Francia - España, Mundial 2026 hoy | Reacciones, polémica y última hora tras la victoria de la Selección, en directo

España jugará la segunda final de un Mundial de su historia tras derrotar con autoridad a la Francia de Mbappé (0-2) en las semifinales. El equipo de Luis de la Fuente dominó el encuentro desde el inicio y se adelantó con un penalti transformado por Mikel Oyarzabal antes del descanso.

En la segunda parte, Pedro Porro amplió la ventaja con un gran remate y la selección española supo controlar el partido ante una Francia sin capacidad de reacción. La solidez defensiva y el control del juego fueron las claves del triunfo.

Con esta victoria, España luchará por conquistar su segundo título mundial frente al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, mientras que Francia disputará el partido por el tercer puesto.

🔴 ¿Cuándo es la final del Mundial?

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). España ya tiene asegurado su billete tras vencer 2-0 a Francia en semifinales y se enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina en busca de su segunda estrella mundial.

🔴 ¿Contra quién jugará España?

España ya está clasificada para la final del Mundial 2026, pero aún no conoce a su rival. El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, un duelo que se disputa hoy a las 21:00 horas y del que saldrá el último finalista. Ambos equipos llegan como candidatos al título, por lo que España tendrá por delante un gran desafío independientemente del rival.

🔴 ¿Quiénes metieron gol?

Los goles de España en la victoria por 2-0 ante Francia los marcaron Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Oyarzabal abrió el marcador desde el punto de penalti tras una falta sobre Lamine Yamal, mientras que Porro sentenció el encuentro en la segunda parte con un gran disparo después de una brillante jugada colectiva.