Francia - España, en directo hoy | Dónde ver el partido, a qué hora es, alineaciones y última hora de las semifinales del Mundial 2026
España busca volver a una final mundialista 16 años después ante una Francia que aspira a reinar de nuevo en el fútbol.
Alerta Mbappé en Dallas: el reto para España y la mejor defensa del Mundial contra la gran estrella del torneo
La selección española se mide este martes a Francia en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo de máxima exigencia por un billete para la final. El conjunto de Luis de la Fuente afronta una de las grandes citas de su historia ante una de las potencias del torneo.
La Roja llega al choque tras superar a Bélgica en cuartos de final, mientras que los franceses accedieron a esta ronda después de eliminar a Marruecos. El ganador del encuentro se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.
🔴 Dónde ver en directo el Francia - España
El partido entre Francia y España podrá seguirse en televisión a través de La 1 de TVE y online mediante RTVE Play. Además, el encuentro también estará disponible en DAZN y Movistar.
🔴 A qué hora es el Francia - España
La semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España se disputa este martes 14 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española). El encuentro tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
🔴 Alineaciones probables del Francia - España
Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Oyarzabal.
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Francia - España, en directo hoy | Una noche especial para Francia
El calendario ha querido que Francia dispute una semifinal mundialista el 14 de julio, día de su fiesta nacional. La coincidencia añade una dimensión emocional al encuentro: mientras millones de franceses celebran la Toma de la Bastilla, la selección de Didier Deschamps intentará alcanzar su tercera final consecutiva.
Antes del comienzo se guardará además un minuto de silencio por las víctimas del atentado cometido en Niza el 14 de julio de 2016. Diez años después de aquella tragedia, que dejó 86 fallecidos y cientos de heridos, el partido incluirá este homenaje autorizado por la FIFA.
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Francia - España, en directo hoy | La semifinal que vale una final
Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio a las 21:00, hora peninsular española, en el Dallas Stadium de Arlington. El encuentro corresponde a la primera semifinal del Mundial 2026 y reúne a dos campeonas del mundo que llegan invictas al penúltimo escalón del torneo.
El ganador obtendrá el billete para la final del domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Allí esperará Inglaterra o Argentina, protagonistas de la segunda semifinal. Para España, la cita representa la posibilidad de disputar la segunda final mundialista de su historia, 16 años después de Sudáfrica.
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Francia - España: goles y resultado | ¡Arranca la cobertura!
¡Comienza el directo del Francia - España en EL ESPAÑOL! Todo preparado para una semifinal de altura en la que la selección española busca un billete para la gran final del Mundial 2026. Enfrente estará Francia, una vieja conocida que vuelve a cruzarse en los planes de los de Luis de la Fuente. Sigue aquí el partido con todos los detalles.