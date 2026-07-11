Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy, en directo | Horario del partido, dónde ver, alineaciones y última hora de Kane, Bellingham y Haaland, en vivo
Sigue la última hora del partido de cuartos de Final del Mundial donde Noruega se enfrentará a Inglaterra tras superar a la Brasil de Vinicius y a la anfitriona México.
Erling Haaland, el redentor de Noruega frente al país que le vio nacer: una cita con la historia y con Harry Kane
🔴¿A qué hora se juega el Noruega - Inglaterra?
El encuentro arranca esta noche a las 21:00 (hora peninsular) y podrá seguirse en directo a través de varias opciones. El choque será emitido de manera íntegra a través de DAZN.
🔴¿Quiénes son los posibles rivales en semifinales?
Quién logre ganar este partido se enfrentará al ganador de los otros cuartos de final que enfrenta a Argentina y a Suiza.
🔴Alineaciones confirmadas
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland y Nusa.
Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Stones, Konsa, Guéhi; Anderson, Rice; Gordon, Bellingham, Madueke y Kane
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Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy, en directo | El peligro de las bandas británicas
La pizarra táctica de Inglaterra se apoya enormemente en la velocidad de sus extremos. Jugadores como Madueke o Anthony Gordon buscan constantemente encarar en el uno contra uno para ensanchar el campo y colgar balones al área.
Contra un bloque tan compacto por dentro como el noruego, ganar la espalda de los laterales nórdicos y llegar a la línea de fondo será la consigna principal de Tuchel para generar desajustes en la primera mitad del encuentro.
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Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy | La magia de Jude Bellingham
El encargado de agitar el árbol en el ataque de Inglaterra es Jude Bellingham. Portando el mítico dorsal diez, el jugador combina un despliegue físico portentoso con una llegada desde segunda línea que rompe cualquier pizarra defensiva.
Bellingham es el nexo perfecto entre el mediocampo y la delantera, y su capacidad para ganar los duelos individuales en tres cuartos de cancha será fundamental ante un bloque noruego que acumula muchos hombres por detrás de la línea de la pelota.
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Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy, en directo | El once de los británicos
Ya tenemos los once elegidos por Tuchel para salir de titulares en estos cuartos de final. Saka aún no se encuentra al 100% físicamente y partirá desde el banquillo.
Your #ThreeLions to play Norway! ✨ pic.twitter.com/bQSf5mtbWO— England (@England) July 11, 2026
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Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy | Martin Ødegaard, el compás nórdico
Si Noruega quiere tener opciones reales hoy, todo el fútbol debe pasar por las botas de su capitán, Martin Ødegaard. El talentoso centrocampista posee la visión periférica y la pausa necesarias para romper la presión inglesa y activar las transiciones rápidas hacia Haaland.
Su duelo en la zona ancha contra Declan Rice promete chispas y será una de las grandes claves del partido. Si Ødegaard logra dar fluidez a la pelota, Noruega meterá en serios aprietos a Inglaterra.
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Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy, en directo | El liderazgo de Harry Kane
En el bando inglés, la referencia absoluta y el faro ofensivo sigue siendo Harry Kane. El capitán de los Tres Leones es el encargado de dar sentido a los ataques de su país, bajando a recibir entre líneas para habilitar a los extremos veloces.
Su tremenda experiencia en partidos de máxima presión internacional es el seguro de vida de Inglaterra. La zaga noruega tendrá que realizar un marcaje escalonado muy estricto si no quiere que Kane gobierne el partido.
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Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy | El factor Erling Haaland
Todos los focos del planeta fútbol y de la zaga inglesa apuntan al cíborg del área: Erling Haaland. El delantero de Noruega conoce a la perfección a la mayoría de los defensores británicos por sus batallas semanales en la Premier League, lo que añade un morbo táctico tremendo al partido.
Su potencia en carrera, desmarques de ruptura y letal efectividad dentro del área obligarán a Guehi y compañía a hacer coberturas perfectas. No se le puede flotar ni un centímetro.
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Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy, en directo | El bloque sin complejos de los noruegos
Por su parte, la selección de Noruega afronta este cruce con el orgullo de haber consolidado un sistema táctico sumamente rocoso y solidario. Los nórdicos no se achican ante el favoritismo de los británicos; al contrario, su camino en este Mundial demuestra que saben sufrir replegados y golpear con una contundencia clínica.
No tienen absolutamente nada que perder y sí una gloria inmensa que ganar si logran cortocircuitar el fútbol asociativo de Inglaterra en la tarde de hoy.
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Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy, en directo | La ambición de los 'Tres Leones'
Inglaterra llega a este compromiso con la obligación histórica que siempre acompaña a su camiseta en las rondas del KO. Tras una fase de grupos donde alternaron momentos de brillantez ofensiva con tramos de control más conservadores, los dirigidos por Thomas Tuchel saben que en los noventa minutos de hoy el margen de especulación es cero.
La consigna británica es adueñarse de la posesión desde el pitido inicial y asfixiar la salida de balón noruega para evitar sorpresas.
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¡¡¡Bienvenidos!!!
Bienvenidos a esta nueva retrasmisión. Les ofreceremos el minuto a minuto del tercer partido de los cuartos de final que enfrenta a Noruega e Inglaterra, aquí en EL ESPAÑOL.