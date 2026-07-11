Lamine no teme a Francia: "O llegan a su tercera final seguida o les ganamos por segunda vez. No les tenemos ningún miedo"

Lamine Yamal no consiguió marcar ante Bélgica pero aún así logró realizar un gran partido y llevarse el MVP. Y es que fue el jugador que llevó la batuta del ataque español durante toda la segunda parte.

El nivel del extremo del FC Barcelona ha ido de menos a más durante el Mundial y ya ha conseguido superar las molestias físicas con las que empezó el torneo.

Y así lo reconoció el propio jugador en la zona mixta después del partido: "Me he encontrado bien".

Pese a no haber marcado más que un gol, el español no da importancia a eso: "La Eurocopa la ganamos metiendo un gol. Y ahora llevo solo uno, así que podemos estar tranquilos".

Pero para poder levantar la Copa del Mundo, hay que superar a Francia en las semifinales. Rival que valora igual que España: "Somos las dos mejores selecciones del Mundial".

Lamine Yamal con Courtois. Reuters

Aunque no la tiene ningún temor: "Hay dos opciones: o que lleguen a tres finales del Mundial seguidas o que les ganemos dos veces. No les tenemos ningún miedo".

Merino, héroe otra vez

Otra vez fue protagonista, otra vez marcó el gol de la victoria para España. Y el propio jugador alucinaba con lo que está viviendo: "Es increíble, no sé ni qué decir".

La realidad es que ya van dos partidos seguidos donde es el héroe para los españoles: "Me imagino que esto corrobora que no hay casualidades, que si te toca es porque estás preparado para cuando sales.

Mikel Merino celebrando el segundo gol en el España - Bélgica Reuters Reuters

Además, no piensa en él, sino en lo colectivo: "Que marque en semis sea quien sea, que gane España y estemos un pasito más cerca".

El arquitecto Luis de la Fuente

El artífice de todo esto es el seleccionador español, Luis de la Fuente. El entrenador dedicó unas palabras al goleador: "Tiene muchas virtudes, podría jugar en cualquier equipo y para nosotros está hecho a medida. Sabemos que siempre está".

Pero para conseguir estos resultados es necesario un trabajo previo y una unión entre todos, algo que ha conseguido el seleccionador: "Es el carácter del equipo en cualquier circunstancia y situación, reitero mi orgullo de dirigir a este equipo con más ganas de crecer y mejorar".

El cuerpo técnico de España celebrando. Reuters

También quiso remarcar que jugar con Francia no es sinónimo de derrota: "Pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia, estarán igual de preocupados ellos, hemos sido la única selección en el mundo capaz de ganarle dos partidos consecutivos".

De la Fuente se refiere al encuentro de la pasada Eurocopa y al de la pasada Nations League, donde España consiguió imponerse y avanzar a la final. Algo que intentará conseguir de nuevo en esta ocasión.

Por parte de los belgas

Courtois habló después del partido. El portero del Real Madrid se tuvo que retirar en la segunda parte por problemas físicos.

Algo que explicó: "En un golpeo largo sentí algo. Me senté un momento para que lo viera el médico y quise seguir, pero no podía golpear y el míster me dijo que si no estaba al 100% me cambiaba".

Thibaut Courtois, lesionado durante el partido ante España. Reuters

Su sustituto fue Lammens, que se convirtió en principal protagonista para mal en el gol de España. Aún así, Courtois salió a defenderle: "El campo está muy seco, es mala suerte, no hay que matar al chico, es un gran portero".

Un contraste con la alegría de los españoles que ya piensan en el siguiente partido del Mundial.