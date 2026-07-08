Marruecos vuelve a la carga con Lamine en pleno Mundial: "No conozco a ningún español que se llame Yamal"

Marruecos sigue a vueltas con la elección de Lamine Yamal de jugar con la selección española. De nuevo, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol ha vuelto a la carga con unas polémicas declaraciones que han generado un nuevo revuelo en torno al delantero.

Fouzi Lekjaa, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, no se mordió la lengua. "No conozco a ningún español que se llame Yamal", aseguró el máximo mandatario del ente africano.

Fue más allá incluso, ya que quiso rebuscar incluso entre la historia: "No conozco jugadores en toda la historia de la selección española que se llamen Yamal", ahondó.

Lamine Yamal pone un centro. REUTERS

Estas declaraciones de Lekjaa se dan en el marco de un documental producido por la revista francesa Onze Mondial bajo el título 'Inside: el ascenso del fútbol marroquí'. En esta pieza audiovisual se trata la inversión realizada por el país africano en este deporte hasta el punto de llegar a ser en los dos últimos Mundiales una selección de referencia.

Lekjaa y el jugador Achraf Hakimi -capitán del combinado marroquí- aportan algunos de los testimonios centrales del documental, en el que el presidente de la FRMF habla sobre el reclutamiento de jugadores de doble nacionalidad que para Marruecos son "marroquíes en pleno derecho".

El presidente de la Federación reconoció que hizo grandes esfuerzos por tratar de condicionar la elección de Lamine para que jugara con los Leones del Atlas. Se reunió con los padres del futbolista tanto en España como en Marruecos, pero finalmente el jugador del Barça se decantó por la selección española.

« Moi, je ne connais pas d’Espagnol qui s’appelle Jamel. » 🤫🇲🇦



Le choix de Lamine Yamal de jouer pour la Roja plutôt que pour le Maroc a fait couler beaucoup d'encre. Dans notre nouveau documentaire, Fouzi Lekjaa brise le silence et livre ses vérités sans filtre sur la pépite… pic.twitter.com/dooRBBErCx — Onze Mondial (@OnzeMondial) July 6, 2026

"Respetamos la elección de Yamal. Nunca hemos cambiado nuestro comportamiento con Lamine ni con su familia", dijo el máximo mandatario de la FRMF.

Aseguró que Lamine y su familia siempre "son bienvenidos" en Marruecos, y terminó con otro dardo: "Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y nos hacen sentir aún más orgullosos cuando, efectivamente, la nación marroquí contribuye al éxito de una selección nacional amiga y vecina como España", concluyó Lekjaa.

La segunda del Mundial

No es la primera vez en pleno Mundial que el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol caldea el ambiente sobre Lamine Yamal.

Hace poco más de dos semanas, Lekjaa aseguró que le gustaría enfrentarse a España en la Copa del Mundo para comprobar si el delantero se había equivocado con su elección de jugar con España.

"Ahora espero que nos encontremos con España en la final de la Copa del Mundo para ver si realmente tomó la decisión correcta o no", dijo el máximo mandatario de los Leones del Atlas.