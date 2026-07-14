Francia - España, Mundial 2026 hoy | Resultado, gol de Oyarzabal de penalti y última hora de las semifinales del Mundial 2026 (0-1)
España busca regresar a una final del Mundial 16 años después frente a una Francia que quiere disputar su tercera final consecutiva.
🔴 La reivindicación de Lamine Yamal: "Decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí"
🔴 Luis de la Fuente busca la inspiración en Julio César para las semis ante Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"
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Francia - España: goles y resultado | Descanso | Imagen de Feijóo y Almeida celebrando el gol de España
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Francia - España: goles y resultado | Descanso | España completa una primera parte brillante
¡Final de la primera mitad! España se marcha al descanso por delante en el marcador tras una exhibición de fútbol. La Roja ha dominado el juego, ha generado las mejores ocasiones y apenas ha concedido opciones a Francia. El gol de Oyarzabal hace justicia a unos primeros 45 minutos sobresalientes del equipo de Luis de la Fuente, que está ofreciendo una de sus mejores versiones en esta semifinal del Mundial 2026.
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Francia - España: goles y resultado | Descanso | España manda en la semifinal
¡Final de la primera parte! España se marcha al descanso con ventaja gracias al gol de Mikel Oyarzabal desde el punto de penalti. La Roja ha firmado una gran primera mitad y está a 45 minutos de regresar a una final del Mundial. Francia, obligada a reaccionar tras el paso por vestuarios.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 45+4 | Baena comete falta sobre Koundé
Álex Baena llega tarde a la disputa y derriba a Jules Koundé. El árbitro señala la infracción a favor de Francia, que dispondrá de una nueva oportunidad para colgar el balón al área en los últimos instantes antes del descanso.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 45+2 | Francia vuelve a caer en fuera de juego
La zaga española sigue mostrándose muy firme. Francia cae de nuevo en fuera de juego cuando intentaba acercarse al área de Unai Simón. La línea defensiva de la Roja está funcionando a la perfección en este tramo final de la primera mitad.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 45 | Se jugarán seis minutos más
El cuarto árbitro levanta el cartelón y anuncia seis minutos de tiempo añadido en esta primera mitad. España buscará conservar la ventaja antes del descanso, mientras Francia intentará encontrar el gol del empate.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 45 | Rabiot derriba con dureza a Fabián y España pide la segunda amarilla
Entrada muy contundente de Adrien Rabiot sobre Fabián Ruiz en el centro del campo. Los jugadores españoles rodean al árbitro reclamando la segunda tarjeta amarilla para el centrocampista francés, aunque el colegiado decide no mostrar ninguna cartulina. Tensión máxima en el tramo final de la primera parte.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 44 | El árbitro rectifica la decisión tras consultar con su asistente
Cambio de criterio del colegiado. Tras unos instantes de conversación con su asistente, corrige la decisión inicial y modifica la señalización de la jugada. Se reanuda el encuentro tras la rectificación arbitral.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 41 | ¡Providencial Unai Simón para frenar a Mbappé!
¡Qué intervención de Unai Simón! Kylian Mbappé se marchaba completamente solo hacia la portería española, pero el guardameta salió con muchísima decisión y, con una gran acción fuera del área, evitó una ocasión clarísima para Francia. Crucial el portero de la Roja.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 40 | Francia cae dos veces seguidas en fuera de juego
La presión alta y la buena coordinación de la defensa española vuelven a dar resultado. Francia cae en fuera de juego en dos acciones consecutivas, incapaz de encontrar espacios a la espalda de la zaga de la Roja. Buen trabajo defensivo del conjunto de Luis de la Fuente.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 37 | ¡Era un jugadón espectacular de España!
¡¡Qué maravilla de la Roja!! España firmó una acción de auténtico museo, con una combinación exquisita entre Dani Olmo y Lamine Yamal que dejó a la defensa francesa completamente desarbolada. La jugada terminó en los pies de Fabián Ruiz, que estuvo a centímetros de hacer el 0-2. Una de las mejores acciones ofensivas del Mundial 2026.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 37 | ¡España acaricia el segundo!
¡La ha tenido España! La Roja disfruta de la ocasión más clara del partido para ampliar la ventaja, pero el segundo gol no llega. Francia se salva y sigue con vida en una semifinal que continúa dominando el conjunto de Luis de la Fuente.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 36 | Barcola prueba suerte sin encontrar portería
Lo intentó Bradley Barcola desde la frontal del área, pero su disparo se marchó demasiado alto. Francia busca reaccionar tras el tanto de España, aunque sigue sin inquietar seriamente la portería de Unai Simón.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 34 | Baena perdona, aunque la jugada estaba anulada
Buena ocasión para Álex Baena, que no logró definir con acierto. En cualquier caso, la acción quedó invalidada por fuera de juego, por lo que no habría contado aunque el balón hubiese acabado en la red.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 33 | Olmo lo intenta, pero se le marcha muy alto
Buena llegada de España al área francesa. Dani Olmo se animó con el disparo, aunque su remate se marchó muy desviado, muy por encima de la portería defendida por Maignan.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 30 | Amarilla para Cucurella
Primera tarjeta para España. Marc Cucurella ve la cartulina amarilla después de una falta y deberá jugar con precaución durante el resto del encuentro.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 29 | Cambio obligado en Francia: entra Lacroix por Saliba
Didier Deschamps se ve obligado a mover el banquillo. William Saliba no puede continuar tras lesionarse y deja su sitio a Maxence Lacroix, que entra para reforzar el eje de la defensa francesa.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 28 | ¡Problemas para Francia! Saliba se duele y no puede seguir
Saltan las alarmas en la selección francesa. William Saliba se va al suelo con claros gestos de dolor y todo apunta a que no podrá continuar sobre el terreno de juego. Duro contratiempo para Didier Deschamps en plena semifinal.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 27 | Vuelve a rodar el balón en Dallas
Se reanuda el encuentro tras unos minutos de interrupción. Francia y España vuelven a ponerse en marcha en busca de un puesto en la final del Mundial 2026. Continúa el espectáculo en Dallas.
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Francia - España: goles y resultado | Minuto 23 | Pausa de hidratación con ventaja para la Roja
El árbitro detiene el encuentro para la pausa de hidratación. Momento para que ambos seleccionadores den instrucciones a sus jugadores. España aprovecha este respiro con ventaja en el marcador gracias al gol de Mikel Oyarzabal desde el punto de penalti.