Noruega - Inglaterra Mundial 2026 hoy, en directo | El VAR anula el segundo gol de los noruegos en el inicio de la segunda parte
Dos golazos ponen el empate en el descanso. Todo por decidir en una segunda parte que promete ser de infarto.
Erling Haaland, el redentor de Noruega frente al país que le vio nacer: una cita con la historia y con Harry Kane
🔴¿A qué hora se juega el Noruega - Inglaterra?
El encuentro arranca esta noche a las 21:00 (hora peninsular) y podrá seguirse en directo a través de varias opciones. El choque será emitido de manera íntegra a través de DAZN.
🔴¿Quiénes son los posibles rivales en semifinales?
Quién logre ganar este partido se enfrentará al ganador de los otros cuartos de final que enfrenta a Argentina y a Suiza.
🔴Alineaciones confirmadas
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland y Schjelderup.
Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Stones, Konsa, Guéhi; Anderson, Rice; Gordon, Bellingham, Madueke y Kane
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Noruega - Inglaterra, Minuto 95 | Bellingham de cabeza
(1-1) De cabeza la ha tenido Bellingham pero se le ha ido algo desviado de la portería. Minutos de mucha tensión en este final de partido.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 90 | 7 minutos de añadido
(1-1) le quedan siete minutos al partido. Puede haber un gol de cualquier equipo. Justo cuando han mostrado la tablilla, Spence ha estado a punto de robar el balón a Nyland y marcar de rebote.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 88 | Otro cambio de Tuchel
(1-1) otro cambio de Tuchel, saca del campo a Konsa y sale en su lugar Morgan Rogers.
Noruega aprovecha y realiza también otro cambio, entra Holmgren que sustituye a Wolfe.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 86 | Que jugada de Saka
(1-1) Que gran jugada de Saka que ha desbordado y ha puesto el balón superando el balón pero Aursnes ha llegado en el último momento y ha mandado el balón a saque de banda.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 85 | Cambio de Tuchel
(1-1) Cambio de Tuchel, sale O'Reilly que ha estado muy bien y sale Spence que intentará tapar a Bobb.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 84 | Lo intentan los vikingos
(1-1) Lo están intentando los noruegos a través de sus dos extremos principalmente. Nusa desde la izquierda, recorta hacia dentro y tira con la mala fortuna de que le sale muy centrado y fácil para Pickford.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 78 | Se envenena el centro de Saka
(1-1) Gran centro de Saka desde la derecha que buscaba a Anderson pero se cerró tanto que acabó en un susto para los noruegos.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 75 | Al larguerooo
(1-1) Otra vez a balón parado, esta vez ha sido Ajer que de cabeza encuentra el larguero. Está mejor Noruega que se está mereciendo el segundo gol.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 73 | Gran contra de los noruegos
(1-1) gran contragolpe de los noruegos que empieza Haaland ganado el balón y acaba Oscar Bobb que no encuentra el espacio para tirar y acaba la jugada en las manos de Pickford.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 70 | Se reanuda el juego con cambio
(1-1) Tuchel decide hacer un cambio en la reanudación del encuentro. Sale del campo Gordon, visiblemente enfadado que deja su sitio a Reece James que jugará en el medio.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 67 | Doble cambio de los noruegos y pausa de hidratación
(1-1) Salen del campo Schjelderup y Sorloth que dejan su sitio en el campo a Oscar Bobb y a Nusa.
mientras, el colegiado manda a los jugadores a los banquillos para la segunda pausa de hidratación.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 66 | La ha tenido Kane
(1-1) La ha tenido Kane dentro del área. Gran jugada de Gordon que encontró al delantero inglés casi en el área pequeña pero no pudo tirar yla jugada se fue al limbo.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 61 | Minutos de control
(1-1) Minutos de control ahora por parte de la selección noruega que no quiere recibir gol antes de la pausa de hidratación. Inglaterra sigue con el susto en el cuerpo tras el gol que le han encajado y que ha acabado anulando el VAR.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 57 | El VAR anula el gol
(1-1) Tras la revisión, el VAR anula el gol de noruega por una falta de Haaland antes de que se sacase el saque de esquina. sigue el empate enel marcador.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 54 | Gooool de Heggem
(2-1) Gooool de Heggem. En un balón parado sacado al primer palo que acaba sacando Pickford y el rebote le llega a Heggem. El gol se está revisando y puede ser anulado por falta a Haaland.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 52 | Haaland de cabeza
(1-1) Centro que no daba la sensación de tener mucho peligro pero Haaland lo consiguió rematar y enviar entre los tres palos. Está avisando Noruega.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 47 | Rebota la falta en Gordon
(1-1) Tenía una falta peligrosa Inglaterra que ejecutó Eze pero acabó rebotando en la espalda de Gordon que envió el balón a saque de portería.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 46 | Arranca la segunda parte
(1-1) Arranca la segunda parte. Mueve la pelota el equipo inglés que ha realizado dos cambios, han salido del campo Declan Rice y Madueke que han dejado su sitio a Eze y Saka.
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Noruega - Inglaterra, Descanso | Más remates de los noruegos
(1-1) La primera parte ha acabado con más tiros por parte de Noruega. en concreto, los vikingos han tirado 5 veces y 3 de ellos han ido entre los tres palos.
Por otra parte, los ingleses han tirado tres veces y solo uno de ellos no ha ido a puerta.
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Noruega - Inglaterra, Minuto 45+4 | Anulan el gol de Kane y descanso
(1-1) Anulan por fuera de juego el gol de Kane que ponía por delante a los ingleses justo antes de que el colegiado ponga el punto y final a la primera parte del partido.