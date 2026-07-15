Francia - España, Mundial 2026 hoy | Reacciones, polémica y última hora tras la victoria de la Selección, en directo
España regresa a la final del Mundial 16 años después de su victoria con el famoso gol de Andrés Iniesta en 2010.
España pasa por encima de Francia en un gran partido coral y jugará su segunda final en un Mundial
España jugará la segunda final de un Mundial de su historia tras derrotar con autoridad a la Francia de Mbappé (0-2) en las semifinales. El equipo de Luis de la Fuente dominó el encuentro desde el inicio y se adelantó con un penalti transformado por Mikel Oyarzabal antes del descanso.
En la segunda parte, Pedro Porro amplió la ventaja con un gran remate y la selección española supo controlar el partido ante una Francia sin capacidad de reacción. La solidez defensiva y el control del juego fueron las claves del triunfo.
Con esta victoria, España luchará por conquistar su segundo título mundial frente al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, mientras que Francia disputará el partido por el tercer puesto.
🔴 ¿Cuándo es la final del Mundial?
La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). España ya tiene asegurado su billete tras vencer 2-0 a Francia en semifinales y se enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina en busca de su segunda estrella mundial.
🔴 ¿Contra quién jugará España?
España ya está clasificada para la final del Mundial 2026, pero aún no conoce a su rival. El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, un duelo que se disputa hoy a las 21:00 horas y del que saldrá el último finalista. Ambos equipos llegan como candidatos al título, por lo que España tendrá por delante un gran desafío independientemente del rival.
🔴 ¿Quiénes metieron gol?
Los goles de España en la victoria por 2-0 ante Francia los marcaron Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Oyarzabal abrió el marcador desde el punto de penalti tras una falta sobre Lamine Yamal, mientras que Porro sentenció el encuentro en la segunda parte con un gran disparo después de una brillante jugada colectiva.
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Francia - España hoy, en directo | Javier Bardem: "Creo que ha sido fácil hemos jugado muy bien"
El actor español, Javier Bardem, que se encontraba en las gradas viendo el partido contra Francia, fue abordado al final del partido para ser preguntado sobre cómo había visto a la selección: "Con las gafas porque no veo bien de lejos", bromeó a la reportera de RTVE.
"Creo que ha sido fácil, me parece que hemos jugado muy bien", reflexionó el actor de Hollywood.
🗣️Javier Bardem, uno de los aficionados más ilustres, atiende a @rne tras el pase de España a la final— RNE Deportes (@RNEdeportes) July 14, 2026
Y ojo porque tiene un rival favorito entre Argentina e Inglaterra pero "no lo puede decir"
🎙️@mjcaleya #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZHzrXEYQ7N
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Francia - España hoy, en directo | El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, reacciona a la victoria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en sus redes sociales a la victoria de la selección española que la ha llevado a la final de la Copa del Mundo 2026.
E S P E C T A C U L A R— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 14, 2026
¡A LA FINAL!
Una vez más, la @SEFutbol nos hace soñar.
¡Vamos, España! 🇪🇸 https://t.co/OsqVcwa7si
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España vuelve a tocar el cielo: la Roja arrolla a Francia y jugará la final del Mundial
Se acabó. El sueño ya no es un sueño. España está en la final del Mundial. La Roja ha escrito una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la memoria del fútbol: una exhibición ante Francia, una batalla ganada contra uno de los gigantes del planeta y un billete directo hacia la historia.
Los de Luis de la Fuente han convertido cada minuto en una declaración de intenciones, han hecho caer a la favorita y ahora solo queda un último paso hacia la gloria. Hace 16 años España levantó el cielo de Sudáfrica; hoy vuelve a mirar a las estrellas.
Porque hay noches que no terminan cuando pita el árbitro. Hay noches que empiezan ahí. Y esta es una de ellas. España vuelve a una final del Mundial. España vuelve a soñar con ser eterna.
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Francia - España: goles y resultado | Final | ¡ESPAÑA ES FINALISTA DEL MUNDIAL!
¡¡FINAL, FINAL, FINAL!! ¡España jugará la final del Mundial! La Roja firma una exhibición ante Francia, arrolla a una de las grandes potencias del fútbol mundial y sella su billete para pelear por la gloria.
Los de Luis de la Fuente completan una actuación memorable, dominan a los franceses y sobreviven al último empuje de Mbappé y compañía para escribir una nueva página de oro en la historia de la selección.
