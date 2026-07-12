Argentina - Suiza, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido del Mundial

Argentina y Suiza se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega inspirada tras una remontada épica ante Egipto, mientras que los helvéticos buscan dar la sorpresa apoyados en su solidez colectiva y rigor defensivo.

Este crucial choque de eliminación directa se disputará en el imponente Arrowhead Stadium (también conocido como Estadio Kansas City), ubicado en Misuri, Estados Unidos, con capacidad para más de 69 000 espectadores. El pitido inicial está programado para las 03:00 horas de la madrugada del domingo 12 de julio.

En lo deportivo, el historial favorece ampliamente a los sudamericanos, quienes nunca han perdido ante Suiza en sus siete enfrentamientos previos, destacando el recordado triunfo en la prórroga de Brasil 2014. El técnico Lionel Scaloni mantendrá a Lionel Messi y Julián Álvarez en el ataque para intentar romper el ordenado esquema táctico planteado por el estratega suizo Murat Yakin.

El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se medirá ante Inglaterra