Francia - Marruecos, Mundial 2026 hoy | Resultado, goles y última hora, en directo (2-0)
Francia se lleva la eliminatoria con solvencia y se enfrentará en semifinales a Bélgica o España.
Los seis 'franceses' del Atlas: cómo Marruecos construyó sobre suelo galo el equipo que puede hundir a 'Les Bleus'
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CRÓNICA | Mbappé sigue sin fallar y Francia se cuela en las semis del Mundial
Kylian Mbappé ha sido decisivo en todos y cada uno de los partidos del Mundial que ha jugado. En los seis. En los cuartos de final, por supuesto, no iba a ser menos. Falló un penalti, pero se redimió y abrió el marcador para marcarle a Francia el camino hacia las semifinales.
De nuevo en Marruecos lloran por culpa de Francia. Si hace cuatro años fue en semifinales, esta vez sucedió un poco antes. Los galos fueron superiores y firmaron exactamente el mismo resultado que en Qatar, aunque esta vez con distintos goleadores.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Final | España buscará citarse con Francia en semifinales
Francia ya espera rival en las semifinales del Mundial 2026. La selección española se enfrentará al conjunto de Didier Deschamps si consigue superar su duelo de cuartos de final frente a Bélgica y sellar así su billete para la penúltima ronda del torneo.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Final | Francia se medirá a España o Bélgica en semifinales
Francia ya espera rival en las semifinales del Mundial 2026. Tras imponerse por 2-0 a Marruecos, la selección de Didier Deschamps se enfrentará al vencedor del España-Bélgica, que decidirá el último billete hacia la penúltima ronda del torneo.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 90+7 | ¡Final! Francia ya está en semifinales del Mundial
¡Se acabó el partido! Francia vence por 2-0 a Marruecos y sella su clasificación para las semifinales del Mundial 2026. Kylian Mbappé abrió el marcador con un golazo tras fallar un penalti en la primera parte, y Ousmane Dembélé sentenció el encuentro en el segundo tiempo. Los de Didier Deschamps fueron claramente superiores y ya esperan rival en la penúltima ronda del torneo.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 90+4 | Bounou vuelve a salvar a Marruecos
Bounou evita el tercero con otra intervención de mucho mérito. Jean-Philippe Mateta recibió un gran pase dentro del área, tuvo tiempo para armar el disparo, pero el guardameta marroquí respondió con una magnífica parada para mantener el 2-0 en el marcador.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 90+2 | La defensa francesa frena otro intento de Marruecos
Gessime Yassine intentó poner un balón al área para generar peligro en estos últimos minutos, pero su centro fue demasiado impreciso y la defensa francesa despejó sin dificultades. Francia mantiene el control del encuentro y acaricia el pase a semifinales.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 90 | Se jugarán seis minutos de añadido
El cuarto árbitro levanta el cartelón y señala seis minutos de tiempo añadido. Marruecos apura sus últimas opciones para meterse en el partido, mientras Francia busca conservar su ventaja de 2-0 y sellar el pase a las semifinales.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 89 | Igualdad en córners, Francia mantiene el control
A punto de cumplirse el tiempo reglamentario, el partido deja cinco saques de esquina para Francia y cuatro para Marruecos. En el apartado de faltas, el equilibrio es máximo, con 10 cometidas por los galos y 9 por el conjunto marroquí.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 88 | Mateta roza el tercero de cabeza
Francia volvió a generar mucho peligro a balón parado. Ousmane Dembélé sacó el córner hacia el área y Jean-Philippe Mateta conectó un remate de cabeza prácticamente sobre la línea de gol, aunque el balón se marchó por encima del larguero. Sigue perdonando el conjunto francés.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 87 | Bounou evita el tercero de Francia
¡Paradón de Bounou! Bradley Barcola tuvo el 3-0 en sus botas, pero el guardameta marroquí respondió con una intervención espectacular para mantener con vida a su selección en los últimos minutos del encuentro.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 86 | Malo Gusto reemplaza a Koundé
Nuevo cambio en Francia. Jules Koundé abandona el terreno de juego y deja su sitio a Malo Gusto, que entra para reforzar el lateral derecho en los últimos minutos del encuentro con el 2-0 a favor de los galos.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 85 | Nuevo cambio en Marruecos
Mohamed Ouahbi agota otra ventana de cambios. Chemsdine Talbi deja su sitio a Amine Sbai para afrontar los últimos minutos del encuentro, con Marruecos obligado a buscar una reacción tras el 2-0 de Francia.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 82 | Maignan evita el gol de Ounahi
¡La ha tenido Marruecos! Azzedine Ounahi probó fortuna con un remate que obligó a intervenir a Mike Maignan. El guardameta francés respondió con una buena parada para mantener el 2-0 en el marcador.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 80 | Francia vuelve a rozar el tercero
Francia sigue apretando. Dembélé sacó el córner en corto y, tras la continuación de la jugada, Bradley Barcola puso un buen balón al área que la defensa marroquí envió de nuevo a saque de esquina, evitando otra ocasión clara de los galos.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 77 | Doble cambio en Francia con Mbappé al banquillo
Didier Deschamps introduce dos cambios en su equipo. Se marchan Désiré Doué y Kylian Mbappé, autor del primer gol, y entran Jean-Philippe Mateta y Bradley Barcola para afrontar el tramo final del encuentro con piernas frescas.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 75 | Mbappé se queda tendido y preocupa a Francia
Saltan las alarmas en Francia. Kylian Mbappé se ha quedado tendido sobre el césped tras una acción de juego y los servicios médicos entran para atender al delantero. De momento, el encuentro permanece detenido mientras se evalúa su estado.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 75 | Francia arrasa en las estadísticas de remates
Las cifras reflejan el dominio francés en el encuentro. Los galos acumulan 17 disparos por solo 2 de Marruecos, con un balance de 6 remates a puerta frente a ninguno del conjunto marroquí. Una superioridad que explica el 2-0 del marcador.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 74 | Doble cambio en Marruecos
Mohamed Ouahbi vuelve a mover el banquillo para intentar reaccionar al 2-0. Zakaria El Ouahdi sustituye a Anass Salah-Eddine y Gessime Yassine entra en lugar de Brahim Díaz en busca de dar un nuevo aire al ataque marroquí.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 73 | Hakimi desaprovecha el saque de esquina
Achraf Hakimi ejecutó el córner con demasiada potencia y el balón sobrevoló el área sin encontrar a ningún compañero. Marruecos desperdicia otra oportunidad a balón parado para intentar recortar distancias.
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Francia - Marruecos: goles y resultado | Minuto 73 | Marruecos fuerza un nuevo córner
Chemsdine Talbi puso un centro peligroso al área francesa, pero la defensa reaccionó a tiempo para despejar el balón. Marruecos sigue buscando recortar distancias y dispondrá de un saque de esquina para intentar generar peligro.