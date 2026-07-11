Muere a los 25 años Jayden Adams, futbolista que acababa de disputar el Mundial con la selección de Sudáfrica

Jayden Adams, con la selección de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Europa Press

Jayden Adams, centrocampista sudafricano de 25 años que participó en el Mundial de fútbol con la 'Bafana Bafana', ha fallecido en Ciudad del Cabo pocas semanas después de la actuación de la selección en el torneo.

La noticia, confirmada por la Federación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA), ha sacudido al país y al mundo del fútbol, que ve cómo uno de los jóvenes protagonistas del campeonato se marcha de manera inesperada.

Según la información difundida por la federación y su club, Adams fue hallado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y, por el momento, no se han hecho públicas las causas ni detalles adicionales sobre lo ocurrido. SAFA ha solicitado respeto a la privacidad de la familia mientras se desarrollan las pesquisas y se esperan los resultados oficiales.

En un comunicado, la Federación de Fútbol de Sudáfrica expresó su consternación por la noticia y trasladó su apoyo a los allegados del jugador.

"Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Jayden", indicó el organismo, que subrayó el impacto humano y deportivo de la muerte del internacional sudafricano.

La entidad añadió que la selección y el cuerpo técnico han recibido asistencia psicológica y acompañamiento en estas horas difíciles.

La carrera de Adams

Adams, futbolista del Mamelodi Sundowns, se había consolidado en los últimos años como uno de los centrocampistas de mayor proyección del fútbol sudafricano.

Su debut con la selección absoluta llegó en 2024, y desde entonces había ido ganando peso en las convocatorias hasta convertirse en parte del grupo que disputó el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

En el torneo, formó parte de un equipo que superó expectativas y alimentó la ilusión de una nueva generación de 'Bafana Bafana'. Adams fue titular en los partidos contra México y República Checa.

Jayden Adams, con la selección de Sudáfrica durante el Mundial. Reuters

El Mamelodi Sundowns también hizo pública su reacción tras conocer el fallecimiento. En su mensaje de condolencias, el club definió a Adams como un jugador "entregado y respetado en el vestuario" y destacó su papel en los recientes éxitos domésticos.

"Es un día de inmensa tristeza para la familia Sundowns", señaló la entidad, que anunció que se organizarán homenajes en los próximos partidos y actos corporativos para recordar al futbolista.

La muerte de Adams llega en un momento en el que el fútbol sudafricano vivía un impulso de popularidad y esperanza tras el Mundial. El rendimiento de la selección había reforzado el vínculo entre el equipo nacional y la afición, y jugadores como él se habían convertido en referentes para muchos jóvenes.

Su pérdida abre un debate sobre la protección y el acompañamiento de los futbolistas de élite, en un entorno de creciente presión y exposición mediática.

En Sudáfrica, los mensajes de tristeza y apoyo a la familia se han multiplicado en redes sociales y medios de comunicación. Aficionados, excompañeros y figuras del fútbol local han compartido recuerdos del jugador y han reclamado que se honre su legado deportivo.

Mientras la investigación sigue su curso, la imagen de Jayden Adams levantando la vista en el centro del campo y defendiendo la camiseta de la 'Bafana Bafana' en la Copa del Mundo queda ya como uno de los símbolos de una generación marcada por la esperanza y ahora por el duelo.