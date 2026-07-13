Iván Barton, el árbitro del España-Francia que aplicó la 'Ley Vinicius': un trotamundos licenciado en ciencia química

La FIFA ha designado oficialmente al salvadoreño Iván Barton para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, que se disputará este martes en el Estadio AT&T de Arlington, Texas.

El colegiado centroamericano, reconocido internacionalmente por su solidez en el terreno de juego, compagina su carrera en el fútbol de élite con su profesión fuera de las canchas como licenciado en Ciencias Químicas.

A sus 35 años, Barton se ha consolidado como el gran referente del arbitraje de su región, pero su verdadera singularidad en el deporte profesional radica en su formación académica.

Graduado en la Universidad de El Salvador, donde además ha ejercido como profesor universitario impartiendo la cátedra de Química Orgánica, el réferi traslada el método, el orden y la frialdad analítica de los laboratorios directamente al terreno de juego.

Para Barton, el fútbol de alto rendimiento exige una capacidad de concentración similar a la de la ciencia, donde el más mínimo margen de error puede alterar por completo el resultado final.

Esa rigurosidad conceptual quedó demostrada de forma histórica durante la fase de grupos de este Mundial 2026. En el ríspido encuentro entre Turquía y Paraguay, Barton se convirtió en el primer árbitro en todo el planeta en aplicar con absoluta severidad la denominada 'Ley Vinicius'.

Tras ser alertado por el VAR, al salvadoreño no le tembló el pulso para expulsar al paraguayo Miguel Almirón por cubrirse deliberadamente la boca con las manos para increpar a un rival. Esta artimaña fue penalizada recientemente por la IFAB con el objetivo de erradicar los insultos racistas y la impunidad en las discusiones sobre el césped.

Su anuncio público a través de los altavoces del estadio sentó un precedente histórico en el torneo y mandó un mensaje contundente al ecosistema del fútbol: la falta de respeto y la ocultación de gestos no tienen cabida en la competición.

Un trotamundos

Ese temperamento de acero ha convertido a Barton en un auténtico trotamundos del arbitraje. Su pasaporte acumula millas no solo en torneos de la CONCACAF y en los Juegos Olímpicos de Tokio, sino también en la Liga Profesional Saudí, donde es un invitado habitual.

En el presente Mundial, sus sólidas actuaciones previas lo han encumbrado en las plataformas especializadas como uno de los jueces mejor calificados del torneo.

El trascendental choque entre españoles y franceses marcará su cuarta designación oficial en esta edición, un hito estadístico que lo sitúa formalmente como el colegiado centroamericano con más partidos mundialistas dirigidos en toda la historia.

El desafío en Texas será mayúsculo. El choque entre el fútbol asociativo y vertical de España frente a la exuberancia física y el orden táctico de Francia exigirá un control disciplinario impecable. Será el partido más importante de su carrera.