Borja Iglesias responde a Rajoy por sus palabras sobre Francia: "Me sorprende que estemos con estas cosas a estas alturas"

Borja Iglesias ha aprovechado la previa con la selección española de las semifinales del Mundial de fútbol ante Francia para afear públicamente las palabras de Mariano Rajoy sobre la multiculturalidad del vestuario galo.

La controversia nace de la columna que el expresidente del Gobierno firmó en el diario digital El Debate, donde analizaba a Francia como rival de España en las semifinales del Mundial.

En ese texto, Rajoy destacó que el equipo galo cuenta con "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", una frase que ha sido interpretada como un cuestionamiento de la nacionalidad de los jugadores y un guiño al discurso identitario de la extrema derecha.

La reacción en Francia fue inmediata: varios ministros del Ejecutivo de Emmanuel Macron calificaron los comentarios de "racistas" y "absolutamente inaceptables", y la Embajada francesa en Madrid recordó que los 26 internacionales de Didier Deschamps son ciudadanos franceses, 23 de ellos nacidos en el país.

En medio de esa tormenta política y diplomática, Borja Iglesias fue preguntado por DAZN durante la concentración de la Selección. El delantero del Celta y del combinado español admitió que "me ha sorprendido la verdad, cuando ayer iba volando y al aterrizar justo me lo enviaron".

🗣️ Borja Iglesias responde a Rajoy: "Puedo entender que no lo dijo con mala intención, entiendo la multiculturalidad de Francia como una riqueza".#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BPCx16Dnk9 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 12, 2026

Desde ahí articuló un mensaje claramente crítico con el enfoque de Rajoy: "Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas, joder... porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural".

El ariete subrayó que "cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos" y puso a Francia como ejemplo de país enriquecido "por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene".

Multiculturalismo y cuidado con el discurso

Iglesias, que en el pasado ya había tomado posiciones públicas en debates como el 'caso Rubiales', volvió a exhibir sensibilidad social y política en un contexto mundialista.

Borja Iglesias, atendiendo a los medios de comunicación en el Mundial. EFE

"Me dan un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que no lo dijo ni con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso", apuntó, marcando distancia del contenido de la columna sin entrar en el choque partidista.

Para el gallego, el fútbol y la sociedad comparten un mismo valor central: la diversidad.

"La riqueza de nuestro país creo que es esa variedad, la verdad", remató, enlazando la defensa del modelo francés con una reivindicación de la España plural que él mismo representa en el vestuario de la Selección.