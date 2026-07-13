Alerta Mbappé en Dallas: el reto para España y la mejor defensa del Mundial contra la gran estrella del torneo

Cuidado, que viene el 'coco'. No es una advertencia vacía, España sabe perfectamente que se enfrenta a Kylian Mbappé, el jugador más determinante del Mundial. Por encima incluso de Leo Messi.

No es solo cosa de estadísticas, esos números que le ponen como el máximo goleador de la Copa del Mundo por sus 8 goles y 3 asistencias. Es también un factor puramente futbolístico.

Kylian ha demostrado ser el alma de esta Francia, el líder que aparece cuando algo está mal y el que se repone incluso de situaciones contrarias como un penalti fallado.

Este martes, en Dallas hay un auténtico choque de trenes. El futbolista más importante ofensivamente hablando de la Copa del Mundo contra la mejor defensa del torneo.

España es sinónimo de seguridad defensiva. Un gol encajado en todo el campeonato, una zaga firme y un portero de récord. De este tremendo enfrentamiento saldrá el que para muchos es el gran aspirante a ganar el Mundial pase lo que pase por el otro lado del cuadro.

Francia, con los mejores delanteros

La semifinal entre España y Francia tiene serio aroma a final anticipada. Es un duelo a las puertas de la misma, no obstante, así que llegar aquí no es casualidad ninguna, en estas rondas se llega por serios merecimientos y una pizca de suerte que no puede faltar.

Las dos selecciones tienen muchos motivos para estar preocupadas. Seguro que ninguna quería ver a la otra enfrente, pero así ha salido el cuadro. España infunde mucho respeto por su bloque, Francia genera miedo por su impresionante ataque.

Porque si algo increíblemente bueno tiene el combinado galo es la zona de la delantera. La mejor del torneo, por calidad, versatilidad y capacidad de hacer magia en un abrir y cerrar de ojos.

Mbappé, felicitado por Olise y Upamecano. REUTERS

Los mejores atacantes de toda la competición han ido a juntarse en el mismo equipo. Olise, el Balón de Oro Dembélé, Désiré Doué, Barcola y Kylian Mbappé. Sobre todo Mbappé.

El jugador del Real Madrid se ha convertido en el futbolista más determinante de esta Copa del Mundo. En todos y cada uno de los partidos que ha jugado hasta la fecha ha sido capaz de marcar o de asistir. En esto tan sólo le iguala Leo Messi. Como en la lista de máximos goleadores, donde ambos aparecen con 8 dianas.

Jürgen Klopp, junto a Kylian Mbappé. Reuters

Los dos están en semifinales, así que la carrera que mantienen por ser el máximo goleador del Mundial también repercute seriamente sobre su competitividad en cada partido.

Mbappé es el gol de Francia y del torneo, pero también es el alma del equipo. A quien buscan todos en los momentos críticos, el que asume más responsabilidades. Su conexión con Olise a lo largo del campeonato se ha convertido en algo letal para los rivales, una combinación que España tendrá que vigilar muy de cerca.

Mbappé y los Mundiales

La mística de Kylian Mbappé y los Mundiales viene de lejos. No es sólo lo que está haciendo en este 2026 en la que, es cierto, es su mejor Copa del Mundo hasta la fecha. Desde que debutó en 2018 para ser campeón empezó labrando su leyenda.

En Rusia 2018 debutó, marcó, salió campeón y además fue definitivo en la final. Algo que sólo pueden hacer los elegidos, una historia con la que sueña cualquier futbolista.

En aquella edición marcó 4 goles, como si le tuviera tomada la medida al torneo. Se estrenó en la fase de grupos contra Perú, y después en los octavos de final anotó un doblete frente a Argentina. Siempre Argentina.

Ya en la final ante la sorprendente Croacia también fue definitivo porque marcó uno de los cuatro goles de su equipo para alzar la Copa del Mundo al cielo.

En Qatar 2022 dobló la apuesta. Allí marcó 8 goles, un dato escalofriante. Uno a Australia y dos a Dinamarca en la fase de grupos, dos más en octavos de final ante Polonia y el planetariamente conocido 'hat-trick' ante Argentina en la final. Una de las mejores actuaciones de siempre que, sin embargo, tan sólo sirvieron para un subcampeonato.

Ahora va camino de firmar la misma historia. A estas alturas de torneo Mbappé ya tiene 8 goles en su haber. 20 en total en los Mundiales, el segundo máximo artillero jamás visto, tan sólo superado por Leo Messi (21).

Marcó a pares ante Senegal, Irak y Suecia. También anotó ante Paraguay y Marruecos. Es decir, ha marcado en todos los Mundiales que ha jugado y siempre ha sido definitivo en los cruces, a la hora de la verdad. En todos sus Mundiales ha llegado a la final, y para volver a hacerlo tendrá que superar a España.

Un bloque y un portero de récord

Llega la prueba más seria experimentada por España hasta el momento en este Mundial. No cabía otra, son las semifinales.

Si en un lado está el mejor delantero, en el otro extremo está la mejor defensa del campeonato. No hay otro equipo que haya encajado menos y que haya mostrado tanta solidez como la Selección.

Por supuesto, no es a bases de 'cerrojazos'. España no es un equipo defensivo ni por asomo, pero basa su seguridad atrás en un bloque férreo y en la posesión del balón como manera de defender. Cuanto menos genere el rival, menos llegará al área.

La zaga se ha asentado con Pedro Porro y Cucurella en los laterales, y Laporte y Cubarsí como centrales. Intachables todos hasta el momento, sin fallo alguno. Pero todo viene desde más arriba.

Luis de la Fuente ha ideado el entramado perfecto para que al área española los rivales hayan llegado con cuentagotas. Además, la versión ha ido creciendo, por mucho que Bélgica fuera la primera selección en romper la muralla.

Unai Simón, de hecho, batió el récord de imbatibilidad histórico de los Mundiales. Cuando Bélgica marcó en cuartos de final, el portero del Athletic Club dejó la cifra en 650 minutos sin recibir ni un solo gol, 159 de Qatar 2022 y 491 de esta edición. Nunca se había visto nada igual.

Así las cosas, Mbappé no lo tendrá fácil para hacer de las suyas en el duelo contra España. Deberá inventar más que nunca. El duelo será tremendo y concentrará las miradas de todo el planeta fútbol.