España - Bélgica, en directo hoy | Dónde ver en TV, cuartos de final del Mundial 2026, resultado, goles, alineaciones del partido y última hora de Lamine Yamal
España se enfrenta a Bélgica en los cuartos de final del Mundial, tras superar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un agónico triunfo para los de De la Fuente.
¿Dónde emiten el España-Bélgica y a qué hora?
El encuentro arranca esta noche a las 21:00 (hora peninsular) y podrá seguirse en directo a través de varias opciones. Si prefieres disfrutarlo en abierto y de forma gratuita, la retransmisión correrá a cargo de La 1 y de la plataforma digital RTVE Play. Por otro lado, para quienes cuentan con opciones de pago, el choque será emitido de manera íntegra a través de DAZN.
¿Quién será el rival de España si clasifica a semifinales?
Si la selección española logra superar la dura prueba de esta noche ante los belgas, su rival en las ansiadas semifinales será la selección de Francia. El combinado galo ya ha hecho los deberes en su respectiva eliminatoria de cuartos y espera pacientemente para protagonizar el que sería un auténtico clásico del fútbol europeo.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Rodri y Pedri, sala de máquinas
El control español dependerá en buena medida de Rodri y Pedri. El primero debe ordenar la salida, proteger las transiciones y elegir cuándo acelerar. El segundo aporta giros, asociaciones y pases capaces de superar líneas. Juntos determinan dónde y a qué velocidad se disputa el encuentro.
Bélgica tratará de impedir que reciban con comodidad, posiblemente acumulando jugadores por dentro y cerrando las conexiones con los delanteros. España necesitará mover el balón con rapidez para encontrar al hombre libre. Si ambos centrocampistas consiguen gobernar, la Roja reducirá el peligro de los contragolpes y aumentará esta misma noche sus opciones de avanzar.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Merino, el recurso decisivo
Mikel Merino llega reforzado después de marcar el gol que eliminó a Portugal. Su aparición desde el banquillo volvió a demostrar la importancia de los suplentes en un torneo largo, donde la fatiga y los diferentes escenarios obligan a utilizar perfiles distintos durante una misma eliminatoria.
El centrocampista ofrece altura, llegada y capacidad para atacar centros laterales. También puede ayudar a España a proteger una ventaja o aumentar la presión cerca del área belga. Aunque no parta como titular, su influencia puede crecer conforme avance el encuentro y los espacios comiencen a aparecer en los minutos más exigentes del partido.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Unai Simón protege un récord
Unai Simón llega a los cuartos con 609 minutos consecutivos sin encajar en partidos de la Copa del Mundo. El guardameta español superó durante este torneo registros históricos de la competición y ha mantenido su portería intacta en los cinco encuentros disputados por la Roja en Norteamérica.
Su influencia no se limita a las paradas. Participa en la salida de balón, ofrece una línea de pase a los centrales y ayuda a atraer la presión rival. Ante Bélgica necesitará precisión en los envíos largos, porque superar la primera presión puede abrir situaciones favorables para los extremos españoles desde el inicio.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy | Courtois alcanza territorio histórico
Thibaut Courtois disputó ante Estados Unidos su partido número 20 en los Mundiales, convirtiéndose en el primer belga en alcanzar esa cifra. Solamente Manuel Neuer y Hugo Lloris habían llegado antes a veinte apariciones mundialistas entre los porteros. Su experiencia será uno de los grandes apoyos de Bélgica.
El guardameta conoce además perfectamente a muchos internacionales españoles por su trayectoria en el Real Madrid. Su envergadura, colocación y capacidad para responder en momentos decisivos pueden resultar fundamentales si España domina. También representa una garantía ante posibles penaltis, el escenario que decidió el cruce mundialista de 1986 entre las dos selecciones.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | De Bruyne puede regresar al once
Kevin De Bruyne apunta a recuperar protagonismo después de no disputar el encuentro de octavos contra Estados Unidos. El centrocampista ha entrenado con normalidad y su posible titularidad modificaría el plan belga. Pocos jugadores interpretan mejor el último pase o el golpeo desde la frontal cuando aparecen espacios.
España deberá impedir que reciba cómodo entre líneas y levante la cabeza. Rodri, Pedri y los centrales tendrán que coordinarse para cerrar sus zonas de influencia. De Bruyne no necesita intervenir constantemente para decidir un partido: una conducción, un centro preciso o una falta pueden cambiar por completo la eliminatoria en segundos.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Luis de la Fuente pide máxima concentración
Luis de la Fuente ha evitado cualquier debate sobre favoritos. El seleccionador español recordó que en una eliminatoria de esta magnitud se puede perder incluso jugando mejor y calificó a Bélgica como un rival potente, repleto de futbolistas acostumbrados a competir en los clubes más importantes de Europa.
