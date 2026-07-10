España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Previa de cuartos, resultado, goles, alineaciones del partido y última hora de Lamine Yamal
España se enfrenta a Bélgica en los cuartos de final del Mundial, tras superar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un agónico triunfo para los de De la Fuente.
¿Dónde emiten el España-Bélgica y a qué hora?
El encuentro arranca esta noche a las 21:00 (hora peninsular) y podrá seguirse en directo a través de varias opciones. Si prefieres disfrutarlo en abierto y de forma gratuita, la retransmisión correrá a cargo de La 1 y de la plataforma digital RTVE Play. Por otro lado, para quienes cuentan con opciones de pago, el choque será emitido de manera íntegra a través de DAZN.
¿Quién será el rival de España si clasifica a semifinales?
Si la selección española logra superar la dura prueba de esta noche ante los belgas, su rival en las ansiadas semifinales será la selección de Francia. El combinado galo ya ha hecho los deberes en su respectiva eliminatoria de cuartos y espera pacientemente para protagonizar el que sería un auténtico clásico del fútbol europeo.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | La garantía de Oyarzabal
Nunca hace ruido, pero Mikel Oyarzabal siempre cumple. El delantero vasco es la definición de profesionalidad táctica, ofreciendo presión incansable, ayudas defensivas y un tremendo olfato goleador que ya ha dado grandes alegrías a la selección española en momentos críticos.
Ya sea de titular o como recurso desde el banquillo, Oyarzabal aporta una inteligencia competitiva suprema. Sus desmarques de apoyo y su sangre fría en la definición lo convierten en un seguro de vida para solventar cualquier atasco ofensivo que sufra el equipo nacional.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | El bronce belga de 2018
El mayor hito reciente de la selección belga se produjo en el Mundial de Rusia 2018. En aquel torneo, su excepcional generación de futbolistas alcanzó un histórico tercer puesto, eliminando a Brasil y demostrando un nivel de juego espectacular que cautivó a los aficionados de todo el mundo.
Aunque aquella plantilla ha sufrido cambios lógicos por el paso del tiempo, el gen competitivo sigue intacto. El respeto internacional ganado en 2018 convierte a Bélgica en un adversario temible, capaz de gestionar la presión en los escenarios más exigentes de una Copa del Mundo.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | La estrella en el Mundial 2010
El aficionado español siempre tendrá en su corazón el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la selección bordó su primera y única estrella en el pecho. Aquella generación dorada demostró que un estilo basado en la técnica y el compañerismo podía conquistar el planeta fútbol de manera brillante.
Ese legado histórico pesa, pero también motiva a los jugadores actuales. En cada gran cita, se espera que España compita hasta las últimas instancias, y superar a rivales de la talla de Bélgica es el único camino para soñar con levantar nuevamente la ansiada Copa del Mundo.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | La filosofía belga
Bélgica ha consolidado a lo largo de los años un estilo basado en las transiciones rápidas y el poderío físico. Acostumbrados a jugar con una defensa de tres centrales y carrileros largos, su capacidad para recuperar el balón y plantarse en el área contraria en pocos segundos es formidable.
La estrategia de los Diablos Rojos pasará hoy por aprovechar cualquier pérdida española. Su juego directo y la contundencia de sus atacantes obligarán a la defensa española a mantener una vigilancia extrema y a no cometer errores en la salida de balón.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | El peso de la historia
El encuentro de hoy no es solo un partido más de la fase eliminatoria; es un choque entre dos filosofías del viejo continente. España y Bélgica se han cruzado en 23 ocasiones a lo largo de su historia, con un balance muy favorable para La Roja, que domina con 12 victorias, frente a las 6 belgas y los 5 empates restantes.
Sin embargo, en el contexto de un Mundial, la tensión cambia las reglas del juego. La última vez que se vieron las caras en una Copa del Mundo fue en Italia 1990, donde un joven Scifo y una rocosa defensa frustraron los planes españoles. Hoy, 36 años después, el escenario norteamericano promete dictar una nueva y emocionante sentencia histórica.