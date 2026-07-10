Francia - Marruecos, Mundial 2026 hoy | Resultado, goles y última hora, en directo (2-0)

Kylian Mbappé ha sido decisivo en todos y cada uno de los partidos del Mundial que ha jugado. En los seis. En los cuartos de final, por supuesto, no iba a ser menos. Falló un penalti, pero se redimió y abrió el marcador para marcarle a Francia el camino hacia las semifinales.

De nuevo en Marruecos lloran por culpa de Francia. Si hace cuatro años fue en semifinales, esta vez sucedió un poco antes. Los galos fueron superiores y firmaron exactamente el mismo resultado que en Qatar, aunque esta vez con distintos goleadores.