Su mensaje se centra en mantener el equilibrio que ha sostenido a España durante el campeonato. La Roja ha sido fiable en defensa y genera numerosas llegadas, aunque algunos partidos hayan exigido paciencia. El entrenador confía en que los goles aparecerán si el equipo conserva identidad, intensidad y disciplina durante noventa minutos.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Sextos cuartos para la selección
España aparece hoy por sexta vez entre los ocho mejores de un Mundial. Antes había alcanzado esa frontera en 1934, 1950, 1986, 1994 y 2010. El balance recuerda lo difícil que resulta progresar desde este punto: únicamente la edición sudafricana terminó con la Roja levantando el trofeo.
La cita adquiere por ello una dimensión especial para una generación que ya ha ganado la Eurocopa, pero todavía busca dejar su huella en un Mundial. Alcanzar las semifinales confirmaría que el nuevo ciclo español también puede competir con éxito en el torneo más exigente y prestigioso del planeta, en cualquier escenario internacional.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Diez años desde el último duelo
España y Bélgica no se enfrentan desde el 1 de septiembre de 2016. Aquel amistoso disputado en Bruselas terminó con victoria española por 0-2, gracias a dos goles de David Silva. Fue además el estreno de Julen Lopetegui como seleccionador absoluto después de la etapa de Vicente del Bosque.
Desde entonces, ambas plantillas han cambiado profundamente. Courtois, De Bruyne y Lukaku continúan como referentes belgas, mientras que España ha construido un bloque más joven alrededor de Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Nico Williams. El reencuentro llega con una semifinal mundialista en juego y millones de espectadores pendientes en el planeta.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | La garantía de Oyarzabal
Nunca hace ruido, pero Mikel Oyarzabal siempre cumple. El delantero vasco es la definición de profesionalidad táctica, ofreciendo presión incansable, ayudas defensivas y un tremendo olfato goleador que ya ha dado grandes alegrías a la selección española en momentos críticos.
Ya sea de titular o como recurso desde el banquillo, Oyarzabal aporta una inteligencia competitiva suprema. Sus desmarques de apoyo y su sangre fría en la definición lo convierten en un seguro de vida para solventar cualquier atasco ofensivo que sufra el equipo nacional.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | El bronce belga de 2018
El mayor hito reciente de la selección belga se produjo en el Mundial de Rusia 2018. En aquel torneo, su excepcional generación de futbolistas alcanzó un histórico tercer puesto, eliminando a Brasil y demostrando un nivel de juego espectacular que cautivó a los aficionados de todo el mundo.
Aunque aquella plantilla ha sufrido cambios lógicos por el paso del tiempo, el gen competitivo sigue intacto. El respeto internacional ganado en 2018 convierte a Bélgica en un adversario temible, capaz de gestionar la presión en los escenarios más exigentes de una Copa del Mundo.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | La estrella en el Mundial 2010
El aficionado español siempre tendrá en su corazón el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la selección bordó su primera y única estrella en el pecho. Aquella generación dorada demostró que un estilo basado en la técnica y el compañerismo podía conquistar el planeta fútbol de manera brillante.
Ese legado histórico pesa, pero también motiva a los jugadores actuales. En cada gran cita, se espera que España compita hasta las últimas instancias, y superar a rivales de la talla de Bélgica es el único camino para soñar con levantar nuevamente la ansiada Copa del Mundo.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | La filosofía belga
Bélgica ha consolidado a lo largo de los años un estilo basado en las transiciones rápidas y el poderío físico. Acostumbrados a jugar con una defensa de tres centrales y carrileros largos, su capacidad para recuperar el balón y plantarse en el área contraria en pocos segundos es formidable.
La estrategia de los Diablos Rojos pasará hoy por aprovechar cualquier pérdida española. Su juego directo y la contundencia de sus atacantes obligarán a la defensa española a mantener una vigilancia extrema y a no cometer errores en la salida de balón.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | El peso de la historia
El encuentro de hoy no es solo un partido más de la fase eliminatoria; es un choque entre dos filosofías del viejo continente. España y Bélgica se han cruzado en 23 ocasiones a lo largo de su historia, con un balance muy favorable para La Roja, que domina con 12 victorias, frente a las 6 belgas y los 5 empates restantes.
Sin embargo, en el contexto de un Mundial, la tensión cambia las reglas del juego. La última vez que se vieron las caras en una Copa del Mundo fue en Italia 1990, donde un joven Scifo y una rocosa defensa frustraron los planes españoles. Hoy, 36 años después, el escenario norteamericano promete dictar una nueva y emocionante sentencia histórica.