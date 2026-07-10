La máquina perfecta de España espera a Pedri: la revancha ante una Bélgica espoleada para cerrar una herida de 40 años

España

Bélgica

Era el 22 de junio de 1986. El estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Juan Señor había empatado en el 85 para abrir una tanda de penaltis que terminaría con el sueño de España y con el llanto de una generación que había llegado a cuartos como favorita.

Jean-Marie Pfaff detuvo el lanzamiento de Eloy Olaya y Bélgica avanzó 5-4 desde los once metros para clasificarse a unas semifinales que, aún hoy, se recuerdan en España como una de las grandes espinas clavadas en la historia mundialista de la Selección.

Cuatro décadas después, en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, la historia ofrece una segunda oportunidad. O una cuenta pendiente, según quién la mire.

España llega a este cuarto de final convertida en la protagonista más sólida del torneo. Cinco partidos, cinco victorias y una portería que nadie ha conseguido batir en lo que va de Mundial.

Es el reflejo de un modelo de juego maduro, construido con paciencia por Luis de la Fuente y ejecutado con una precisión que asombra incluso a quienes lo conocen de cerca. "A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo", declaró el seleccionador.

Unai Simón acumula ya 609 minutos consecutivos sin encajar en Mundiales, un registro que enterró hace semanas el récord de 517 minutos del italiano Walter Zenga en Italia 1990. "Dejar la portería a cero es el trabajo de los 26 que estamos aquí", repitió tras el triunfo ante Portugal.

Esa victoria sobre Portugal en los octavos fue, quizás, el partido más incómodo del torneo para España. Luis de la Fuente alineó un equipo que dominó sin brillar, que buscó sin encontrar durante noventa minutos de tensión creciente hasta que Mikel Merino, en el 91, apareció para resolver con un remate de zurda lo que el juego no había podido solucionar antes.

Alineaciones probables del España - Bélgica Diseño: Deportes EE

El suplente como redentor; el banco como arma táctica. De la Fuente lleva todo el Mundial demostrando que sabe cuándo y cómo mover sus fichas, y eso le da a España una dimensión competitiva que va más allá del once titular.

Esperando al mejor Pedri

Pedri lo vivió desde el campo y no esquivó la autocrítica.

"Sé cuándo juego bien y cuándo juego mal, no necesito que nadie me lo diga. Creo que no fue uno de mis mejores partidos de la temporada ni de mi carrera. Hay que ser autocrítico y estoy convencido de que en el siguiente partido lo haré mejor", reconoció el centrocampista canario ante los medios.

A sus 23 años, Pedri es ya el director de orquesta de una Selección que lo necesita en plenitud para aspirar al título. El debate sobre si debería ceder su puesto no tiene eco en el vestuario español, donde técnicos y compañeros lo perciben como indiscutible.

Y Pedri, consciente del momento, aceptó el reto de reivindicarse a Bélgica. "Seguimos siendo favoritos y vamos a por el Mundial", zanjó.

Pedri se lleva las manos a la cabeza tras una ocasión ante Portugal. Reuters

Frente a él, Kevin De Bruyne. El cerebro creativo del Nápoles, que a sus 35 años sigue siendo el futbolista con más talento de los Diablos Rojos, un mago del pase filtrado que puede desequilibrar un partido con una sola acción. El duelo en la zona media será el eje táctico del encuentro: quién controle esa franja de terreno dictará el tempo y, probablemente, el resultado.

España presiona más alto y con más intensidad que ningún otro equipo del torneo; Bélgica necesita salir rápido y en velocidad, con Jérémy Doku por la banda desordenando a Cucurella, y con Lukaku aparcado en el área esperando el balón definitivo.

Las 17 ocasiones de gol creadas por Trossard en el Mundial de 2026 Fuente: Opta

Precisamente Lukaku y Charles De Ketelaere son los dos hombres que más preocupan a la defensa española. El joven futbolista del Atalanta marcó dos goles en el 4-1 ante Estados Unidos, mientras que el veterano jugador, ahora también en el Nápoles, completó otra actuación de referencia para los atacantes belgas.

Bélgica tiene el segundo mejor ataque del torneo y la capacidad ofensiva para plantear una amenaza real a la portería más sólida de la competición.

El problema estructural belga

Sin embargo, llega con una baja que duele: Amadou Onana, el músculo del mediocampo, cayó lesionado ante los estadounidenses en el minuto 21 y no podrá estar en Los Ángeles.

"La gran decepción, la única nube negra de esta noche, es la lesión de Amadou Onana. Le debíamos a él seguir adelante", declaró Rudi García tras el partido. Sin el centrocampista del Aston Villa, el sistema belga pierde su equilibrio físico y queda más expuesto a la presión alta española.

El seleccionador francés afrontó la semana con una mezcla de ambición declarada y realismo táctico.

"Primero intentamos poner en marcha nuestros propios principios de juego, defensivos y ofensivos, y después señalamos a los jugadores las fuerzas y debilidades del rival, pero no soy un entrenador que se adapte al oponente, que de repente juega muy defensivo porque hay un buen equipo delante", advirtió.

Y añadió: "Está bien estar en cuartos de final, pero queremos estar en las semifinales, jugaremos con esa ambición".

La grave lesión de Amadou Onana con Bélgica. Reuters

Bélgica va a Los Ángeles a ganar, pese al ruido extradeportivo de una semana marcada por la polémica de Balogun, Trump y la FIFA, episodio que García cerró con ironía antes del partido ante Estados Unidos: "No sabía que, en el Mundial, el 5 de julio es en realidad el 1 de abril, es decir, el Día de los Inocentes".

Thibaut Courtois, desde la portería, pone la dosis de equilibrio que el conjunto belga necesita.

El guardameta del Real Madrid asumió públicamente el rol de favorito para su rival -"Es difícil para nosotros porque ellos son los favoritos, pero en el fútbol todo puede pasar"- y reconoció que aún no tienen plan para frenar a Lamine Yamal: "No podemos pensar solamente en Lamine; es muy bueno, pero España tiene muchas otras virtudes", señaló.

El propio Lamine, que busca su mejor versión después de casi dos meses de baja por lesión, tiene muy claro su estado de forma: "Me encuentro muy bien, con muchas ganas de demostrar lo que somos como España y lo que soy. La gente se acuerda de estos momentos, a partir de octavos y de cuartos. Es cuando más motivado estoy".

Lamine y Doku en las bandas opuestas dibujan el duelo individual más espectacular del encuentro: velocidad contra velocidad, desequilibrio contra desequilibrio, generación contra generación.

El premio es mayúsculo. El ganador se planta en semifinales, donde espera ya Francia. Para España significaría mantener vivo un invicto que ya alcanza los 35 partidos sin perder. Para Bélgica, igualar su mejor actuación mundialista de todos los tiempos: las semifinales de Rusia 2018, donde cayeron ante Francia.

Y sobre todo esto, la dimensión histórica que ningún número puede resumir del todo: cuarenta años después de Puebla, la misma ronda, el mismo rival.

La herida sigue ahí, en algún rincón de la memoria colectiva del fútbol español. Esta noche en Los Ángeles, una máquina engrasada hasta la perfección tiene la oportunidad de cicatrizarla.