Francia - España, Mundial 2026 hoy | Resultado, gol de Oyarzabal de penalti y última hora de las semifinales del Mundial 2026 (0-1)

¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA!!! No falla Mikel Oyarzabal, que transforma el penalti con mucha sangre fría para poner el 0-1 en el marcador. La Roja golpea primero en la semifinal del Mundial 2026 y ya acaricia el billete hacia la gran final. ¡Qué manera de responder del conjunto de Luis de la Fuente!