Francia vs Marruecos, Mundial 2026 hoy | Dónde ver gratis el partido, a qué hora es, alineaciones confirmadas y última hora, en directo

La selección de Didier Deschamps, liderada por Kylian Mbappé, quiere seguir avanzando hacia un nuevo título mundial, mientras que el conjunto marroquí aspira a prolongar su histórica trayectoria en el torneo. Ambos equipos llegan tras superar con autoridad los octavos de final y ahora se juegan un billete para las semifinales.

Dónde ver el Francia - Marruecos del Mundial 2026

El partido entre Francia y Marruecos podrá seguirse en televisión a través de La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN en España. Además, podrás seguir el minuto a minuto, el resultado, los goles y todas las reacciones en este directo.

A qué hora es el Francia - Marruecos del Mundial 2026

El encuentro entre Francia y Marruecos se disputa este jueves 9 de julio y comenzará a las 22:00 horas (hora peninsular española). El escenario será el Boston Stadium de Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), conocido habitualmente como Gillette Stadium, donde ambos equipos buscarán un puesto en las semifinales del Mundial 2026.