La selección de Suiza estalla contra el arbitraje sufrido ante Argentina: "Nunca había jugado un partido tan desigual"

De nuevo Argentina vuelve a verse favorecida por el arbitraje. O eso deberán pensar en Suiza tras la derrota ante la vigente campeona. Primero estalló Egipto al denunciar que "el Mundial está amañado desde el principio" en favor de la albiceleste, y ahora ha sido 'La Nati'.

Había conseguido Ndoye empatar el partido en el 67 cuando acto seguido se produjo una jugada 'inédita' en esta Copa del Mundo que cambiaría por completo el guion del encuentro. Embolo fue expulsado por el VAR por simular una falta de Paredes, quien había visto la tarjeta amarilla.

Joao Pinheiro amonestó al mediocentro argentino e inmediatamente se activó el protocolo. No existía la falta que el portugués estaba castigando, por lo que tuvo que ir a retractarse al monitor. Nunca antes se había visto una expulsión de un jugador por simular una falta en el medio del campo tras la intervención del videoarbitraje... hasta ahora.

EMBOLO, COMPLETAMENTE DESTROZADO Y LLORANDO TRAS SER EXPULSADO POR SIMULACIÓN 🔥🔥🔥



EL VAR LLAMÓ AL ÁRBITRO Y, TRAS VER LA ACCIÓN, DECIDIÓ MOSTRARLE LA SEGUNDA AMARILLA#DAZNMundial pic.twitter.com/LGrMPG6ZPQ — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

El colegiado le quitó la amarilla a Leandro Paredes y le mostró la segunda amarilla a Embolo, que dejó a Suiza con 10 con más de 20 minutos aún por disputarse y toda la prórroga.

La llamada "confusión de identidad" ya se aplicó en la primera jornada entre Estados Unidos y Paraguay. No acabó en expulsión, pero la secuencia fue calcada. El colegiado señaló inicialmente la falta de un futbolista estadounidense sobre Almirón y le mostró la tarjeta amarilla.

El enfado de Suiza

Sin embargo, tras revisar la acción, advirtió la simulación del paraguayo y rectificó su decisión para cambiar la amonestación de jugador. Exactamente lo mismo que sucedió en el Argentina - Suiza.

"No sé quién inventó esta regla, pero no podemos cambiarla. Si le sacas una tarjeta amarilla a Embolo por eso, tendrías que haberle sacado varias antes por algunas faltas contra Breel. Pero al final nos castigaron. Me resulta incomprensible que una regla nos debilite así", criticó Murat Yakin, seleccionador de Suiza.

Más crítico aún se mostró Manuel Akanji, uno de los pesos fuertes de las selección helvética: "No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí que recibió una amarilla".

Tampoco se mordió la lengua Remo Freuler, que lamentó "cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este. Perder de esta manera después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho".

Como ya sucediera en el Mundial de Catar en 2022, el enfado de las selecciones con las actuaciones arbitrales cuando el rival es Argentina no cesa.

En esta edición, tras la polémica que se generó el pasado martes después de que los de Scaloni remontaran en 13 minutos un 2-0 adverso contra Egipto, lo sucedido en el Kansas City Stadium alimenta esta sospecha, aunque a tenor de lo reflejado en el reglamento, no debería haber espacio para la discusión.