Francia vs Marruecos, en directo | Resultado, goles, penalti de Mbappé y última hora del Mundial 2026
Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en uno de los partidos más atractivos de la fase eliminatoria.
Los seis 'franceses' del Atlas: cómo Marruecos construyó sobre suelo galo el equipo que puede hundir a 'Les Bleus'
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 45+5 | Descanso sin goles entre Francia y Marruecos
Finaliza la primera parte con empate sin goles. Francia ha tenido las ocasiones más claras del encuentro, incluido un penalti fallado por Mbappé y un disparo de Digne al larguero, pero Marruecos resiste y todo queda abierto para la segunda mitad.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 45+5 | Hakimi desperdicia la falta antes del descanso
Achraf Hakimi fue el encargado de lanzar la falta desde una posición peligrosa, pero su disparo no encontró portería y se marchó desviado. Marruecos desaprovecha la última oportunidad de la primera parte.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 45+4 | Mano de Rabiot y falta peligrosa para Marruecos
Adrien Rabiot comete mano y el árbitro señala falta a favor de Marruecos en una zona muy peligrosa, al borde del área francesa. Los marroquíes tendrán una buena oportunidad a balón parado antes del descanso.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 45+1 | ¡Digne estrella un misil en el larguero!
¡A punto de marcar Francia! Lucas Digne probó fortuna con un potente disparo desde larga distancia que sorprendió a la defensa marroquí, pero el balón se estrelló contra el travesaño. Marruecos se salva antes del descanso.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 45 | Se añaden cinco minutos al primer tiempo
El árbitro añade cinco minutos de prolongación a la primera parte. Francia y Marruecos afrontan los últimos instantes antes del descanso con todo por decidir.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 44 | Upamecano no encuentra a Koundé con su pase en profundidad
Dayot Upamecano intentó sorprender con un pase en profundidad buscando la carrera de Jules Koundé, pero el envío del central francés fue demasiado potente. El balón terminó saliendo por la línea de fondo y Marruecos tendrá un saque de puerta.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 42 | Entrada dura de Upamecano sobre Marruecos
Dayot Upamecano cometió una falta sobre un jugador marroquí con una entrada contundente. El árbitro no mostró tarjeta al central francés y Marruecos dispondrá de un lanzamiento de falta cerca de la banda.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 40 | Marruecos mueve el balón con calma
Marruecos intenta ganar presencia en el partido con una circulación de pases cortos entre sus jugadores. Los africanos buscan encontrar espacios ante una Francia bien colocada en defensa.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 38 | Falta de El Aynaoui sobre un rival
Neil El Aynaoui comete falta sobre un jugador francés y el árbitro Facundo Tello detiene el juego. Francia dispondrá de una nueva acción ofensiva a balón parado.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 35 | ¡Bounou salva a Marruecos ante Doué!
¡Otra gran intervención de Bono! Désiré Doué recibió dentro del área y probó fortuna con un disparo a quemarropa, pero el portero marroquí respondió con un paradón para evitar el primer gol de Francia.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 32 | Dembélé roza el gol con un disparo lejano
Ousmane Dembélé tuvo una buena oportunidad para adelantar a Francia con un potente disparo desde fuera del área, pero su lanzamiento no encontró portería y se marchó desviado. Los galos siguen buscando el primer gol del encuentro.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 29 | Pausa de hidratación
El árbitro detiene el encuentro en el minuto 29 para que los jugadores puedan refrescarse. Ambos equipos aprovechan este parón para recibir indicaciones de sus entrenadores antes de reanudar el juego.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 28 | ¡Bounou detiene el penalti a Mbappé!
¡Paradón de Bounou! El guardameta marroquí adivinó el lanzamiento de Kylian Mbappé desde los once metros y mantiene el empate en el marcador. Francia desperdicia una gran oportunidad para ponerse por delante.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 25 | Penalti de Mazraoui sobre Mbappé
El árbitro señala penalti a favor de Francia después de una acción de Noussair Mazraoui sobre Kylian Mbappé dentro del área. Los galos tendrán una gran oportunidad para adelantarse en el marcador desde el punto de penalti.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 24 | Hakimi y Ounahi intentan combinar
Achraf Hakimi buscó asociarse con Azzedine Ounahi en una pared cerca del área francesa, pero la defensa gala estuvo atenta para cortar la acción. Marruecos mantiene la presión y dispondrá de un saque de esquina.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 22 | Olise no encuentra rematador con su centro al área
Michael Olise buscó sorprender con un centro desde la banda hacia el área marroquí, pero ningún compañero llegó a conectar con el envío. El balón terminó saliendo por la línea de fondo y Marruecos dispondrá de un saque de puerta.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 18 | Dembélé no encuentra portería tras un centro de Doué
Désiré Doué volvió a generar peligro para Francia con un buen centro al área que encontró a Ousmane Dembélé. El extremo francés conectó un cabezazo desde cerca del punto de penalti, pero su remate salió desviado lejos del palo izquierdo.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 16 | Francia domina ligeramente la posesión
Se cumplen los primeros 16 minutos de partido con una ligera superioridad de Francia en el control del balón. La posesión favorece a los galos con un 54 %, mientras que Marruecos acumula el 46 % restante en un encuentro muy igualado.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 16 | Hakimi desaprovecha una acción a balón parado
Oportunidad para Marruecos a balón parado. Achraf Hakimi buscó el centro al área tras el lanzamiento de una falta, pero su envío fue demasiado largo y terminó perdiéndose por la línea de fondo. Saque de puerta para Francia.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 15 | Mbappé no consigue superar a la defensa marroquí
Buena acción de Désiré Doué, que filtró un gran pase al interior del área para Kylian Mbappé. Sin embargo, el delantero francés no logró imponerse en el uno contra uno ante la defensa marroquí, que volvió a despejar el peligro.