Bellingham rescata a Inglaterra con una nueva exhibición ante Noruega para lograr el pase a las semifinales del Mundial

El centrocampista, que suma 6 goles en el torneo, firmó un doblete, el segundo de ellos en la prórroga, para liderar la victoria de los británicos.

Noruega 1

2 Inglaterra

Jude Bellingham ha decidido que el Mundial 2026 lleve su nombre impreso con letras de oro. Cuando Inglaterra caminaba por el alambre y Noruega amenazaba con dinamitar los pronósticos, emergió la figura colosal del centrocampista del Real Madrid para rescatar a los Three Lions y sellar el billete a 'semis' en una prórroga agónica.

Con un doblete antológico, el de Stourbridge se vistió de héroe absoluto en una noche donde el fútbol rozó la mística.

No fue un billete barato. Tras un partido de idas y venidas, donde el guion original estalló en mil pedazos tras el golazo de Schjelderup y la posterior respuesta británica, los de Thomas Tuchel tuvieron que masticar arena en la prórroga para terminar doblegando la resistencia de una Noruega indomable.

¡BELLINGHAM PRIME AL RESCATE DE INGLATERRA! 🔥🔥🔥



Qué forma de aprovechar el tremendo error de Nyland#DAZNMundial pic.twitter.com/H8Ewql9ceq — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

Pero en los escenarios de máxima exigencia, la diferencia la marcan los elegidos, y Bellingham brilló un día más con luz propia.

Con los dos zarpazos de esta noche -el primero para revivir a su equipo antes del descanso y el definitivo en el tiempo extra-, el mediocampista alcanza ya la espectacular cifra de 6 goles en este Mundial, confirmándose como el alma incontestable (junto a Kane) de una selección inglesa que cabalga con paso firme a lomos de su nuevo rey.

El factor de la pausa

El Mundial de 2026 parece estar reescribiendo los dogmas del fútbol. Las viejas dos mitades se han diluido para dar paso a una suerte de cuatro cuartos, breves actos donde los técnicos rearman sus pizarras y alteran, casi a capricho, el destino de los partidos.

Así sucedió en el primer asalto entre Inglaterra y Noruega. Los primeros 22 minutos, un monólogo estéril de los de Tuchel ante el repliegue de los nórdicos, transcurrieron sin dejar huella en el marcador. Sin embargo, la pausa de hidratación actuó como un punto de inflexión.

Tras el parón, Noruega dio un paso al frente que descolocó por completo el tablero inglés. Los escandinavos amenazaron con quebrar la eliminatoria a través de dos zarpazos fulminantes, uno de los cuales terminaría hiriendo a los británicos.

¡GOLAZO SALVAJE DE SCHJELDERUP PARA LIDERAR EL ASALTO VIKINGO! 🔥



¡Pongan los remos a funcionar que Noruega viene a por todas! 🚣♀️#DAZNMundial pic.twitter.com/ZmmJMLpBXd — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

En el minuto 36, Schjelderup dibujó un gol donde solo había incertidumbre. Nació de un robo noruego -pese a los lamentos de Kane reclamando falta- que cayó en las botas del extremo. Recibió en el vértice del área, ganó la banda y se sacó de la chistera un disparo envenenado al poste largo que dejó de piedra a Pickford antes de besar la red.

Aquel latigazo escandinavo transformó el ecosistema del partido. Inglaterra, tambaleante como un boxeador sonado, se sumió en cinco minutos de puro vértigo y estuvo a un suspiro de encajar el segundo golpe en una contra letal.

Sorloth galopó al espacio y, aunque Haaland aguardaba libre de cadenas y listo para la sentencia, prefirió la gloria individual. Se desesperó el 'Cyborg', gesticulando al cielo, plenamente consciente de que su posición era una certeza que su compañero prefirió ignorar.

Bellingham resucita a Inglaterra 🙌



SIEMPRE APARECE JUDE. ¡Vaya conexión con Gordon! 🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/2NC6ZiJxDF — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

Perdonar en este escenario es una temeridad que el tiempo añadido castigó con crueldad. Cuando los Three Lions más sufrían, emergió la imponente silueta de Jude Bellingham.

Recibió de Gordon en la frontal, rompió a su marcador con una arrancada imperial y definió con un zurdazo cruzado que batió de forma inapelable a Nyland. Fue el quinto grito sagrado del centrocampista del Real Madrid en esta cita.

Pudo incluso darle la vuelta al marcador Inglaterra antes del descanso, pero un gol de Kane fue anulado por un claro fuera de juego.

Tuchel movió ficha y dio entrada a Saka y Eze en detrimento de Rice (con gripe en los días previos) y Madueke. Dos sustituciones que no mejoraron el juego de los británicos.

De hecho, fue Noruega quien ofreció una mejor versión tras el paso por los vestuarios y pudo adelantarse en el marcador en el 56' si no llega a ser por una falta de Haaland a Anderson a la salida de un córner que Heggem había mandado al fondo de la red.

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No se vino abajo el cuadro noruego, que continuó con su dominio ante una Inglaterra algo timorata. En el 76' Ajer hizo temblar a los de Tuchel con un cabezazo al larguero y minutos después lo probó Musa encontrando las manoplas de Pickford.

Inglaterra, en un partido sin demasiados alardes en los que tan solo disparó a puerta en una ocasión (el gol) acabó conformándose con jugar la prórroga. Un resultado justo visto lo visto en el cómputo global de los 90 minutos.

Momento Bellingham

Arrancó la prórroga y llegó el momento de Jude Bellingham. Cuando las fuerzas flaqueaban fruto de la exigencia del partido, el '10' británico emergió de nuevo para guiar a los suyos hacia las semifinales del Mundial.

Un gol marca de la casa de Bellingham. Rogers disparó desde la frontal, Nyland dejó el balón muerto y allí apareció Jude, más listo que nadie para lanzarse al suelo y cazar el balón para mandarlo al fondo de la red y firmar su doblete.

Jude Bellingham, tras su segundo gol a Noruega. REUTERS

Debía acudir a la épica Noruega, y todo ello con Haaland en el banquillo. El delantero del Manchester City fue sustituido en el descanso de la prórroga y los nórdicos perdieron ahí muchas de sus opciones.

Inglaterra acabó con el sueño mundialista de Noruega. Los de Tuchel, con una precisión clínica, ya están en las semifinales de la Copa del Mundo. A dos pasos de volver a tocar el cielo 60 años después.