todos los partidos. Completó los 90 minutos ante Japón y luego 59 ante Suecia. Según la citada información, habría jugado infiltrado 72 minutos ante Túnez y 110 contra Marruecos, cuando la selección dirigida por Ronald Koeman quedó eliminada.

En los dos últimos encuentros jugó con un fuerte vendaje en la rodilla derecha. Tras el duelo ante Suecia se puso hielo en el banquillo. No obstante, en caso de confirmarse los malos pronósticos, el club lo explicará a través de un comunicado.

Su historial de lesiones

En los últimos años, De Jong no ha tenido suerte con las lesiones. La temporada pasada se perdió casi dos meses de competición por una lesión muscular en el muslo. Además, se produjo en un momento clave de la temporada, entre finales de febrero y principios de abril.

Con anterioridad había sufrido una lesión de tobillo que le obligó a detener su actividad en dos ocasiones, acumulando un total de seis meses de baja, durante los cuales se perdió 31 partidos.

Existe la duda, de cuáles serán los movimientos del holandés después de lo que pasó en 2024. Entonces, De Jong chocó con Valverde y se lesionó un 21 de abril en un Clásico del que salió en camilla y retorciéndose de dolor en su tobillo derecho.

Frenkie de Jong, durante el partido ante Suecia. Europa Press

Con el Barça desahuciado en Liga y eliminado de Liga y Copa, no volvió a jugar esa temporada. Fue entonces cuando intentó apurar plazos para llegar a la Eurocopa. "Estoy dispuesto a asumir riesgos", llegó a decir en una declaración que puso en alerta al Barça.

Aquella temporada tuvo tres lesiones en el tobillo. La primera, en septiembre de 2023, Luego, en noviembre del mismo año. Y la definitiva, en abril. Koeman desistió de llevarlo a la Eurocopa y culpó a Xavi de hacerlo reaparecer antes de tiempo.

"Sé más que vosotros. Jugó partidos importantes cuando él no estaba para jugar. Quizá sí para jugar algo, pero no estaba ni con ritmo de partidos ni de entrenamientos para disputar los partidos contra el PSG", acusó cuando supo que no lo tendría en la cita de Alemania.

Habrá que ver cuánto tiempo permanece de baja en esta ocasión. Si finalmente se cumplen esas previsiones de cuatro meses, el centrocampista no podría volver hasta noviembre y se perdería buena parte del inicio de la temporada.

De confirmarse la baja de larga duración de Frenkie de Jong, se podría trastocar la hoja de ruta de salidas, sobre todo en el caso de Marc Casadó, un jugador que, en principio, el club veía con buenos ojos su marcha si llegaba una oferta superior a los 30 millones de euros.