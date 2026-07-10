España - Bélgica hoy, en directo | Goles, resultado, marcador, ganador, alineaciones y última hora del partido de cuartos de final
Sigue la última hora del partido de cuartos de Final del Mundial donde España se enfrentará a Bélgica tras superar a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
La máquina perfecta de España espera a Pedri: la revancha ante una Bélgica espoleada para cerrar una herida de 40 años
🔴Alineaciones confirmadas
España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Doku, De Ketelaere y Trossard.
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España - Bélgica, Minuto 5 | Los regates de Doku
(0-0) Doku ha conseguido irse de tres jugadores españoles que estaban presionando arriba para intentar recuperar en campo contrario.
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España - Bélgica, Minuto 2 | La primera por la izquierda
(0-0) La primera de la Selección ha venido por la izquierda. Cucurella desdobló a Baena que le dio el pase un poco tarde y la jugada acabó en fuera de juego.
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España - Bélgica, Minuto 1 | ¡¡¡Arranca el partido!!!
(0-0) Pone el balón en juego la selección belga que no quiere rifar la posesión y ya están jugando en corto.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Minuto de silencio
Hay un minuto de silencio en el estadio por los fallecidos en el incendio que se está produciendo en Almería.
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | Suena el himno español
Suena el himno español en el estadio. Todos los jugadores abrazados y concentrados pensando en cómo va a ser el partido.
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | Ya salen los jugadores
Ya salen todos los jugadores de los dos equipos para escuchar los respectivos himnos. No queda nada para que empiece a rodar el balón y de comienzo el partido de cuartos de final del Mundial.
Hay un gran ambiente en las gradas y no se ve casi ninguna butaca vacía.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Tielemans se queda en el banquillo
Cambio de última hora, Tielemans se queda en el banquillo y entra en su lugar Vanaken. Un cambio muy trascendental para los belgas que pierden a su capitán.
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | 20 minutos para comenzar
Quedan solo 20 minutos para que empiece el partido y ya vuelven los jugadores a los vestuarios para recibir las últimas instrucciones de sus entrenadores. En breves dará comienzo la ceremonia de himnos.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Tielemans es el jugador con más kilómetros
Youri Tielemans llega al encuentro con un registro singular: ha recorrido 61,8 kilómetros durante el Mundial, más que cualquier otro futbolista del torneo al concluir los octavos. El dato refleja su continuidad, su despliegue y la importancia que posee dentro del centro del campo belga.
Tielemans combina trabajo defensivo con buen golpeo y capacidad para llegar desde atrás. España deberá vigilarlo especialmente cuando el balón quede suelto cerca de la frontal. La ausencia de Onana puede obligarle a asumir todavía más responsabilidades, tanto en la recuperación como en la construcción de los ataques durante una eliminatoria previsiblemente muy larga.
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | Merino, el recurso decisivo
Mikel Merino llega reforzado después de marcar el gol que eliminó a Portugal. Su participación desde el banquillo volvió a demostrar la importancia de los suplentes en un torneo largo, donde la fatiga y los diferentes escenarios obligan a utilizar perfiles distintos durante una misma eliminatoria.
El centrocampista ofrece altura, llegada y capacidad para atacar centros laterales. Aunque no parta como titular, su influencia puede crecer conforme avance el encuentro y los espacios comiencen a aparecer en los minutos más exigentes del partido.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Oyarzabal es la principal referencia
Mikel Oyarzabal se ha consolidado como la principal referencia ofensiva de España. Puede actuar como delantero, caer a los costados o participar entre líneas, movimientos que facilitan las llegadas de los interiores.
Ante centrales poderosos, su movilidad puede ser más importante que una lucha permanente dentro del área. Si consigue arrastrar marcar, abrirá espacios para los extremos y las incorporaciones desde segunda línea.
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | Saltan los equipos a calentar
Ya salen todos los jugadores a realizar los ejercicios de calentamiento previos al partido. Los primeros en saltar al césped han sido los porteros belgas con Courtois en cabeza.
Quedan menos de 50 minutos para que empiece a rodar el balón y ya empieza a estar todo preparado.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Lamine Yamal vuelve al foco
Lamine Yamal afronta otra gran noche con la Selección. Luis de la Fuente destacó su motivación y valoró especialmente el trabajo colectivo realizado ante Portugal. Bélgica sabe que concederle situaciones de uno contra uno cerca del área puede resultar muy peligroso.
El extremo intentará repetir y volver a marcar gol como hizo contra Arabia Saudí tras volver a tener buenas sensaciones y superar del todo la lesión con la que comenzó el Mundial.
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | Courtois alcanza cifras históricas
Thibaut Courtois disputó ante Estados Unidos su partido número 20 en los Mundiales, convirtiéndose en el primer belga en alcanzar esa cifra. Solamente Neuer y Lloris habían llegado antes a estas apariciones entre los porteros.
El guardameta conoce además perfectamente a muchos internaciones españoles por su trayectoria en el Real Madrid. Su envergadura, colocación y capacidad para responder en momentos decisivos pueden resultar fundamentales si España domina.
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Nico Williams entre dudas
El estado de Nico Williams ha sido uno de los principales asuntos de la previa. El extremo arrastra molestias musculares y no se sabe si va a poder disputar algún minuto en esta eliminatoria.
En su lugar está jugando Baena, que está haciendo buenos encuentros, marcando incluso un gol ante Uruguay que dio la victoria a España.
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | Los once de 'Los diablos Rojos'
Ya se conocen los once elegidos para salir de titulares por parte del combinado belga. Hay que destacar la vuelta al once de Kevin de Bruyne.
🚨🇧🇪 LA COMPOSITION DES DIABLES EST TOMBÉE !— Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 10, 2026
🆕 Doku remplace Dodi Lukebakio
👇 Voici les 11 Diables qui débuteront ce choc face à l’Espagne 🇪🇸 pic.twitter.com/aaJdFFAgkv
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | La gran ausencia belga
Bélgica afronta el partido sin Amadou Onana, lesionado gravemente durante la victoria ante Estados Unidos. El centrocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y quedó descartado para el resto del Mundial.
Onana aportaba capacidad para recuperar, dominar duelos y cubrir grandes espacios delante de la defensa. Sin él, Bélgica deberá reorganizar el centro del campo y repartir esas tareas entre varios futbolistas.
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | Lukaku antes del partido
El delantero belga, Lukaku, habló antes del partido donde valoró la anterior eliminatoria: "Cuando estás con la espalda contra el muro tienes que tener la mentalidad para ganar y lo hicimos".
Además, comentó cómo va a ser el encuentro contra España: "Es un partido contra la mejor defensa del torneo, con España no tienes posesión de la pelota y puede ser un partido difícil para nosotros".
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España - Bélgica, Mundial 2026 hoy | Los once de Luis de la Fuente
Ya conocemos los once elegidos por Luis de la Fuente para salir de titulares en este partido de cuartos de final. Un cambio muy relevante, se queda en el banquillo Pedri y sale en su lugar Fabián.
🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Bélgica.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/XgspP4mfVq— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 10, 2026
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España-Bélgica, Mundial 2026 hoy, en directo | Los 26 españoles están disponibles
La mejor noticia para Luis de la Fuente es que puede contar con los 26 jugadores convocados. El seleccionador aseguró en la rueda de prensa previa que todos están sanos, una circunstancia especialmente valiosa.
La disponibilidad amplía las alternativas para modificar el encuentro desde el banquillo. España ha encontrado soluciones con diferentes perfiles durante el torneo, siendo el gol de Mikel Merino ante Portugal el mejor ejemplo de ello.