Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy, en directo | El VAR anula el segundo gol de los noruegos en el inicio de la segunda parte

🔴¿A qué hora se juega el Noruega - Inglaterra?

El encuentro arranca esta noche a las 21:00 (hora peninsular) y podrá seguirse en directo a través de varias opciones. El choque será emitido de manera íntegra a través de DAZN.

🔴¿Quiénes son los posibles rivales en semifinales?

Quién logre ganar este partido se enfrentará al ganador de los otros cuartos de final que enfrenta a Argentina y a Suiza.

🔴Alineaciones confirmadas

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland y Schjelderup.

Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Stones, Konsa, Guéhi; Anderson, Rice; Gordon, Bellingham, Madueke y Kane