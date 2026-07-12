El enfado de Bellingham con Tuchel tras ganar a Noruega: "Quizá no sabe lo duro que es jugar en estas condiciones"

Ni Kane, ni Saka, ni Gordon, ni Rice. Inglaterra ya está en las semifinales del Mundial y todas las miradas apuntan a Bellingham. El inglés ha recuperado su mejor versión en el Mundial y, con su doblete frente a Noruega, lideró la remontada de los 'Three Lions'.

Jude firmó primero el gol del empate al recibir un pase de Gordon, irrumpir en el área y batir a Nyland con un disparo raso. Más tarde culminó la remontada aprovechando un grave error del guardameta noruego bajo palos.

Tal fue el nivel mostrado por el jugador del Real Madrid que incluso pudo permitirse lanzarle un 'palo' a su propio seleccionador criticando sus palabras sobre el juego de Inglaterra e instándole a crear un ambiente positivo.

Jude Bellingham pushed back on Thomas Tuchel’s criticism of England’s performance against Norway.



“Maybe he doesn’t know what it means to face a team with Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth…”



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Tras el encuentro, Tuchel reconoció que no le había convencido el juego de su equipo frente a Noruega, unas palabras que no sentaron bien en el vestuario pese a la clasificación para semifinales.

"¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? Quizá él no sabe lo que es jugar en estas condiciones... Contra Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth... No son un equipo fácil contra el que jugar", aseguró Bellingham en la zona mixta al ser preguntado por las declaraciones del alemán.

El partido, que se alargó hasta los 120 minutos de la prórroga, tuvo lugar bajo unas condiciones altísimas de temperatura: más de un 60% de humedad en Miami y rozando los 40 grados de sensación térmica.

De hecho, el madridista fue un paso más allá y dejó otro recado dirigido al seleccionador cuando ya todas las miradas están puestas en el duelo de semifinales ante Argentina. "Nosotros intentamos crear un ambiente positivo y creo que deberíamos seguir haciéndolo", sentenció.

Una relación tensa

La tensión entre ambos ya había quedado patente minutos antes tras las palabras de Tuchel. "Nos complicamos mucho la vida. El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos".

"Nos complicamos la vida con nuestra forma de jugar y con cómo lo hicimos: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez y sin la suficiente repetición", analizó el alemán.

"¡ESTO ES PURA MENTALIDAD! ¿Cómo puedes preguntar sobre mentalidad?" 😡



El enganchón de Tuchel con un periodista al ser preguntado sobre lo que no le había gustado de Inglaterra 😳#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ETawUC0Ly3 — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

Y es que los vikingos, cabe recordar, tuvieron una gran oportunidad para poner el 2-0, les anularon un gol por el nuevo protocolo del VAR de faltas previas a saques de esquina... y, además, estrellaron un balón en el larguero.

Fue un toque de atención que no gustó al '10' de Inglaterra. Cuestionado por estas declaraciones, Jude optó por zanjar el asunto con un escueto: "Sin comentarios [...] No vamos a ganar todos los partidos reventando la pelota y haciendo 1.000 pases. A veces hay que ganar sucio y es lo que hicimos esta noche".

No es un desencuentro nuevo. Antes del inicio del Mundial, Tuchel no consideraba a Bellingham un fijo en el once e incluso le instó a pelear por el puesto con Morgan Rogers, advirtiéndole de que podría comenzar el torneo desde el banquillo si no demostraba su nivel.

La respuesta del jugador llegó sobre el terreno de juego. Después de una temporada muy discreta en el Real Madrid, Bellingham ha resurgido en el Mundial hasta convertirse en el líder de una Inglaterra que sigue soñando.