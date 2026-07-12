Unai Simón: "¿La suplencia de Pedri? Fabián es una figura mundial, aquí todos queremos ganar esta Copa del Mundo"

No hay caso Pedri. Al menos de puertas para adentro. Las palabras de Unai Simón, dándole una absoluta naturalidad a la suplencia del centrocampista en el partido de cuartos de final ante Bélgica así lo atesoran.

Unai no es un jugador cualquiera, es uno de los capitanes del equipo que más seguridad y confianza transmiten además en sus declaraciones. Por eso cobran especial importancia sus palabras sobre un futbolista tan importante para el juego de España como es Pedri.

El canario fue suplente debido a su bajo estado de forma en el choque ante Bélgica. Fabián fue la apuesta de Luis de la Fuente, y el resultado no pudo salir mejor. El del PSG fue el autor del primer gol y Pedri firmó un buen final.

💪🏻 La reflexión de Unai Simón sobre la figura de Pedri tras su suplencia ante Bélgica



🇪🇸 Esta noche, la entrevista completa, a las 23:00h, en @partidazocope



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La decisión causó revuelo. Sin embargo, Unai Simón cortó de raíz cualquier polémica con sus serias declaraciones en el programa El Partidazo de la Cadena Cope.

"¿Cómo está Pedri? Bien, muy bien", comenzó diciendo de manera tajante el guardameta ante la pregunta sobre el estado de ánimo del canario.

Juanma Castaña, el presentador del programa, le insistió. "Pero Pedri es un talento descomunal", dijo. Ante lo que Unai Simón respondió: "Y Fabián. Es una figura mundial. Ha ganado dos Champions seguidas".

Pedri, durante el partido ante Austria. Reuters

Simón se explayó en su explicación de una manera muy clara: "Al final no hay sitio para todos. ¿Cómo estará David (Raya) y cómo estará Joan (García) sabiendo que son unos porterazos y top mundiales?", dijo el capitán pensando en sus compañeros de portería.

"Todo el mundo quiere jugar, pero todo el mundo quiere ganar este Mundial, y cuando te toca asimilar ese rol pues lo asumes", aseguró en la entrevista a dos días vista de las semifinales contra Francia.

Además, dejó claro que dentro del vestuario la suplencia de Pedri no ha tenido recorrido: "Fuera se le da trascendencia, porque si no ¿de qué vais a hablar? Pero dentro no. Somos un grupo de 26 en el que todos queremos jugar, pero cuando no estamos en ese once, todos queremos salir desde el banquillo y poner nuestro granito de arena cuando nos toca", concluyó Unai Simón.

Pedri había sido titular en todos los partidos de este Mundial hasta el duelo de los cuartos de final contra Bélgica. Ahí Luis de la Fuente sorprendió dejándole en el banquillo de inicio por primera vez.

Las actuaciones del canario venían evidenciando que no ha llegado en su mejor momento de forma al final de la temporada, y al seleccionador no le tembló el pulso para tomar decisiones, un cambio que favoreció el pase de España a las semifinales.

Ahora Pedri podría volver al once inicial en el partido contra Francia después de haber jugado 35 minutos en el duelo contra Bélgica.