Mbappé sigue sin fallar y Francia se cuela en las semis del Mundial tras eliminar de nuevo a Marruecos

El delantero del Real Madrid abrió el marcador y Dembélé anotó el segundo gol. Los galos serían el rival de España si la Selección avanza.

Francia

Marruecos

Kylian Mbappé ha sido decisivo en todos y cada uno de los partidos del Mundial que ha jugado. En los seis. En los cuartos de final, por supuesto, no iba a ser menos. Falló un penalti, pero se redimió y abrió el marcador para marcarle a Francia el camino hacia las semifinales. [Así vivimos la victoria de Francia ante Marruecos en el Mundial]

De nuevo en Marruecos lloran por culpa de Francia. Si hace cuatro años fue en semifinales, esta vez sucedió un poco antes. Los galos fueron superiores y firmaron exactamente el mismo resultado que en Qatar, aunque esta vez con distintos goleadores.

En seis minutos desatascó la situación el equipo de Deschamps gracias a los destellos de Mbappé, que no cede en su carrera por la Bota de Oro con Messi, y Dembélé. Francia ya está en semifinales y si España logra el pase a esta ronda ya sabe quién será su rival.

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Mbappé falla el penalti

Doue, definitivo para desatascar la anterior eliminatoria ante Paraguay, se ganó la confianza de Deschamps. Se quedó en el banquillo Barcola, muestra de que el seleccionador francés tiene manga ancha para reconocer los méritos de los suyos según avanza el torneo.

Francia salió con alegría al campo. Lo necesitaba, de hecho. Sabía que Marruecos iba a querer hacerse fuerte en defensa para tratar de aprovechar sus escasas oportunidades al contraataque, que no sería fácil penetrar por la tela de araña africana.

Mbappé se encargó de darle vida a los suyos. Un buen chutazo suyo obligó a Bono a intervenir por primera vez a los tres minutos, y en el siguiente saque de esquina Upamecano de nuevo volvió a exigir al guardameta.

Olise trata de marcharse ante Brahim Díaz. REUTERS

Bono se convirtió, sin duda, en el mejor de la primera mitad, en el héroe marroquí que mantuvo a los suyos a flote. Está en plena forma el ex del Sevilla, pletórico.

Poco a poco Marruecos fue llevando el partido a su terreno. Francia dominaba, jugaba en campo contrario, pero los Leones del Atlas planteaban serias dificultades a los de Deschamps para llegar con claridad.

Los minutos empezaron a comerse el crono. El partido navegaba en una especie de indecisión cuando Francia cogió a la contra a Marruecos. El mundo al revés.

Bono detiene el penalti de Mbappé. REUTERS

Una pérdida de Achraf provocó el contragolpe francés, y Olise no lo dudó. Se lanzó verticalmente con un objetivo claro en la mente, sirvió el balón en velocidad para Mbappé y el delantero terminó cayendo en el área.

Se cruzó un auténtico tren de mercancías que se lo llevó por delante. Mazraoui se lanzó con todo al suelo y arrasó con lo que por allí había. Penalti clamoroso, de esos que agradecen los árbitros para no tener problemas.

Tras más de tres minutos interminables de revisión -alguien debería parar esto- Mbappé asumió la responsabilidad. Quería igualar a Messi en la tabla de goleadores, tenía que hacerlo. Pero no lo consiguió.

Mbappé ejecuta el penalti. REUTERS

Su disparo fue malo. A su lado de seguridad, flojo y centrado. Además, Bono le adivinó las intenciones. Detuvo fácil el guardameta, una más para confirmarse como el héroe de la noche.

Pese al golpe, el guion de partido siguió siendo el mismo hasta el descanso. No se detuvo el dominio francés. Los galos mordieron en la presión, Doue robó y, como Juan Palomo, él lo hizo todo. Su disparo lo desvió el de siempre, Bono. Imbatible.

La primera parte concluyó con un chutazo de Lucas Digne al larguero. Un lanzamiento lejano sin aparente peligro que se envenenó para terminar estrellándose en la madera.

Kylian se redime

Más de lo mismo en la segunda parte. Marruecos no atisbaba un cambio de plan, le venía bien lo que estaba sucediendo si Francia no apretaba un poco más el acelerador.

Doue lo intentó desde izquierda con un lanzamiento que murió en las manos de Bono, y poco después Olise hizo de las suyas por el carril central, pero tras conectar con Mbappé el del Real Madrid estaba en fuera de juego.

Es muy arriesgado jugar a que no pase nada contra Francia y no tener un plan B. Por eso, el mundo se le vino encima a Marruecos en apenas seis minutos.

Mbappé celebra su gol ante Marruecos. REUTERS

A la media hora de juego, Olise cazó un balón vivo en la frontal, sirvió para Mbappé y el del Real Madrid se redimió de su error anterior. Encaró a Diop, fijó su punto de mira en el palo largo y allí clavó el disparo con una precisión milimétrica. Un gol de bandera, perfecto para sacarse la espina del penalti.

El segundo golpe de Francia llegó acto seguido. Kone sacó rápido una falta, Mbappé la dejó de cara para Dembélé y el del PSG, llegando desde atrás, la clavó abajo, donde le duele a los porteros.

Ahí quedó visto para sentencia. Quedaba mucho tiempo por delante, pero Marruecos no tuvo capacidad de reacción. Francia sí que se resguardó un poco más y replegó, pero en ningún momento Maignan sufrió más de lo debido.

De hecho, el gran susto lo puso Mbappé. El máximo goleador del torneo se echó al suelo y enseguida saltaron todas las alarmas. No era grave. Se marchó por su propio pie para dejar su lugar a Mateta y le aplicaron hielo en el tobillo.

Francia navegó con firmeza hacia las semifinales en el tramo final del partido, sin sustos. Su relación con los Mundiales en los últimos tiempos es sencillamente espectacular. España ya sabe cuál es su camino hacia la final.

Francia 2 - 0 Marruecos

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, m.87), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné (Warren Zaïre-Emery, m,71), Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué (Bradley Barcola, m.77) y Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, m.77).

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Zakaria El Ouahdi, m.74); Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, m.61), Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss (Soufiane Rahimi, m.61), Chemsdine Talbi (Amine Sbaï, m.85) y Brahim Díaz (Gessime Yassine, m.74).

Goles: 1-0, m.60: Kylian Mbappé; 2-0, m.66: Ousmane Dembélé.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Amonestó al marroquí Issa Diop.

Incidencias: Eliminatoria de cuartos de final del Mundial 2026 disputada en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston (Estados Unidos) ante 63.811 espectadores.