16 años después, España vuelve a una final mundialista. Queda un último partido, un último sueño, pero esta noche ya tiene dueño: la Roja vuelve a estar a las puertas del cielo.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 91 | Francia aprieta en busca del gol, pero España resiste
Francia se vuelca en ataque en los últimos minutos y busca a la desesperada un tanto que devuelva la emoción a la semifinal. Los de Didier Deschamps acumulan llegadas sobre el área española, pero la defensa de la Roja y Unai Simón mantienen el marcador intacto. España está cada vez más cerca de la final del Mundial.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 90 | Siete minutos de añadido para acariciar la gloria
El cuarto árbitro muestra el cartelón: siete minutos de añadido en esta semifinal del Mundial. España está a solo unos instantes de sellar su billete a la final, pero Francia apura sus últimas opciones mientras la Roja busca resistir para acariciar la gloria.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 89 | España reclama penalti sobre Lamine Yamal
La Roja pide penalti. Lamine Yamal cae dentro del área francesa tras una acción en la que los jugadores españoles reclaman un posible contacto del defensor rival. El árbitro deja continuar el juego y, por el momento, no señala la pena máxima. España intenta defender su ventaja en los últimos minutos de la semifinal.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 88 | Mbappé manda la falta por encima del larguero
Kylian Mbappé fue el encargado de ejecutar el lanzamiento de falta, pero su disparo se marchó alto y no encontró portería. Francia desperdicia una buena oportunidad a balón parado mientras España se acerca al final del partido con ventaja en el marcador.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 87 | Falta peligrosa de Lamine Yamal sobre Doué
Lamine Yamal comete una falta sobre Doué en una zona comprometida del campo. Francia dispondrá de una acción a balón parado con muchos jugadores preparados para buscar el remate dentro del área española. La selección francesa apura sus opciones en los últimos minutos de la semifinal.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 86 | Amarilla para Mbappé por un encontronazo con Unai Simón
Cartulina amarilla para Kylian Mbappé. El delantero francés protagoniza un choque con Unai Simón y el árbitro castiga su acción con amonestación. El guardameta español, todavía dolorido tras el golpe recibido minutos antes, vuelve a ser protagonista en un tramo final de máxima tensión.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 83 | Luis de la Fuente mueve el banquillo con un doble cambio
Nuevo doble cambio en España. Nico Williams y Marcos Llorente entran al terreno de juego para sustituir a Pedro Porro y Álex Baena. La Roja refresca las bandas en el tramo final de la semifinal para mantener la intensidad y defender la ventaja ante Francia.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 82 | Theo golpea a Unai Simón y el portero queda tendido en el césped
Acción peligrosa de Theo Hernández sobre Unai Simón. El lateral francés llega tarde y le da en la cara al guardameta español, que queda dolorido sobre el césped y necesita la asistencia de los servicios médicos. España contiene la respiración mientras se revisa el estado del portero de la Roja.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 81 | ¡Paradón de Unai Simón tras volver corriendo a portería!
¡Salvada milagrosa de España! Unai Simón salió de su área y, tras la pérdida de balón, tuvo que regresar a toda velocidad para evitar el gol de Francia. Doué aprovechó que la portería estaba vacía y probó fortuna, pero el guardameta español llegó a tiempo para detener el remate y mantener la ventaja de la Roja.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 79 | Rodri comete falta sobre Francia
Rodri derriba a un jugador francés en una acción en el centro del campo y el árbitro señala la infracción. Francia recupera la posesión y tendrá una nueva oportunidad para intentar avanzar hacia el área de Unai Simón.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 79 | ¡Ferran roza el tercero de cabeza!
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 77 | Luis de la Fuente refuerza el centro del campo
Doble cambio en España. Mikel Merino y Pedri entran al terreno de juego en sustitución de Dani Olmo y Fabián Ruiz. La Roja busca piernas frescas para controlar el partido en el tramo decisivo de la semifinal.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 76 | Lamine derriba a Mbappé y Francia tendrá una falta
Lamine Yamal comete falta sobre Kylian Mbappé cuando el delantero francés intentaba arrancar en velocidad. El árbitro señala la infracción y Francia dispondrá de una acción a balón parado para intentar acercarse al área española.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 73 | Ferran Torres entra para refrescar el ataque
Primer cambio de Luis de la Fuente. Ferran Torres salta al terreno de juego en sustitución de Mikel Oyarzabal, autor del primer gol de España. La Roja busca mantener la intensidad ofensiva en los últimos minutos.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 71 | Doble cambio en Francia para buscar la remontada
Didier Deschamps mueve el banquillo con un doble cambio. Rayan Cherki y Theo Hernández entran al terreno de juego en sustitución de Désiré Doué y Lucas Digne, buscando dar un impulso ofensivo a Francia en el tramo final del encuentro.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 69 | Pausa de hidratación en la semifinal
El árbitro detiene el encuentro para la pausa de hidratación. Momento para que ambos seleccionadores den instrucciones a sus futbolistas antes de afrontar el tramo decisivo del partido, con España manteniendo la ventaja en el marcador.