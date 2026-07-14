Francia - España hoy, en directo | Alineaciones y última hora del partido de semifinales del Mundial 2026
España busca regresar a una final del Mundial 16 años después frente a una Francia que quiere recuperar el trono del fútbol mundial
⭐ La reivindicación de Lamine Yamal: "Decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí"
⭐ Luis de la Fuente busca la inspiración en Julio César para las semis ante Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"
🔴 Posibles alineaciones del Francia - España
Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Oyarzabal.
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Francia - España: goles y resultado | Dallas vuelve a recibir a España
España ya sabe lo que es jugar en el Dallas Stadium durante este Mundial. La Roja disputó aquí los octavos de final ante Portugal y ahora regresa para pelear por un puesto en la final.
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Francia - España: goles y resultado | España domina el historial
Aunque Francia ganó el único duelo mundialista, el balance global favorece a la Roja: 18 victorias españolas, 13 francesas y 7 empates en los 38 enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones.
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Francia - España: goles y resultado | Solo el segundo precedente en un Mundial
Curiosamente, esta será solo la segunda vez que Francia y España se enfrenten en una Copa del Mundo. El único precedente fue en Alemania 2006, con victoria francesa por 3-1 en octavos.
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Francia - España: goles y resultado | España busca romper una sequía de 16 años
La selección española no juega una final mundialista desde Sudáfrica 2010. Dieciséis años después, la generación de Luis de la Fuente quiere devolver a la Roja a la pelea por el título.
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Francia - España: goles y resultado | Francia quiere su tercera final consecutiva
Los de Didier Deschamps persiguen un registro reservado para muy pocos: disputar tres finales consecutivas del Mundial tras las de 2018 y 2022.
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Francia - España: goles y resultado | Ninguna de las dos ha ido por detrás en el Mundial
Hay un dato que refleja la igualdad del duelo: ni Francia ni España han estado por detrás en el marcador durante todo el Mundial 2026. Dos selecciones que llegan en un momento de enorme confianza.
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Francia - España: goles y resultado | Iván Bartón dirigirá la semifinal
La FIFA ha designado al salvadoreño Iván Bartón para arbitrar esta semifinal entre Francia y España. Será su cuarto partido en el Mundial 2026.
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Francia - España: goles y resultado | El control del centro del campo será decisivo
Buena parte de las opciones de ambos equipos pasan por imponerse en la medular. España buscará monopolizar la posesión, mientras Francia intentará castigar cada pérdida con transiciones rápidas.
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Francia - España: goles y resultado | Cuatro campeones del mundo en semifinales
Las semifinales del Mundial 2026 reúnen a Francia, España, Inglaterra y Argentina, cuatro selecciones campeonas del mundo. Un cartel que muchos consideran uno de los mejores de la historia de la competición.
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Francia - España: goles y resultado | Mbappé, el hombre más determinante de Francia
El delantero francés lidera a los 'bleus' una vez más. Mbappé vuelve a ser la gran referencia ofensiva de Francia en busca de otra final mundialista.
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Francia - España: goles y resultado | España domina las estadísticas de posesión
La selección española ha sido uno de los equipos con mayor control del balón durante el torneo. Su estilo de juego vuelve a apoyarse en largas posesiones y una presión muy alta tras pérdida.
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Francia - España: goles y resultado | Rafael Louzán: "La Selección nos ha dado mucho y nos seguirá dando mucho"
🗣 Rafael Louzán: "La @SeFutbol nos ha dado mucho y nos seguirá dando mucho".— RFEF (@rfef) July 14, 2026
🇫🇷-🇪🇸 El presidente de la @rfef encabeza en 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮 Dallas el homenaje a nuestros campeones ⭐️ horas antes de la semifinal frente a Francia.
ℹ️ https://t.co/7AVu41ZqCZ #VamosEspaña pic.twitter.com/Gv9UXS4uJm
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Francia - España: goles y resultado | Francia también presume de muro atrás
Los franceses encadenan 386 minutos sin encajar un gol antes de esta semifinal, una racha que demuestra la enorme fiabilidad defensiva del conjunto dirigido por Didier Deschamps.
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Francia - España: goles y resultado | La defensa española, una de las mejores del torneo
España solo ha recibido un gol en todo el Mundial antes de esta semifinal. La solidez defensiva ha sido una de las grandes claves del equipo de Luis de la Fuente.
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Francia - España: goles y resultado | Dos selecciones entre las más goleadoras
Francia llega a semifinales con 16 goles marcados en el torneo, mientras que España suma 11, dos de los registros ofensivos más altos del Mundial 2026.
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Francia - España: goles y resultado | España, a por su segunda final de un Mundial
La Roja solo ha disputado una final mundialista en toda su historia: la de Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos gracias al inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga.
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Francia - España: goles y resultado | La Selección calienta el partido
😉 ¿Bailamos juntos una noche más, afición?#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/liZroixEXO— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
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Francia - España: goles y resultado | Francia busca su cuarta final mundialista
La selección francesa persigue su cuarta final en una Copa del Mundo. Los 'bleus' ya disputaron las finales de 1998, 2006, 2018 y 2022, levantando el trofeo en dos ocasiones.
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Francia - España: goles y resultado | Un clásico europeo con mucha historia
Francia y España vuelven a verse las caras en un gran torneo internacional. Será un nuevo capítulo de una rivalidad que ha dejado enfrentamientos memorables en Mundiales, Eurocopas y Nations League.
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Francia - España: goles y resultado | Dallas se prepara para una noche histórica
El Dallas Stadium acoge uno de los grandes partidos del Mundial 2026. El ambiente en las gradas promete ser espectacular para una semifinal entre dos gigantes del fútbol europeo.