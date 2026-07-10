España - Bélgica, en directo hoy | Dónde ver en TV, cuartos de final del Mundial 2026, resultado, goles, alineaciones del partido y última hora de Lamine Yamal

¿Dónde emiten el España-Bélgica y a qué hora?

El encuentro arranca esta noche a las 21:00 (hora peninsular) y podrá seguirse en directo a través de varias opciones. Si prefieres disfrutarlo en abierto y de forma gratuita, la retransmisión correrá a cargo de La 1 y de la plataforma digital RTVE Play. Por otro lado, para quienes cuentan con opciones de pago, el choque será emitido de manera íntegra a través de DAZN.

¿Quién será el rival de España si clasifica a semifinales?

Si la selección española logra superar la dura prueba de esta noche ante los belgas, su rival en las ansiadas semifinales será la selección de Francia. El combinado galo ya ha hecho los deberes en su respectiva eliminatoria de cuartos y espera pacientemente para protagonizar el que sería un auténtico clásico del fútbol europeo.