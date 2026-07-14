Francia - España, Mundial 2026 hoy | Resultado, gol de Oyarzabal de penalti y última hora de las semifinales del Mundial 2026 (0-1)

¡Final de la primera mitad! España se marcha al descanso por delante en el marcador tras una exhibición de fútbol. La Roja ha dominado el juego, ha generado las mejores ocasiones y apenas ha concedido opciones a Francia. El gol de Oyarzabal hace justicia a unos primeros 45 minutos sobresalientes del equipo de Luis de la Fuente, que está ofreciendo una de sus mejores versiones en esta semifinal del Mundial 2026.