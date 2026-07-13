Del "¿Qué miras bobo?" al "¡A mí háblame bien!": la otra cara de Messi que sale a la luz con la selección argentina

Lionel Messi ha construido una carrera marcada por el talento y alejada de la polémica. Sin embargo, cada vez que viste la camiseta de Argentina emerge una versión distinta.

El capitán albiceleste ha protagonizado varios momentos de tensión. El más reciente ha llegado en este Mundial, durante el duelo de cuartos de final frente a Suiza.

En esta ocasión, el destinatario de su enfado fue el árbitro portugués João Pinheiro. Las cámaras captaron al capitán argentino recriminando una de sus decisiones y, visiblemente molesto, le espetó un contundente: "¡A mí háblame bien!".

Una escena que rápidamente se hizo viral y que recordó otros episodios en los que el ocho veces Balón de Oro perdió la calma defendiendo la camiseta albiceleste.

Los cuartos contra los Países Bajos

No es la primera vez que Messi protagoniza una imagen así en una gran cita internacional. El precedente más recordado se produjo en el Mundial de Qatar 2022.

Y es el encuentro ante los Países Bajos dejó escenas llenas de tensión tanto dentro como fuera del campo.

Messi en el partido de Argentina contra Egipto. Reuters Reuters

Quizás el momento más recordado ocurrió en rueda de prensa. Cuando el argentino vio a Wout Weghorst y con el micrófono delante dijo la famosa frase: "¿Qué mirás, bobo? Anda para allá, bobo".

Una frase que dio la vuelta al mundo pero es que lejos de quedarse ahí, Messi atacó duramente al árbitro del encuentro de ese partido, Mateu Lahoz.

El colegiado español mostró 15 tarjetas amarillas, incluyendo dos en la tanda de penaltis. Algo que refleja la tensión que hubo sobre el césped.

Tras esto, Messi se pronunció con dureza: "La FIFA no puede poner un árbitro así para este tipo de partidos".

Messi durante la comparecencia que se ha hecho viral. .

Durante el partido se le vio muy molesto al argentino con el colegiado pero, además, protagonizó uno de los momentos más icónicos de los Mundiales con el seleccionador de los Países Bajos.

Cuando Messi marcó el segundo gol para su selección, se fue a celebrar delante del banquillo rival con la dos manos en sus orejas.

Messi celebra su gol ante Países Bajos. Reuters

Un gesto de reivindicación tras unos comentarios que no sentaron nada bien de Van Gaal. Algo que explicó el argentino después: "No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso".

La Copa América de 2019

Otro de los capítulos más tensos llegó en la Copa América de 2019. En el partido por el tercer puesto frente a Chile, el capitán argentino terminó expulsado tras encararse pecho con pecho con Gary Medel.

Una decisión que solo aumentó el enfado del argentino con el arbitraje del torneo. Y es que en la anterior eliminatoria, tras ser eliminado por Brasil, salió a hacer unas declaraciones muy polémicas.

Messi en 2019: “Ojalá la CONMEBOL haga algo con este tipo de arbitrajes, aunque no creo porque Brasil lo maneja todo.”



Desde entonces, a Argentina le han pitado 8 penaltis a favor en 12 partidos de Mundial y ha ganado todos los títulos que ha disputado. pic.twitter.com/vgM1uxY1n0 https://t.co/JtMa7wB4wC — (fan) yas (@yassronaldo) July 8, 2026

En concreto dijo que: "Nos faltó el respecto con el arbitraje que hizo. Ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes. No creo que haga nada porque maneja todo Brasil, es muy complicado".

Además, decidió no acudir a la entrega de premios para "no ser parte de la corrupción". Una protesta ante una situación que Messi consideraba injusta.

Enfrentamientos con rivales

Messi también ha dejado imágenes encarándose o recriminando ciertos comentarios con varios compañeros de profesión. Dando igual si fuese un excompañero suyo o no.

Como es el caso de Yerry Mina, el cafetero compartió vestuario con Messi en el FC Barcelona. Pero esto no importó al argentino en absoluto.

Fue en la tanda de penaltis de la semifinal de la Copa América de 2021, el colombiano había marcado en anteriores eliminatorias y lo celebraba bailando. Pero contra Argentina falló su penalti y se pudo ver como Messi le dijo: "¡Bailá ahora!"

También dejó ver ese carácter en noviembre de 2023, durante el Brasil-Argentina disputado en el estadio Maracaná. Tras los incidentes entre aficionados en la grada, Messi mantuvo un fuerte intercambio de palabras con Rodrygo, que había provocado a los jugadores argentinos.

"¿Por qué somos cagones? Somos campeones del mundo", respondió el capitán antes de que De Paul separase al brasileño y comenzase a discutir con él.

Otro de los episodios que generó más repercusión tuvo como protagonista a James Rodríguez. Tras la final de la Copa América 2024, el colombiano cuestionó algunas decisiones arbitrales y deslizó que Argentina había sido favorecida durante el torneo.

Messi discutiendo con el árbitro. Reuters

Y durante el partido entre Argentina y Colombia clasificatorio para el Mundial, se vio como Messi se acercó al cafetero para recriminarle sus palabras. Algo que sorprendió hasta al propio James.

Aunque su imagen siempre ha estado asociada a la tranquilidad y al silencio, la selección argentina ha sido el escenario donde Messi ha mostrado con mayor frecuencia su lado más temperamental.

Desde las protestas a los árbitros hasta los cruces con rivales, el rosarino también ha demostrado ser capaz de sacar su otra cara cuando la situación lo merece.