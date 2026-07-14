Francia - España, Mundial 2026 hoy | España toca el cielo: la Roja arrolla a Francia y vuelve a una final del Mundial | Goles, resultado y última hora

¡¡FINAL, FINAL, FINAL!! ¡España jugará la final del Mundial! La Roja firma una exhibición ante Francia, arrolla a una de las grandes potencias del fútbol mundial y sella su billete para pelear por la gloria.

Los de Luis de la Fuente completan una actuación memorable, dominan a los franceses y sobreviven al último empuje de Mbappé y compañía para escribir una nueva página de oro en la historia de la selección.

16 años después, España vuelve a una final mundialista. Queda un último partido, un último sueño, pero esta noche ya tiene dueño: la Roja vuelve a estar a las puertas del cielo.