La maldición de Courtois: del adiós entre lágrimas en el Mundial a una carrera con la selección llena de heridas

La historia de los Mundiales ha querido despedir a uno de los mejores porteros del mundo -si no el mejor-, de la forma más dolorosa posible. Thibaut Courtois se marchó entre lágrimas del SoFi Stadium de Los Ángeles tras sufrir una lesión muscular en el muslo.

"Un poco jodido, pero bueno. En un golpeo largo sentí algo sin más, pensé que el isquio estaba cargado porque llevaba 30 balones en largo. En alguna parada lo notaba un poco y en otro golpeo en largo sentí que iba a más, me senté un momento para que lo viera el médico y quise seguir, pero no podía golpear", explicó el belga al término del partido.

A sus 34 años, el belga no volverá a disputar una Copa del Mundo. El próximo queda muy lejos para un portero que incluso ya ha ido avisando al Real Madrid de que deberían pensar en quién será su recambio.

LA IMAGEN QUE JAMÁS QUEREMOS VER, AUNQUE HOY SEA NUESTRO RIVAL



SE VA LLORANDO COURTOIS TRAS CAER LESIONADO. MUCHO ÁNIMO, CRACK 💔#DAZNMundial pic.twitter.com/5aarckUnoG — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026

'Tibú', protagonista de la mejor generación del fútbol belga que consiguió la tercera posición en el Mundial de Rusia 2018, deberá replantearse ahora su futuro con los 'Diablos Rojos', porque a los éxitos también se le suma haber protagonizado una de las mayores crisis en el combinado nacional.

Autor de dos crisis en Bélgica

En el verano de 2023 se produjo un incendio que no tenía precedentes en el fútbol belga. Domenico Tedesco, seleccionador de Bélgica entre febrero de 2023 y enero de 2025, acusó a Courtois de haber dejado colgada a la selección.

La historia comenzó con que el portero del Real Madrid no estuvo a disposición del italiano en el trascendental choque ante Estonia de clasificación a la Eurocopa de 2024. Un plante que se gestó después de que Thibaut decidiera irse a casa tras no recibir la capitanía en el anterior partido de Bélgica según la prensa.

"Estallé, sentí que no me respetaba y perdí la confianza en él", llegó a reconocer el portero, que comunicó en agosto de 2024, tras no disputar la Euro, que no volvería a representar a su país mientras Tedesco siguiera al mando del combinado nacional.

"Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario", anunció.

Tedesco da instrucciones a Courtois. Captura de redes sociales.

Apenas cinco meses después, las aguas volvieron a su cauce. La Real Federación de Fútbol Belga (RBFA) anunció el despido de Domenico Tedesco, quien tenía contrato hasta 2026 y esperaba dirigir a Bélgica en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El italiano acumuló cinco derrotas en sus cinco últimos encuentros, logró sólo el 38,1 % de los puntos posibles en los últimos diez partidos y tras protagonizar el enfrentamiento con Courtois se cerró su etapa en la selección de Bélgica.

Su relación con De Bruyne

Un nuevo capítulo para el portero se había cerrado, aunque aún quedaban ascuas en su relación con Kevin De Bruyne, otro peso fuerte en la generación más exitosa de la historia del fútbol belga.

La relación entre ambos futbolistas cambió de forma radical en 2013. En aquel momento compartían vestuario con la selección cuando Caroline Lijnen, entonces pareja de De Bruyne, viajó a Madrid.

Allí coincidió con Courtois, que defendía la portería del Atlético de Madrid, y entre ambos comenzó un romance que terminó haciéndose público tiempo después.

Fue la propia Lijnen quien explicó cómo vivió aquella situación en una entrevista concedida a la revista Story. Al recordar su relación con ambos futbolistas, aseguró: "Él me dio lo que yo no había recibido durante tres años de relación con Kevin. Con él pude hablar de todo y hasta me preparó una cena deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí".

En esa misma conversación también explicó por qué decidió mantener esa relación con Courtois. Según su versión, actuó después de descubrir una infidelidad de De Bruyne con una de sus mejores amigas. "Pensé que si Kevin me había traicionado, ¿por qué no podía hacerlo yo?", afirmó al relatar los hechos ocurridos durante aquella etapa.

La polémica trascendió el ámbito personal y llegó hasta la selección belga. Antes del Mundial de Brasil 2014, el entonces seleccionador Marc Wilmots intervino para evitar que el conflicto afectara al grupo.

Años más tarde recordó la conversación que mantuvo con De Bruyne para conocer cuál era su postura sobre la continuidad del guardameta.

"Le pregunté a Kevin si quería que Courtois se fuera y me dijo que no", reveló Wilmots al recordar aquel episodio. La respuesta del centrocampista permitió cerrar el asunto dentro del vestuario y ambos continuaron formando parte del equipo nacional, pese a que la relación personal nunca volvió a recuperar la confianza de años anteriores.

Nuno Mendes, lesionado durante el partido ante España. Reuters

En dos noches de máxima exigencia, el destino golpeó con dureza a dos de las grandes figuras del fútbol europeo. Thibaut Courtois y Nuno Mendes, referentes de Bélgica y Portugal respectivamente, vieron truncada su participación en el Mundial tras lesionarse precisamente ante España.

El portero se rompió ante las constantes llegadas de 'La Roja; mientras que el lateral luso no pudo aguantar el pasado martes la insistencia de Lamine Yamal durante el partido, en otro duelo cargado de ritmo.

Ambas lesiones dejaron una imagen simbólica: dos de los jugadores más determinantes de sus países quedaban fuera en el mismo escenario y ante el mismo rival. España, sin buscarlo, se convirtió en testigo de una doble pérdida que cambió el resultado del partido.