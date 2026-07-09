Francia vs Marruecos, Mundial 2026 hoy | Dónde ver gratis el partido, a qué hora es, alineaciones confirmadas y última hora, en directo
Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en uno de los partidos más atractivos de la fase eliminatoria.
Los seis 'franceses' del Atlas: cómo Marruecos construyó sobre suelo galo el equipo que puede hundir a 'Les Bleus'
La selección de Didier Deschamps, liderada por Kylian Mbappé, quiere seguir avanzando hacia un nuevo título mundial, mientras que el conjunto marroquí aspira a prolongar su histórica trayectoria en el torneo. Ambos equipos llegan tras superar con autoridad los octavos de final y ahora se juegan un billete para las semifinales.
Dónde ver el Francia - Marruecos del Mundial 2026
El partido entre Francia y Marruecos podrá seguirse en televisión a través de La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN en España. Además, podrás seguir el minuto a minuto, el resultado, los goles y todas las reacciones en este directo.
A qué hora es el Francia - Marruecos del Mundial 2026
El encuentro entre Francia y Marruecos se disputa este jueves 9 de julio y comenzará a las 22:00 horas (hora peninsular española). El escenario será el Boston Stadium de Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), conocido habitualmente como Gillette Stadium, donde ambos equipos buscarán un puesto en las semifinales del Mundial 2026.
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Francia - Marruecos: goles y resultado, en directo | Bono, una garantía bajo palos
El guardameta marroquí Yassine Bono vuelve a ser una de las grandes bazas de Marruecos. Su actuación en este Mundial está siendo sobresaliente y vuelve a liderar a una de las defensas más fiables del torneo.
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Francia - Marruecos: goles y resultado, en directo | Mbappé, a por otro récord
Kylian Mbappé busca convertirse en el primer jugador francés que marca en cinco partidos consecutivos de una Copa del Mundo. El delantero llega en un gran momento de forma y vuelve a ser la principal amenaza ofensiva de los de Deschamps.
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Francia - Marruecos: goles y resultado, en directo | Marruecos confirma su alineación
También hay once oficial de Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Salah Eddine, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Talbi.
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Francia - Marruecos: goles y resultado, en directo | Francia confirma su once
Ya es oficial el once de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.
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Francia - Marruecos: goles y resultado, en directo | Marruecos pierde a una de sus figuras
El seleccionador Mohamed Ouahbi no podrá contar con Ismael Saibari, baja por lesión muscular. El atacante había sido uno de los futbolistas más destacados de Marruecos durante el torneo, con goles en la fase de grupos y un papel decisivo en la clasificación para cuartos.
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Francia - Marruecos: goles y resultado, en directo | El partido se juega en el Gillette Stadium
El encuentro se disputa en el Gillette Stadium, situado en Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos). El estadio, casa habitual de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS, tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores y acoge uno de los grandes partidos de estos cuartos de final.
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Francia - Marruecos: goles y resultado, en directo | Facundo Tello, árbitro del encuentro
El argentino Facundo Tello será el encargado de dirigir el Francia - Marruecos de los cuartos de final del Mundial 2026. El colegiado ya ha arbitrado varios encuentros de máxima exigencia en competiciones FIFA y vuelve a estar presente en una cita de enorme nivel.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | El ganador ya conoce a su posible rival
El vencedor de este encuentro se clasificará para las semifinales del Mundial 2026, donde se medirá al ganador del España - Bélgica, segundo cruce de cuartos de final.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Mbappé busca acercar a Francia a otra semifinal
Kylian Mbappé vuelve a liderar el ataque francés en un Mundial en el que la vigente subcampeona ha respondido a las expectativas. Francia quiere alcanzar unas nuevas semifinales y dar otro paso hacia su tercer título mundial.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Marruecos vuelve a desafiar a una gran potencia
Marruecos afronta otra cita histórica en un Mundial. Después de eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos de final, los africanos vuelven a medirse a una potencia europea con el objetivo de repetir la gesta que ya protagonizaron en Catar 2022.
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Francia - Marruecos: goles y resultado, en directo | Arranca la cobertura de los cuartos de final del Mundial 2026
¡Comienza nuestra cobertura del Francia - Marruecos! El primer encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026 enfrenta a dos selecciones con estilos muy diferentes y un objetivo común: alcanzar las semifinales. Desde este momento te contamos la última hora, las alineaciones, el resultado, los goles y todas las incidencias de un duelo que promete emociones fuertes.