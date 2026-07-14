Francia - España, Mundial 2026 hoy | Resultado, gol de Oyarzabal de penalti y última hora de las semifinales del Mundial 2026 (0-1)
España busca regresar a una final del Mundial 16 años después frente a una Francia que quiere disputar su tercera final consecutiva.
🔴 La reivindicación de Lamine Yamal: "Decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí"
🔴 Luis de la Fuente busca la inspiración en Julio César para las semis ante Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 22 | ¡¡¡GOOOOOOOL DE OYARZABAL!!! ¡¡¡SE ADELANTA ESPAÑA!!!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA!!! No falla Mikel Oyarzabal, que transforma el penalti con mucha sangre fría para poner el 0-1 en el marcador. La Roja golpea primero en la semifinal del Mundial 2026 y ya acaricia el billete hacia la gran final. ¡Qué manera de responder del conjunto de Luis de la Fuente!
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 19 | ¡Penalti para España!
¡Penalti para la Roja! El árbitro no duda y señala los once metros a favor de España tras una acción dentro del área francesa. Oportunidad de oro para que los de Luis de la Fuente rompan el empate y den el primer golpe en esta semifinal del Mundial 2026.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 15 | Francia fuerza un nuevo saque de esquina
La selección francesa vuelve a acercarse al área de España y consigue un saque de esquina a su favor. Nueva acción a balón parado que pondrá a prueba la solidez defensiva de la Roja.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 14 | Dura falta de Olise sobre Rodri
Acción muy contundente de Michael Olise, que derribó con dureza a Rodri en el centro del campo. El colegiado señala la falta a favor de España y la Roja podrá reanudar el juego tras una entrada de mucha intensidad.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 13 | Sin ocasiones claras en el arranque
Se cumplen los primeros trece minutos de partido y, por el momento, ninguna de las dos selecciones ha conseguido generar una ocasión clara de gol. Mucho equilibrio sobre el césped y máxima igualdad en esta semifinal.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 9 | Baena se topa con la barrera
Álex Baena asumió la responsabilidad en el lanzamiento de la falta, pero su disparo no encontró portería. El balón impactó directamente en la barrera francesa y se esfuma una buena oportunidad para España.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 8 | Falta muy peligrosa para España al borde del área con amarilla a Rabiot
¡Protesta la selección española! España dispone de una falta muy peligrosa en la frontal del área después de una acción que estuvo muy cerca de señalarse como penalti. Amarilla a Rabiot.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 6 | Primer saque de esquina para Francia
Aprieta la selección francesa en estos minutos iniciales y fuerza el primer saque de esquina del encuentro. España deberá mostrarse firme en la defensa a balón parado para evitar el peligro.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 2 | Mucho respeto en el arranque del partido
Primeros compases de la semifinal con mucho respeto entre ambas selecciones. Francia y España miden sus fuerzas sin asumir riesgos, con posesiones largas y sin ocasiones claras hasta el momento.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 0 | ¡Suenan los himnos en Dallas!
Ya suenan los himnos nacionales sobre el césped del Dallas Stadium. Todo preparado para una semifinal de máximo nivel entre Francia y España, con un billete para la gran final del Mundial 2026 en juego.
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Francia - España hoy, en directo | Luis de la Fuente domina sus cruces con Francia
El seleccionador español afronta su sexto enfrentamiento contra Francia en unas semifinales entre categorías inferiores y absoluta. Su balance hasta la fecha es de cuatro victorias y una derrota.
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Francia - España hoy, en directo | El último precedente mundialista favorece a Francia
España y Francia solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo. Fue en los octavos de final de Alemania 2006, con victoria francesa por 3-1.
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Francia - España hoy, en directo | Dos selecciones con pocas tarjetas
España solo ha visto cinco tarjetas amarillas en todo el Mundial, mientras que Francia acumula cuatro. Ninguna de las dos selecciones ha sufrido expulsiones.
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Francia - España hoy, en directo | Francia concede muy poco atrás
Los franceses apenas permiten 6,3 disparos por encuentro a sus rivales. España mejora ligeramente ese registro, con 5,7 tiros recibidos de media.
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Francia - España hoy, en directo | España también domina con balón
Además de su solidez defensiva, España destaca por su capacidad para monopolizar la posesión. La Roja promedia 661,8 pases por partido, muy por encima de los 556,5 de Francia.
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Francia - España hoy, en directo | Oyarzabal es el máximo goleador español
El delantero de la Real Sociedad acumula 4 goles en el Mundial y vuelve a ser la referencia ofensiva del equipo de Luis de la Fuente en esta semifinal.
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Francia - España hoy, en directo | Mbappé lidera la tabla de goleadores
Kylian Mbappé llega como máximo goleador de Francia y del torneo con 8 tantos, convirtiéndose en el futbolista más determinante del conjunto francés.
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Francia - España hoy, en directo | Rodri supera los 100 pases por partido
El centrocampista español está siendo el gran director del juego de la Roja. Rodri promedia 106,3 pases por encuentro, el mejor registro entre los futbolistas que siguen en competición.
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Francia - España hoy, en directo | Francia es la selección más goleadora del torneo
Los de Didier Deschamps han firmado 16 goles antes de disputar esta semifinal, una media de 2,7 tantos por encuentro, la más alta entre los semifinalistas.
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Francia - España hoy, en directo | Tenemos once de Francia
Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.